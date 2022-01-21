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В ЗКО заболело около 2,5 тысяч коров

20.01.2022, 19:35 52666
В ЗКО заболело около 2,5 тысяч коров
УРАЛЬСК. 20 ЯНВАРЯ - В Чингирлауском, Бурлинском, Сырымском, Каратобинском, Бокейординском, Акжаикском, Байтерекском, Теректинском районах выявлено 2 468 больных голов крупного рогатого скота с неустановленным диагнозом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для выявления особо опасных заболеваний у животных были отобраны кровь, слюна и патологический материал, которые направили в Национальный референтный центр ВГИК в Нур-Султане, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
В результате выяснилось, что скот в хозяйствах Чингирлауского, Сырымского, Бурлинского районов болен инфекционным ринотрахеитом. Результаты анализов из остальных районов пока не поступили.
 
Как сообщили в управлении ветеринарии, падежа скота не зарегистрировано и опасности для людей нет.
 
В районах, где выявлен инфекционных ринотрахеит, будут введены ограничения. Решение о их введении в Чингирлауском и Сырымском районах находятся на регистрации в органах юстиции.
 
На прошлой неделе появилась информация о том, что якобы в двух районах области (Теректинском и Байтерекском) выявлен ящур. В управлении ветеринарии информацию опровергли.
 
Напомним, в Карагандинской области ликвидируют очаг ящура, выявленный у крупного рогатого скота в фермерском хозяйстве "Мурат" зимовки Талдыбулак Кииктинского сельского округа Шетского района.
 
Ранее ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Министерстве сельского хозяйства РК.
 
В конце ноября 2021 года в селе Бестамак Актюбинской области опасная инфекция поражала домашний скот.
 

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В РК около 17 тыс. человек подлежат весеннему призыву

21.01.2022, 15:20 4486
В РК около 17 тыс. человек подлежат весеннему призыву
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В департаментах, управлениях и отделах по делам обороны началось изучение молодых людей перед весенней призывной кампанией 2022 года. В этом году около 17 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет подлежат весеннему призыву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительное изучение позволяет на раннем этапе определить качественный состав юношей, готовых к прохождению воинской службы в тех или иных видах и родах войск. Проверяется законность оснований для освобождения от призыва, в том числе по состоянию здоровья", - отметили в Министерстве обороны РК.

 
Всего в этом году весеннему призыву подлежат около 17 000 человек, из них более 6500 пройдут службу в частях и подразделениях Вооруженных Сил. Ежедневно на призывные пункты местных органов военного управления приходят около 800-900 человек.
 
Местные органы военного управления осуществляют призыв в Вооруженные Силы, Пограничную службу Комитета национальной безопасности, Службу государственной охраны и Национальную гвардию Республики Казахстан.
 

Всего подлежат изучению более 90 тысяч ребят призывного возраста", - отмечает заместитель начальника Департамента организационно- мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных Сил полковник Аян Еслямов.

 

Куда отправлять жалобы на рост цен на продукты

21.01.2022, 14:45 5536
Куда отправлять жалобы на рост цен на продукты
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев рассказал, где посмотреть пороговые цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и куда отправлять жалобы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казанбаев рассказал в какие госорганы можно обращаться с жалобами на рост цен.
 
Первый канал - это акиматы, так как на сегодня в местных исполнительных органах есть инструмент по контролю за торговыми надбавками, вознаграждениями в торговых сетях, чтобы цена не превышала 15% торговой надбавки с привлчением общественного контроля.
 
Второй механизм - это Комитет по защите прав потребителей МТИ и территориальные департаменты комитета. А также в Комитет торговли, где совсем скоро появится возможность для обращения через территориальные департаменты, а также можно обратиться посредством платформы e-tutynushy, через которую можно также подать жалобу на магазин,завышающий цены на СЗПТ, пояснил спикер.
 
Третий госорган - это Агентство по защите и развитию конкуренции РК и его территориальные департаменты, куда можно обратиться в случае подозрений, что появились факты создания искусственного дефицита продуктов питания или ценовых спекуляций.
 
После этого будут приниматься определенные меры реагирования со стороны акиматов, МТИ и АЗРК.
 
При этом Казанбаев отметил, что пороговые значения на СЗПТ устанавливаются акиматами для каждого региона отдельно и не распространяются на другие регионы страны.
 

Сведения о предельных ценах являются открытыми и размещаются в открытых источниках, включая портал "Аділет" и официальные сайты акиматов", - отметил председатель комитета. 


 

Узбекистан восстановил авиарейсы в Казахстан

21.01.2022, 14:41 7251
Узбекистан восстановил авиарейсы в Казахстан
ТАШКЕНТ. 21 ЯНВАРЯ - Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways полностью восстановила авиарейсы в Казахстан, сообщили в пресс-службе компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 19 января 2022 года регулярные авиарейсы по маршрутам Ташкент - Алматы - Ташкент, Самарканд - Алматы - Самарканд, Нукус - Актобе - Нукус, Ургенч - Актау - Ургенч, Нукус - Актау - Нукус, Ташкент - Нур-Султан - Ташкент будут осуществляться согласно расписанию", - говорится в сообщении.

 
Как сообщалось ранее, Air Astana полностью восстанавливает маршрутную сеть.
 

Генпрокуратура опубликовала список номеров для жалоб на неправомерные действия полиции

21.01.2022, 12:01 13571
Генпрокуратура опубликовала список номеров для жалоб на неправомерные действия полиции
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Генеральная прокуратура Республики Казахстан опубликовала список номеров для жалоб на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Номера дежурных прокуроров регионов, к которым можно обратиться по вопросам нарушения прав со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов при доставлении, задержании либо расследовании уголовных дел:
 
  • Нур-Султан, Жумагулов Азамат Болатович: +7 701 059 77 00, +7 7172 71 24 98 
  • Алматы, Курманов Азамат Сейтканович: +7 708 000 80 00, +7 7272 65 03 95 
  • Шымкент, Базарбаев Нариман Сайдинганиевич: +7 777 402 32 98, +7 7252 53 91 84 
  • Алматинская область, Абдрахманов Маулен Акбаевич: +7 701 757 36 27, +7 7282 24 18 92 
  • Восточно-Казахстанская область, Исабаев Дархан Галымович: +7 702 704 49 99, +7 7232 24 54 82 
  • Жамбылская область, Сатыбалдиев Дархан Муратович: +7 771 889 00 99, +7 7262 45 43 79, +7 7262 45 15 01 
  • Кызылординская область, Абдуманов Азат Бауржанович: +7 747 577 99 00, +7 7242 27 77 47 
  • Туркестанская область, Тыныбеков Нургали Айдарбекович: +7 707 700 32 86, +7 7253 34 10 11 
  • Акмолинская область, Бекенов Самат Амангельдинович: +7 708 749 13 43, +7 7162 25 02 99 
  • Карагандинская область, Кульбаев Салауат Ертаргинович: +7 775 123 37 43, +7 7212 35 35 33 
  • Костанайская область, Муканов Ернар Асылбекович: +7 775 351 85 85, +7 7142 54 55 15 
  • Павлодарская область, Омаргалиев Ануар Булатович: +7 705 601 71 63, +7 7182 31 50 69 
  • Актюбинская область, Суюнгарин Максат Жангельдиевич: +7 775 618 55 23, +7 7132 90 12 14 
  • Мангистауская область, Аманкул Сержан Куттыммуратулы: +7 701 888 38 87, +7 7292 42 34 10 
  • Атырауская область, Мухтаров Ерлан Габдыкалыкулы:+7 701 471 00 00, +7 7122 27 07 83
  • Западно-Казахстанская область, Урынгалиев Серик Наурызгалиевич: +7 777 184 81 84, +7 7112 50 79 74 
  • Северо-Казахстанская область, Есимов Алим Салимович: +7 701 227 91 45, +7 7152 46 21 43 
  • Главная военная прокуратура (на действия военнослужащих), Сериков Дулат Мирболатович: +7 776 193 90 22, +7 7172 71 28 46
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

21.01.2022, 08:33 23336
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - 21 января 2022 года большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона - ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только на западе и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки преимущественно в виде снега. Ожидаются усиление ветра с низовой метелью, гололед. Местами по республике туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на юго-западе, северо-востоке и в горных районах ветер усилится до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; на севере, в горных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. На севере и в центре Мангистауской области ожидается гололед, на северо-востоке - туман. 
 
На юге и востоке Акмолинской, западе и севере Западно-КазахстанскойАтырауской, Павлодарской, севере и востоке Костанайской, юге Северо-Казахстанской и севере Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.

 

Штормовое предупреждение объявили в шести областях

20.01.2022, 21:19 48751
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", утром и днем 21 января в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 метров в секунду. 
 
21 января на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
21 января на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.
 
21-22 января на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. 21 января ветер восточный на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте 21-22 января ожидается временами туман. 
 
21 января на севере, западе Павлодарской области ожидается туман.
 
21-23 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 22 января порывы 25 метров в секунду. 23 января на юго-западе, в горных районах ожидается гололед. 
 

Глава оружейной ассоциации опроверг слова Таймерденова о захвате боевого оружия

20.01.2022, 21:02 48316
Глава оружейной ассоциации опроверг слова Таймерденова о захвате боевого оружия
Фото: Сергей Алексеенок/facebook
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Исполнительный директор казахстанской оружейной ассоциации "Корамсак" Сергей Катнов заявляет, что во время беспорядков боевое оружие не могло быть похищено из оружейных магазинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В материале об интервью начальника полиции Алматы сказано, что в оружейных магазинах преступники захватили 1347 единиц боевого оружия. Ответственно заявляем, что НИ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ БОЕВОГО оружия преступники в магазинах не захватили, так как такого оружия - боевого - в магазинах нет и никогда не было. То оружие, которое было захвачено, в подавляющем большинстве на момент захвата было в нерабочем состоянии", - написал Катнов в письме, отправленном на почту KAZAKHSTAN TODAY. 

 
Аналогичную позицию Катнов озвучил в материале, опубликованном на сайте koramsak.kz. 
 

Ответственно заявляем, что подавляющее большинство оружия, особенно наиболее опасного нарезного и полуавтоматического, попало в руки преступников деактивированным, без затворов и других частей, отсутствие которых делает невозможной стрельбу из такого оружия. Даже в наиболее пострадавших магазинах затворы, хранящиеся отдельно от оружия и в других местах, в основном, в руки преступников не попали. Также заявляем, что в руки преступников попала весьма незначительная часть от всего оружия, имевшегося на балансе магазинов", - подчеркнул Катнов.

 
По его словам, события показали, что оружейные магазины Алматы технически оказались полностью готовы к отражению нападений. 
 

Нормативы реагирования измеряются минутами, а наши магазины "держались" от 6 часов до 2-х суток. Более того, в ряде магазинов преступники, проникнув и разгромив помещения магазинов, так и не смогли завладеть оружием. Другой вопрос, что недостаток сил и средств правоохранительных органов не позволил прибыть и взять под охрану оружейные магазины, а возможности наших магазинов по защите не безграничны", - написал глава ассоциации. 

 
Он подчеркнул, что преступники прибывали в магазины хорошо подготовленными, оснащенные стенобитным инструментом и мощными промышленными резаками. Но даже в этих случаях им понадобилось несколько часов, чтобы проникнуть в помещения с оружием. 
 

Магазины все эти драгоценные часы взывали о помощи, но так ее и не дождались", - посетовал Катнов. 

 
В статье глава оружейной ассоциации также озвучил ряд мер, которые казахстанские оружейники предлагают реализовать для предотвращения подобных ситуаций в будущем. В частности, ассоциация предлагает вернуть в свободную продажу газовые пистолеты, револьверы (без возможности стрелять травматическими патронами), и электрошокеры, вооружить предпринимателей, сотрудников оружейных магазинов и журналистов, имеющих дело с угрозами и т.д.

Напомним, начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов в интервью журналисту одного из интернет-изданий сообщил, что 5 января боевики напали на семь оружейных магазинов и получили боевое оружие.




 

Погибшим во время беспорядков граждананам и военнослужащим спишут кредиты

20.01.2022, 19:20 50281
Погибшим во время беспорядков граждананам и военнослужащим спишут кредиты
Фото: Anastasia Romanova/facebook
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Всем военнослужащим и гражданским, погибшим в ходе январских беспорядков и погромов, спишут кредиты. Об этом сообщил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АРРФР РК) Александр Терентьев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате введения чрезвычайного положения многие предприниматели и простые граждане были вынуждены прекратить коммерческую деятельность и работу, что привело к снижению доходов. Многим субъектам микро и малого бизнеса был нанесен значительный материальный ущерб и теперь им требуется время для ремонта испорченного имущества и восстановления нормального режима бизнеса. В этой связи в начале этого года Агентством незамедлительно была проведена работа с банками и микрофинансовыми организациями и принят единый для всех кредиторов порядок предоставления отсрочек платежей по всем видам займов и микрокредитов", - сообщил Терентьев на брифинге в СЦК. 


 
По его словам, всем пострадавшим юридическим и физическим лицам будет предоставлена отсрочка по займам и микрокредитам на 3 месяца, начиная со дня введения чрезвычайного положения. В период отсрочки всеми банками и МФО не будут начисляться суммы неустоек, штрафов и пени, также не допускается капитализация просроченного процентного вознаграждения.
 

Кроме этого, допущенная просрочка в погашении кредитов и полученная отсрочка не будут являться основанием для ухудшения кредитной истории заёмщика и предоставления негативной информации о нем в кредитное бюро", - уточнил Терентьев.

 
Для получения отсрочки заемщику необходимо написать заявление в произвольной форме. Заявление может быть подано в течение 3 месяцев, то есть до 5 апреля текущего года.
 
По согласию кредитора и заемщика вместо 3-х месячной отсрочки может быть установлен другой более длительный срок отсрочки.
 
Терентьев также рассказал о порядке погашения кредита после окончания срока отсрочки. Выплатить займ можно, равномерно распределив ранее отсроченные платежи до конца срока займа. Можно увеличить срок займа для сохранения размера текущих платежей по кредиту, согласовав иной график с кредитной организацией. 
 

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