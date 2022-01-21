В ЗКО заболело около 2,5 тысяч коров

Для выявления особо опасных заболеваний у животных были отобраны кровь, слюна и патологический материал, которые направили в Национальный референтный центр ВГИК в Нур-Султане, сообщает портал "Мой ГОРОД".
В результате выяснилось, что скот в хозяйствах Чингирлауского, Сырымского, Бурлинского районов болен инфекционным ринотрахеитом. Результаты анализов из остальных районов пока не поступили.
Как сообщили в управлении ветеринарии, падежа скота не зарегистрировано и опасности для людей нет.
В районах, где выявлен инфекционных ринотрахеит, будут введены ограничения. Решение о их введении в Чингирлауском и Сырымском районах находятся на регистрации в органах юстиции.
На прошлой неделе появилась информация о том, что якобы в двух районах области (Теректинском и Байтерекском) выявлен ящур. В управлении ветеринарии информацию опровергли.
Напомним, в Карагандинской области ликвидируют очаг ящура, выявленный у крупного рогатого скота в фермерском хозяйстве "Мурат" зимовки Талдыбулак Кииктинского сельского округа Шетского района.
Ранее ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Министерстве сельского хозяйства РК.
В конце ноября 2021 года в селе Бестамак Актюбинской области опасная инфекция поражала домашний скот.