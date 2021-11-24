В Актюбинской области опасная инфекция поражает домашний скот

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Только в одном Алгинском районе заразу обнаружили уже у 60 коров и баранов. Зафиксировано семь случаев падежа. Сельчане боятся потерять свой единственный источник дохода. Специалисты начали экстренно вакцинировать животных и просят при первых же симптомах болезни обращаться к ветеринарам, сообщает телеканал КТК.
В основном заразу находят у коров. Животные начали отказываться от еды и сильно терять в весе.
Слюновыделение, потом язвочки во рту, которые начинают кровоточить, слабость. Массовое, да. Коровы прямо сразу заражаются, быстро. Слюна на траве остается, когда они едят, другая корова подходит - и все, заражается", - говорит жительница села Бестамак Балжан Жаксылыкова.
По поселку пошли слухи, что скотину поражает опасный ящур. Все симптомы, по словам жителей, схожи. Сельчане напуганы, ведь эта болезнь передается человеку, и последствия могут быть самыми трагичными.
Конечно, мы боимся, что это ящур. Сначала у меня заболели коровы. Они вообще перестали есть и пить. Почти неделю так было, потом спреем стал пасть обрабатывать. Вслед за коровами и бараны заболели. У них вообще передние ноги загнулись", - объясняет житель села Ахмадин Мукашов.
Результаты лабораторных исследований успокоили сельчан - ящур у животных исключили. По данным специалистов, скотину поражает другая, менее опасная инфекция - ринотрахеит. Ветврачи уже назначили лечение.
Тем не менее без падежа не обошлось. По данным чиновников, только в Алгинском районе с начала ноября от этой инфекции погибли семь коров. В общей сложности в трех аулах ринотрахеит поразил 60 голов крупного и мелкого рогатого скота.
По заверениям чиновников, в других населенных пунктах обстановка стабильная.
Заболевание, по данным специалистов, неопасно для человеека и на его здоровье не влияет. Это доказано лабораторными исследованиями", - сообщил заместитель акима Алгинского района Мирхан Ермаганбетов.
Из-за массового заражения животных в Алгинском районе начали экстренно вакцинировать скотину от инфекции. Больных коров и баранов изолировали в подворьях и просят сельчан в течение двух недель никуда не выпускать. Остальным при первых проявлениях болезни у животных советуют вызывать специалистов.