Скончались трое пострадавших в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе Дополнено
Караганда. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в больнице скончались трое пострадавших в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.
Пациент 1999 года рождения с 90% ожогами тела, также находившийся все это время в крайне тяжелом состоянии, скончался... После проведения интенсивных реанимационных мероприятий не удалось спасти жизни еще двоих пострадавших работников Карагандинского ферросплавного завода. Пациенты 1981 и 1987 годов рождения скончались не приходя в сознание. Врачи до последнего боролись за спасение их жизней. Приносим искренние соболезнования близким родственникам погибших", - проинформировали в управлении.
Как сообщили в пресс-службе YDD Corporation, скончались технолог Ерулан Казкен, механик плавильного цеха Дмитро Адамчук и мастер службы главного механика Толеген Жетписбаев. На предприятии пообещали оказать поддержку и помощь пострадавшим семьям.
На сегодняшний день компания YDD Corporation взяла на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара/памятника, а также окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников", - отметили в в компании.
В частности, компания берет на себя следующие обязательства:
• единовременные выплаты в размере 10 годовых заработных плат для поддержки семей;
• помощь в улучшении жилищных условий семей;
• полное погашение всех кредитов сотрудников и их супругов.
Дополнено 25.07.2024, 11.25
Двум пострадавшим работникам карагандинского ферросплавного завода, находящимся в отделении комбустиологии Многопрофильной больницы имени профессора Х.Ж.Макажанова в связи с улучшением общего состояния смягчен лечебно-охранительный режим.
Теперь пациенты могут передвигаться по палате, разрешено кратковременное посещение близкими родственниками", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.
Двое пациентов по-прежнему находятся в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за их жизни.
Напомним, 22 июля скончался начальник печи Музафар Исмайлов.
20 июля на ферросплавном заводе YDD Corporation произошлавнештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия. Пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова. Состояниепятерых оценивалось как крайне тяжелое.
В рамках расследования несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде создана специальная комиссия. По факту происшествия заведеноуголовное дело.