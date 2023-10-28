Сайгаки покидают территорию ЗКО - зоозащитники

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Уральск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сайгаков - В Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. Зоозащитники сообщили, что после начала отстрела животные стали перекочевывать на территорию России.





По данным российских СМИ, 13 октября на охраняемую территорию в заказнике "Степной" в Лиманском районе Астраханской области пришло огромное стадо краснокнижных сайгаков и до сих пор пасется там. По примерным подсчетам инспекторов, в стаде около 19-20 тысяч антилоп. Среди них очень много молодняка, рожденного в этом году. Интересно, что общее количество сайгаков Северо-Западного Прикаспия, а именно эта популяция обитает в Астраханской области и в соседней Калмыкии, составляет примерно 25-26 тысяч голов, сообщает издание "Мой город"





Я попросила министерство природы РФ обеспечить им сохранность и охрану от наших живодеров. В России их не дадут в обиду, так как понимают ценность редчайшего вида антилоп. Мне ответили, что мое обращение зарегистрировано и в скором времени мне предоставят ответ", - сказала зоозащитница из Уральска Анаргуль Амирова.





Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.





В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.



