Более 8 тысяч сельхозживотных погибло из-за паводков в Казахстане  

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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам первого квартала текущего года заметно вырос падеж скота по многих видам животных.





Падеж коз увеличился в 3,3 раза, до 1,1 тыс. голов, лошадей - в 2,4 раза, до 3,2 тыс. голов, крупного рогатого скота - на 38,3%, до 7,9 тыс. голов, свиней - на 32,6%, до 12,2 тыс. голов", - сообщает Energyprom .





В то же время падеж овец уменьшился на 16,4%, до 10,5 тыс. голов, верблюдов - на 43,8%, до 114 голов.





По данным агентства, частично падеж вырос из-за паводков.





Количество павших животных, по оперативным данным, составляло 8,1 тыс. голов, в том числе мелкого рогатого скота - 6 тыс. голов, крупного рогатого скота - 1,5 тыс. голов, лошадей - 514 голов", - сообщает агентство.





Министерство сельского хозяйства РК сообщило, что владельцам сельхозживотных будут выплачены компенсации, причем как из бюджетных средств, так и из внебюджетных источников.





Также в январе-марте текущего года зарегистрировали 2,4 тыс. административных правонарушений в области ветеринарии - на 61,7% больше, чем годом ранее.





Численность лиц, в отношении которых были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности за нарушения, связанные с ветеринарией, выросла на 61,2%, до 2,3 тыс. В их число вошли 2,3 тыс. физических лиц и 79 юридических лиц. Было вынесено 316 предупреждений и наложено 2 тыс. административных штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составила 97,6 млн тг, из них взыскано всего 83,4 млн тенге", - говорится в информации.





energyprom.kz





К примеру, в Жамбылской области повсеместно выявлялись факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактического поголовья скота, сообщает прокуратура. При наличии сведений о падеже более 1,4 тыс. сельхозживотных собственники не уведомили ветеринарную инспекцию, соответственно не установлены причины падежа. Также в области не вводили карантинный режим по фактам массового заболевания животных.





В агентстве также привели цифры по поголовью сельхозживотных в РК на 1 апреля:





овец стало больше на 11%, до 12,1 млн голов;

верблюдов - на 7,6%, до 156,1 тыс. голов;

лошадей - на 6,8%, до 2,6 млн голов;

птицы - на 4,8%, до 38,3 млн голов;

крупного рогатого скота - на 4,6%, до 4,7 млн голов, в том числе коров - на 11,6%, до 2,4 млн голов.





Сократилось поголовье свиней (на 5,7%, до 310,3 тыс. голов) и коз (на 0,6%, до 762,3 тыс. голов).



