ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе: скончался один из пострадавших

Фото: NASA

Рассказать друзьям

Вашингтон. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - NASA зафиксировало извержение темной плазмы на Солнце, которое с вероятностью 60 процентов может привести к отключению электроэнергии на Земле на этой неделе, сообщает - NASA зафиксировало извержение темной плазмы на Солнце, которое с вероятностью 60 процентов может привести к отключению электроэнергии на Земле на этой неделе, сообщает Daily Mail









Предупреждение о том, что вспышка может привести к "колебаниям в электросети", опубликовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).





Холодная" солнечная вспышка при температуре около 36 тыс. градусов по Фаренгейту (F) составляет примерно четверть температуры "теплых" солнечных вспышек на Солнце, которые в среднем составляют 144 000 градусов по Фаренгейту и гораздо лучше изучены учеными", - говорится в информации.





В агентстве предупредили, что вспышка может нарушить работу радиостанций, авиационной связи и спутников. Ожидается, что последствия вспышки жители Земли ощутят в пятницу.





Авторы статьи отметили, что так называемые "холодные" солнечные вспышки стали предметом серьезного изучения астрофизиков только в последнее десятилетие. Выяснилось, что они содержат не менее высокую концентрацию микроволнового излучения, чем "теплые" солнечные вспышки. Они приводят к более интенсивному и разрушительному радиоизлучению.





Ученые также предупредили, что в 2025 году на Землю могут обрушиться более мощные солнечные извержения, которые вызовут сильнейшую геомагнитную бурю за последние 165 лет.



