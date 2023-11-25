В Павлодарской области назвали причину массового падежа лошадей

Скопление фур является сезонным и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана

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Бишкек. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы зафиксировано скопление транспортных средств и грузов, - В пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы зафиксировано скопление транспортных средств и грузов, сообщили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызской Республики.





Как отметили в Погранслужбе Кыргызстана, по состоянию на 11.00 20 ноября в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный" находятся 500 грузовых автомашин. За прошедшие сутки из Кыргызстана в Казахстан выехали 280 автомашин.





Скопление грузовых транспортных средств в пункте пропуска является сезонным и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления из Кыргызской Республики. При этом грузовые транспортные средства с животными и скоропортящейся продукцией пересекают пункт пропуска вне очереди", - сказано в сообщении ведомства.





Также отмечается, что как со стороны Кыргызстана, так и со стороны Казахстана ограничений для грузовых транспортных средств не имеется.





Все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую государственную границу функционируют в штатном режиме, добавили в пресс-службе.





Дополнено 20.11. 2023, 16.10





Пограничная служба сообщает, что с кыргызской стороны в пунктах пропуска "Ак-Тилек" (КР) - "Карасу" (РК) на кыргызско-казахстанской границе отмечается скопление грузовых транспортных средств. Основными причинами явились сезонное увеличение въездного грузопотока в связи с транспортировкой плодоовощной продукции и в целом транзита грузов через Казахстан", - сообщили в погранслужбе КНБ РК.





По данным ведомства, пропускная способность на въезд пункта пропуска "Карасу" составляет до 300 транспортных средств в сутки.





С учетом складывающейся ситуации, организовано тесное взаимодействие с пограничной службой ГКНБ Кыргызской Республики.



