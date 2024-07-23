ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе: пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии Дополнено
Фото: Depositphotos
Караганда. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро пострадавших в результате несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
Также по данным руководителя управления здравоохранения региона Бибигуль Тулегеновой, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что проводится вся комплексная противошоковая терапия.
В акимате также подчеркнули, что расследование несчастного случая находится на постоянном контроле руководства Карагандинской области.
К большому сожалению, пострадали восемь работников. Сейчас всем оказывается вся необходимая медицинская помощь. Я лично встречался с родственниками пострадавших, разговаривал также с врачами. Медицинский персонал делает все возможное", - заверил аким области Ермаганбет Булекпаев.
Дополнено 22.07.2024, 13.22
Для спасения пострадавших, YDD Corporation привлекла ведущих зарубежных специалистов, сообщили в пресс-службе предприятия.
В больницу прибыли лучшие медицинские специалисты-комбустологи из ведущих институтов и больниц Российской Федерации.
В частности, прибыла группа из шести врачей во главе с Амосовым Владимиром Гурьевичем, кандидатом медицинских наук и доцентом кафедры медицины катастроф Уральского государственного медицинского университета, Министерства здравоохранения Российской Федерации. Амосов имеет 40-летний опыт лечения ожогов и является одним из ведущих специалистов-комбустологов. Кроме того, местных специалистов консультирует Сухов Тимур Халилуллович, заведующий отделением ожогового центра Городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения города Москвы. Сухов - врач-травматолог с 25-летним стажем, специализирующийся на лечении ожоговых пациентов", - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что врачи и специалисты больницы Макажанова совместно с коллегами из России оказывают полный спектр медицинской помощи пострадавшим. Дополнительно проводятся онлайн-консультации местных и иностранных специалистов из Израиля и Турции.
Компания делает все возможное для спасения жизней и здоровья своих сотрудников в сложившейся ситуации", - заявили в компании.
Напомним, на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия.
В рамках расследования несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде создана специальная комиссия. По факту происшествия заведено уголовное дело.