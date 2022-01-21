В ЗКО заболело около 2,5 тысяч коров

УРАЛЬСК. 20 ЯНВАРЯ - В Чингирлауском, Бурлинском, Сырымском, Каратобинском, Бокейординском, Акжаикском, Байтерекском, Теректинском районах выявлено 2 468 больных голов крупного рогатого скота с неустановленным диагнозом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для выявления особо опасных заболеваний у животных были отобраны кровь, слюна и патологический материал, которые направили в Национальный референтный центр ВГИК в Нур-Султане, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В результате выяснилось, что скот в хозяйствах Чингирлауского, Сырымского, Бурлинского районов болен инфекционным ринотрахеитом. Результаты анализов из остальных районов пока не поступили.

Как сообщили в управлении ветеринарии, падежа скота не зарегистрировано и опасности для людей нет.

В районах, где выявлен инфекционных ринотрахеит, будут введены ограничения. Решение о их введении в Чингирлауском и Сырымском районах находятся на регистрации в органах юстиции.

На прошлой неделе появилась информация о том, что якобы в двух районах области (Теректинском и Байтерекском) выявлен ящур. В управлении ветеринарии информацию опровергли.

Напомним, в Карагандинской области ликвидируют очаг ящура, выявленный у крупного рогатого скота в фермерском хозяйстве "Мурат" зимовки Талдыбулак Кииктинского сельского округа Шетского района.

Ранее ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Министерстве сельского хозяйства РК.