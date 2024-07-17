Бруцеллез выявлен у крупного и мелкого рогатого скота в южном Казахстане
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Шымкент. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез, сообщает агентство "АПК Новости".
Местные власти ввели карантин.
Главный ветеринарно-санитарный инспектор Шымкента выписал представление 9 июля. 15 июля аким города постановил ввести на территориях, где была выявлена инфекция, ограничительные мероприятия. Сообщается, что бруцеллез выявлен у крупного и мелкого рогатого скота на разных территориях, но в одном и том же районе города - Абайском", - пишет агентство.
Ранее, 11 июля, в поселке Кызылсенгир Туркестанской области также был выявлен бруцеллез крупного рогатого скота. На месте были введены ограничительные мероприятия.
Напомним, в феврале в одном из сел Карагандинской области стали массово гибнуть лошади. Местные жители заявили, что животные погибли из-за опасной инфекции - лимфангита.
В июне у КРС в селе Гусаковка Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез.
В ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.