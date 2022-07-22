Казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных

Фото: kazpharmacom.com
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Казахстанские ученые сообщили о сенсационном научном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц, совершив инновационный прорыв мирового значения в противоинфекционной ветеринарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстанские ученые совершили инновационный прорыв в создании ветеринарных противовирусных препаратов мирового уровня, способных решить проблемы сельскохозяйственного животноводства и птицеводства во всем мире, и в первую очередь в Казахстане, обеспечить продовольственную безопасность и усилить экспортный потенциал РК. Очевидно, что использование препаратов позволяет надеяться на значительный прогресс в экономическом развитии Казахстана как производителя и экспортера продуктов животноводства и птицеводства. На данный момент созданы и уже прошли успешные испытания два уникальных отечественных противовирусных ветеринарных препарата - "Аривир" и "Эвритал" для борьбы с инфекциями и заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц, которые способны предотвратить и мгновенно остановить вспышки считавшихся неизлечимыми ветеринарных болезней в агропромышленном секторе. Испытания прошли в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Иране, Турции, России, Украине, Белоруссии", - сообщил генеральный директор научно-производственного объединения "Казфармаком" Тимур Измайлов.
По информации руководителя НПО "Казфармаком", накануне "в Иране совместно с компанией "Насер Фариман" были проведены совместные испытания наших препаратов, которые убедительно продемонстрировали эффективность в лечении ящура, эктимы овец и лейкоза крупного рогатого скота".
Актуальной задачей для Казахстана в настоящее время является обеспечение отраслей животноводства и птицеводства эффективными и доступными препаратами, ветеринарными препаратами и кормовыми добавками. Однако в Казахстане практически повсеместно используются импортные ветеринарные препараты. НПО "Казфармаком" является одним из производителей ветеринарных препаратов в Республике Казахстан и единственным, ориентированным на производство отечественных инновационных патентно защищенных ветеринарных препаратов, уникальных и не имеющих аналогов в мире, для удовлетворения потребности в них как внутри РК, так и за рубежом. Разработки поднимают научный престиж страны. По мнению экспертов компании по производству ветеринарной продукции ЕС, "уровень научного прорыва в разработанных препаратах может быть по значимости приравнен к нобелевским номинациям", - отметил Измайлов.
По данным гендиректора "Казфармаком", "в 2020 году на международной выставке ЗКВ в Москве НПО "Казфармаком" было единственным из Казахстана, на чьем стенде были представлены разработанный нами ветеринарный препарат "Аривир" и кормовая добавка "Эвритал" наряду с другой продукцией. Многие страны проявили огромный интерес к этим разработкам.
На конференции, посвященной проблемам выращивания крупного рогатого скота, мы докладывали об успешном лечении нами нодулярного дерматита. В связи с этим выступлением организаторы выставки объявили о том, что "из Казахстана привезли настоящую сенсацию". С 2020 года "Аривир" и "Эвритал" проходит процедуры регистрации в регуляторных органах МСХ РК", - уточнил он.
По его словам, ветеринарный препарат "Аривир", разработан специально для борьбы с вирусными, бактериальными и смешанными инфекциями сельскохозяйственных животных и птиц.
В случае возникновения эпидемии коронавируса SARS-CoVi-2 (как в ряде зарубежных стран) среди сельскохозяйственных и домашних животных, который в результате мутации может вызвать массовую гибель животных, ветеринарный препарат "Аривир" гарантированно обеспечит сохранность сельскохозяйственных животных на уровне 98-100%. Аналогичная сохранность животных и птиц при других вирусных инфекциях может быть обеспечена при использовании данного препарата, так как на сегодняшний день нодулярный дерматит не лечится нигде и никем", - сообщил Измайлов.
По информации руководителя компании, после ряда успешных испытаний на территории таких стран, как Россия, Украина, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия, Болгария, Иран, Азербайджан, Турция, от них поступают заявки на приобретение данных препаратов в больших объемах.
Кормовая добавка "Эвритал" также востребована для профилактики инфекций и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц. Отличительной особенностью "Аривира" и "Эвритала" является то, что в сочетании с антибиотиками они дают синергический эффект, что позволяет снизить использование антибиотиков в животноводстве, негативно влияющих на организм человека при употреблении мяса", - сообщил Измайлов.
НПО "Казфармаком" - лицензированная и аккредитованная компания, имеющая производственную площадку в Алматы, работает в этом направлении более 20 лет. Мы намерены активно участвовать в импортозамещении и производить более 50 наименований препаратов и намерены развивать нашу производственную площадку. Реализация данных планов подразумевает значительное вложение финансовых средств. БВУ не хотят финансировать наш проект, также не получилось получить финансирование через АКК, так как отсутствует программа по финансированию производства ветеринарных препаратов. Нам было предложено разместить наше производство в Сербии, России, Украине, Узбекистане. Заинтересованность в нашей стране намного ниже, хотя результаты, которых мы достигли, никто в мире повторить не может. Огромный экспортный потенциал, многотоннажные поставки наших препаратов можно наладить в течение года с момента начала финансирования, заключены контракты с дистрибьюторами 9 стран. Также прошли успешные испытания на территории РК, идут поставки в крупные агрохолдинги РК. На сегодняшний день, по данным МСХ РК, существует порядка 177 очагов особо опасных заболеваний, на текущий момент нами ликвидирована вспышка везикулярного стоматита в Карагандинской области. С помощью наших препаратов можно сократить количество очагов в десятки раз", - подчеркнул Измайлов.
Решающим фактором для развития проекта является поддержка государством уже созданного производства, которое способно вывести Казахстан на лидирующие позиции в мире по производству препаратов для лечения и профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц, неизлечимых до сегодняшнего дня. Кроме того, это дает экспортный потенциал на сотни миллионов долларов - от продажи как препаратов, так и сельхозпродукции", - заключил глава "Казфармаком".
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель "Научного центра противоинфекционных препаратов" академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Мы продемонстрировали, что даже в случае вспышки заболеваний, при которых все поголовье подлежит депопуляции (уничтожению), теперь не обязательно действовать таким образом - появляется лекарство. Одна выпойка (одноразовый прием препарата) - и пораженная птичьим гриппом птица выживает. Теперь при поддержке Министерства сельского хозяйства нам предстоит пройти длинный путь регистрации препарата, и после этого птичий грипп можно будет из списка утилизируемых перевести в рутинное заболевание: вакцинация плюс лекарство, если вспышка. И тогда не будет колоссального экономического ущерба не только у нас, но и по миру. Если казахстанское Министерство сельского хозяйства возьмет это в свои руки как следует - в правильные руки - и правильно пройдет этот путь, то это будет колоссальная сенсация. То есть во всем мире вывести животное из депопуляции. Аналогов нашему препарату на сегодняшний день нет", - подчеркнул Ильин.
По информации академика, "использование нашего ветеринарного препарата увеличит сохранность сельскохозяйственных животных, даже в случае эпидемий, на уровне 90%. А использование кормовой добавки для профилактики заболеваний доведет эту цифру до тех стандартов, которые генетически заложены в этих животных".
Как сообщалось ранее, в Казахстане отмечается рост заболеваемости сельскохозяйственных животных бруцеллезом и бешенством.
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