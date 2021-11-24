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В Актюбинской области опасная инфекция поражает домашний скот

23.11.2021, 08:58 57403
В Актюбинской области опасная инфекция поражает домашний скот
Фото: md-gazeta.ru
АКТОБЕ. 23 НОЯБРЯ - В селе Бестамак Актюбинской области опасная инфекция поражает домашний скот, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Только в одном Алгинском районе заразу обнаружили уже у 60 коров и баранов. Зафиксировано семь случаев падежа. Сельчане боятся потерять свой единственный источник дохода. Специалисты начали экстренно вакцинировать животных и просят при первых же симптомах болезни обращаться к ветеринарам, сообщает телеканал КТК.
 
В основном заразу находят у коров. Животные начали отказываться от еды и сильно терять в весе. 
 

Слюновыделение, потом язвочки во рту, которые начинают кровоточить, слабость. Массовое, да. Коровы прямо сразу заражаются, быстро. Слюна на траве остается, когда они едят, другая корова подходит - и все, заражается", - говорит жительница села Бестамак Балжан Жаксылыкова. 

 
По поселку пошли слухи, что скотину поражает опасный ящур. Все симптомы, по словам жителей, схожи. Сельчане напуганы, ведь эта болезнь передается человеку, и последствия могут быть самыми трагичными.
 

Конечно, мы боимся, что это ящур. Сначала у меня заболели коровы. Они вообще перестали есть и пить. Почти неделю так было,  потом спреем стал пасть обрабатывать. Вслед за коровами и бараны заболели. У них вообще передние ноги загнулись", - объясняет житель села Ахмадин Мукашов. 

 
Результаты лабораторных исследований успокоили сельчан - ящур у животных исключили. По данным специалистов, скотину поражает другая, менее опасная инфекция - ринотрахеит. Ветврачи уже назначили лечение. 
 
Тем не менее без падежа не обошлось. По данным чиновников, только в Алгинском районе с начала ноября от этой инфекции погибли семь коров. В общей сложности в трех аулах ринотрахеит поразил 60 голов крупного и мелкого рогатого скота. 
 
По заверениям чиновников, в других населенных пунктах обстановка стабильная. 
 

Заболевание, по данным специалистов, неопасно для человеека и на его здоровье не влияет. Это доказано лабораторными исследованиями", - сообщил заместитель акима Алгинского района Мирхан Ермаганбетов. 

 
Из-за массового заражения животных в Алгинском районе начали экстренно вакцинировать скотину от инфекции. Больных коров и баранов изолировали в подворьях и просят сельчан в течение двух недель никуда не выпускать. Остальным при первых проявлениях болезни у животных советуют вызывать специалистов.

 

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В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

24.11.2021, 08:26 22735
В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки, днем на севере и северо-западе области сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юге и юго-востоке РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются гололед, метель, усиление ветра. В западной половине и в центре области ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Восточно-Казахстанской области в североной половине области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области днем на северо-западе ожидается гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, ночью и утром на юге области туман. 
 
На юге в Акмолинской области ожидаются гололед, днем метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области на юге ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области туман. 
 
На западе, севере, в центре Атырауской и Мангистауской областей ожидается туман, днем на северо-западе Атырауской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области на юге ожидается туман, гололед, на востоке низовая метель, днем на юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Павлодарской области на западе и юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на западе и в центре низовая метель, гололед. 
 
На севере Кызылординской области ожидается туман. 
 
На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

 

В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение

23.11.2021, 21:20 133273
В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 24 ноября ожидается гололед, днем ветер юго-западный, порывы 15-18 метров в секунду.
 
24 ноября днем на юге Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель. На юге области гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 24 ноября на юге Костанайской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь). На юге области гололед, туман. На востоке области низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем на юге области 15-20 метров в секунду.
 
24 ноября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 ноября на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед.
 
Днем 24 ноября на юге и востоке Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на востоке области гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.
 
24 ноября на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, метель. Ветер северный, северо-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 ноября на севере, востоке, северо-западе Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, севере области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
24 ноября на западе и в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
24 ноября в северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, в северной половине области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
 
Ночью 24 ноября на юге, днем на западе Павлодарской области сохраняется низовая метель, гололед. Ветер западный, юго-западный, на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 

На 11 млн тенге оштрафованы разные учреждения РК за отсутствие условий для инвалидов

23.11.2021, 17:30 199342
На 11 млн тенге оштрафованы разные учреждения РК за отсутствие условий для инвалидов
Фото: pandus.su
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - На 11 млн тенге оштрафованы в 2021 году разные учреждения РК за отсутствие условий для инвалидов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При повторном выявлении нарушений в течение года сумма штрафа увеличивается в размере. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщила заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Анархан Дюсенова.
 
По ее словам, сегодня на информационном портале "Социальная защита лиц с инвалидностью" (www.inva.gov.kz) функционирует Карта доступности объектов в разрезе регионов. Она содержит сведения об адаптированности более 35 тысяч объектов социальной инфраструктуры по стране. Указанные объекты разделены на 3 категории доступности: "доступно", "частично доступно", "не доступно". При этом доступ учитывается для 4 категорий лиц с инвалидностью от характера нарушений функций организма человека: лица с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и возможность передвижения только на креслах-колясках. 
 

В целях упорядочивания деятельности и повышения ответственности местных органов власти утверждаются региональные Планы по созданию безбарьерной среды для лиц с инвалидностью, которые содержат перечни конкретных зданий и объектов, подлежащих адаптации", - сообщила Дюсенова. 

 
Она уточнила, что наиболее приоритетными в период до 2025 года определены 22 тыс. объектов. В перечень вошли объекты, которые чаще всего посещают лица с инвалидностью: госучреждения, ЦОНы, поликлиники, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. 
 
В этом году планируется адаптировать 4 400 объектов. 
 
Для работы в Карте специалистам управлений и отделов соцзащиты предоставлен отдельный доступ. Ответственность за исполнение ложится непосредственно на акимов регионов. 
 
Качество проводимой адаптации каждого объекта могут оценить все зарегистрированные пользователи, оставляя фотографии и комментарии. 
 
Необеспечение доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры влечет штрафы:
 
 на должностные лица - в размере 50 МРП;
 
 на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации - 120 МРП;
 
 на субъекты среднего предпринимательства - 200 МРП;
 
 на субъекты крупного предпринимательства - 400 МРП.
 
Сумма штрафов в зависимости от статуса субъектов контроля варьируется от 145 тыс. до 1200 тыс. тенге.
 

В 2020 году проведено 970 проверок, в результате которых выписаны предписания и наложены штрафы на сумму более 22 млн тенге. По итогам 9 месяцев 2021 года проведено 805 проверок на предмет соблюдения Законов "О соцзащите инвалидов" и "О специальных социальных услугах", в том числе в части обеспечения инвалидов доступом к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. По итогам проверок выдано более 590 предписаний с суммой штрафа более 11 млн тенге", - сообщила Дюсенова. 

 

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