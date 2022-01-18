КАРАГАНДА. 17 ЯНВАРЯ - В Карагандинской области ликвидируют очаг ящура, выявленный у крупного рогатого скота в фермерском хозяйстве "Мурат" зимовки Талдыбулак Кииктинского сельского округа Шетского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Минсельхозе РК, решением акима Кииктинского сельского округа Мерейя Смагулова 14 января 2022 года объявлен карантин на территории фермерского хозяйства.

По решению главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора РК Аскара Жакупбаева для проведения дезинфекционных работ из республиканского запаса было выделено средство "Глюзамин ВЕТ".

На основании постановления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора РК в очаге инфекции будет проведено уничтожение скота бескровным методом с последующим сжиганием больного и контактирующих с ними животных. Сжигание трупов будет производиться в специально оборудованном передвижном автотранспорте - инсинераторе HURIKAN 3000", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что выплата компенсации будет осуществляться в порядке, установленном законодательством РК.

Проводится полная ликвидация очага инфекции с привлечением сил из республиканского и местных ветеринарных учреждений.

Согласно ветеринарно-карантинным мероприятиям, создан штаб по ликвидации очага инфекции, разработан комплексный план ветеринарно-карантинных мероприятий, установлен дезинфекционный барьер, организовано круглосуточное дежурство специалистами РГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд" с привлечением местной полиции, проводится дезинфекция. В СМИ и социальных сетях опубликованы предупреждения, розданы памятки по профилактике и недопущению распространения ящура.

Для локализации заболевания задействовано 25 сотрудников и шесть единиц спецтехники.

Карантин будет снят согласно результатам качества заключительной дезинфекции по истечении 21 дня со дня последнего уничтожения больных животных и проведения ветеринарно-карантинных мероприятии. Эпизоотическая ситуация в очаге находится под строгим контролем", - подчеркнули в МСХ.

Ящур - вирусное заболевание домашних и диких животных, характеризующееся острой инфекцией, лихорадкой и появлением волдырей на слизистой оболочке рта, вымени и коже копыт. Ящуром могут заболеть и люди, однако от человека к человеку инфекция не передается.