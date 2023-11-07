В Западном Казахстане произошел массовый падеж скота

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Уральск. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области массово гибнет скот, - В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области массово гибнет скот, сообщает "Хабар 24".





По словам местных жителей, от неизвестной болезни уже погибли сотни голов КРС. Специалисты устанавливают причину мора. Ветеринары взяли материалы на анализ. Они предполагают, что это заболевание эмкар, или же эмфизематозный карбункул, острая инфекционная болезнь. Им заражается крупный рогатый скот, в основном молодняк.





Факт в том, что после вакцинации был падеж. Все симптомы совпадают с болезнью карасан. То есть там образуется в зоне бедер, грудной, шейной зоне. Там образуется вода, кровотечение. И в ближайшие 2-3 дня там умирает скот", - говорит фермер Бахыт Балабаев.





Как сообщил руководитель отдела управления ветеринарии ЗКО Кенжебек Аймашев, в октябре сдали на исследование три материала от трех павших животных.





Результат был отрицательным. 30-го сдали 2 материала от павших животных. Ну результат ждем через 8-10 дней. Животные хромали. Мы подозреваем эмкар. В первый раз так же было, подозревали эмкар", - сказал он.





В свою очередь эксперт по сельскому хозяйству Кирилл Павлов связывает гибель скота в регионе с отстрелом сайгаков.





А я не предполагаю, я уверен на сто процентов, что повальное непрофессиональное убийство сайгаков открыло ящик ветеринарной Пандоры", - написал он на своей странице в Facebook .





Как сообщалось ранее, в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове порядка 200 тысяч парнокопытных. Предполагалось, что отлов животных будет производиться сотрудниками "Охотзоопрома", а мясо будет сдаваться на переработку в мясокомбинаты. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. Период охоты на сайгаков определили с 1 октября по 15 ноября.





Между тем, по информации портала "Мой город" , в мессенджерах и соцсетях стали появляться объявления о продаже мяса сайги по 1500 тенге за килограмм в Атырау. По заверениям торговцев, сайга из степей Западно-Казахстанской области. Мясо якобы охлаждают и затем доставляют на рынки Атырау.





Тем временем охотники Атырау считают, что этот сайгак не свежедобытый, а дохлый.





Вся степь в крови сайгака, мясо его валяется - коллеги по охоте из ЗКО сообщают. Можно же было как-то хорошо, аккуратно все организовать. Тем же охотникам бы дали задание", - сказал член атырауского охотсообщества Ерик Ботаканов.





В СЭС Атырау сообщили, что специалисты не проверяли мясо сайгака, реализуемое в Атырау, на качество.





Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.





В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.



