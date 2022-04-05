Заболеваемость бруцеллезом и бешенством растет в Казахстане
04.04.2022, 16:29 3816
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности, заявил во время правительственного часа председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Барлыбаев подчеркнул, что ветеринарные мероприятия в регионах республики проводятся только за счет бюджета, тогда как частные лица не заинтересованы в вопросах обеспечения ветбезопасности, сообщает Sputnik Казахстан.
Инспектора практически не спрашивают и не привлекают к ответственности за достоверность отчетов по незаразным болезням. Никто не занимается проведением биохимии крови для мониторинга состояния здоровья животных. А ведь это основа создания благоприятной эпизоотической обстановки. Поэтому в последние годы отмечается рост заболеваемости острыми и хроническими инфекционными болезнями животных, передающимися человеку", - рассказал Барлыбаев.
По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020 - 2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
Реализация программ по завозу импортного племенного поголовья скота также принесла нам немало проблем. В страну были завезены такие заболевания, как инфекционный ринотрахеит, блютанг, нодулярный дерматит, болезнь Шмалленберга и вирусная диарея", - отметил глава комитета.
Он отметил, что инфекционные заболевания животных, падеж и вынужденный убой, снижение продуктивности после болезни, расходы на вакцинацию и лечение заболевших, а также карантинные мероприятия причиняют прямой экономический ущерб не только фермерам, но и в целом экономике страны, в том числе влияют на снижение экспортного потенциала отрасли.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области у фермеров массово гибнет скот. Причины заболеваемости до сих пор неизвестны.
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В ВКО после падения вагонов со шлаком в Иртыш экологи проводят проверку
05.04.2022, 10:44 1451
Фото: скриншот из видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 5 АПРЕЛЯ - В Восточно-Казахстанской области экологи проводят проверку, чтобы определить, не попали ли в реку опасные вещества после падения в Иртыш вагонов со шлаком, передает KAZAKHSTAN TODAY,
Мы сейчас проводим исследования на его химическое содержание в воде по тяжелым металлам, таким как соединения цинка, свинца, меди, и ожидаем завтра уже ближе к 11.00 предварительные результаты", - сказал руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.
Аварию ликвидируют более сотни сотрудников КТЖ на железной дороге в Восточном Казахстане, сообщает телеканал "Астана".
Задержки нет. Для рассмотрения всех причин и обстоятельств данного случая создана спецкомиссия в КТЖ. По состоянию на 11 часов дня подняты пять вагонов из 18 сошедших. О причинах аварии не сообщается. Известно, что состав шел со скоростью 37 километров в час. К слову, два выгона были загружены рудой, остальные 16 - шлаком", - проинформировал директор департамента по работе со СМИ АО "НК" КТЖ" Кайсар Жумабайулы.
Напомним, накануне на участке Оскемен-Кумыстау сошли с рельсов 18 вагонов.
АКТАУ. 1 АПРЕЛЯ - В Актау 30 марта в ослабленном состоянии был обнаружен краснокнижный каспийский тюлень, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О животном в центр помощи сообщили жители Актау. На место обнаружения выехали специалисты центра изучения и реабилитации каспийского тюленя, сообщает региональное издание "Лада".
При первичном осмотре специалисты выяснили, что тюлень не имеет серьезных повреждений, переломов и других значительных травм. Однако животное сильно ослаблено, у него диагностировано воспалительное заболевание глаз.
Сотрудники нашего центра на месте оказали первичную ветеринарную помощь, в данное время проводится детальное обследование для определения программы реабилитации. По итогам обследования будет определено, как скоро животное сможет вернуться в естественную среду обитания", - рассказала председатель ученого совета Центра реабилитации и изучения каспийского тюленя Асель Тасмагамбетова.
С момента создания центра изучения и реабилитации каспийского тюленя в 2019 году на наличие травм было обследовано и удалось спасти 36 эндемиков Каспия.
Близ Тараза накопилось 14 миллионов тонн химотходов
31.03.2022, 10:02 13201
Фото: Хабар 24
ТАРАЗ. 31 МАРТА - ТОО "Казфосфат" под Таразом выбрасывает в год около 1 млн 300 тысяч тонн отходов. В итоге накопилось более 14 миллионов тонн химотходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пока этот химический завод работает. Были времена, когда у коров выпадали зубы. Даже после этого ничего не решили", - рассказал житель села Шайкорык.
Вред от фосфогипса, названного "ядовитой горой", подтвердили и экологи. Говорят, что даже при правильном контроле за составом и очисткой эти отходы все равно повлияют на здоровье людей, говорится в репортаже телеканала "Хабар24".
При этом экологи ТОО "Казфосфат" заверяют, что согласно заключениям СЭС содежание токсинов низкое и отходы считаются безопасными.
Ежегодно предприятие выплачивает миллиарды за вред экологии, но эффекта нет. Нужно чтобы все выплаты по эмиссии и налоги от химического сектора направляли на реабилитационные мероприятия по улучшению экологической среды", - считает председатель ОО "Казакстан ауыл жастары" Ихтияр Мурзахметов.
В качестве решения проблемы ученые предлагали раздать фосфогипс фермерам для удобрения либо использовать отходы химпроизводства при строительстве дорог. Но идеи не поддержали. Теперь специалисты хотят рекультивировать эти участки, то есть просто засыпать химотходы грунтом.
На сегодняшний день у предприятия есть разрешительные документы до 2025 года. По этим же документам и будут вестись работы по рекультивации", - сказал главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования Серик Агабек.
В репортаже отмечается, что с каждым годом спрос на химические удобрения растет, а это значит, что и количество отходов при их производстве тоже.
Падеж скота в Атырауской области: причина до сих пор неизвестна
30.03.2022, 14:12 15421
Фото: Ак Жайык
АТЫРАУ. 30 МАРТА - В нескольких районах Атырауской области от неизвестной болезни гибнет домашний скот. Ветеринары заявляют, что массового падежа нет и ситуация под контролем, фермеры утверждают обратное, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, в Кызылкогинском районе в крестьянском хозяйстве "Ойтан" от неизвестной болезни пало более 200 овец и 10 голов крупного рогатого скота. На видео, которое снял представитель хозяйства Айбар Ерекешов, - несколько мертвых животных.
Падеж начался с середины февраля, с тех пор прошло полтора месяца. Падеж не прекратился, животные гибнут каждый день. Симптомы: изо рта выходит пена, из носа капает и не едят ничего. Я не знаю, что это за болезнь. 25 февраля на совещании в областном центре я с трибуны сообщил, что у нас наблюдается болезнь среди животных и происходит падеж, и просил направить комиссию для проверки, но никто тогда не приехал. Приехали только 26 марта, составили акт, взяли пробы крови и содержимого кишечника у больных и павших животных", - цитирует Ерекешова газета "Ак Жайык".
В областном управлении ветеринарии корреспонденту газеты сказали, что массового падежа нет, болеют единицы скота.
По информации жителей Аккистауского сельского округа, вдоль побережья моря были обнаружены лошади, которые не могли подняться с земли и отстали от своего табуна. В связи со сложившейся ситуацией владельцам скота рекомендуется регулярно следить за их водопоем. В настоящее время местные ветврачи проводят симптоматическое лечение четырех лошадей у двух фермеров. Они очень слабы, исхудали. У животных были взяты образцы крови и отправлены в областную ветеринарную лабораторию, а также в Национальный референтный центр ветеринарии", - рассказал начальник Исатайской районной ветеринарной станции Аманжол Рахметов.
По словам замакима Кызылкогинского района Айдулата Кеенжебекова, в районе 809 овец и КРС вылечены от ринотрахеита и вирусной диареи, падежа нет. Местные ветеринары сказали, что лошади страдают от большого количества клещей и общей слабости, а в чате "Атырау-Шопан Ата" сообщали, что нет причин для беспокойства акимов.
У меня в марте погибло десять лошадей. Они не могли встать. При этом не сказать что слабые, были в меру упитанные. Я так и не понял, что за болезнь была у них. Три дня назад взяли образцы крови. А когда будут результаты, неизвестно", - говорит глава еще одного крестьянского хозяйства Бигали Мутиев.
По словам жителя Курмангазинского района Самата Елемесова, среди животных наблюдается какая-то болезнь, происходит падеж. Фермеры пытаются вылечить их самостоятельно, но безрезультатно.
Причина заболевания и степень распространения инфекции до сих пор неизвестны", - говорит общественный активист Газиз Габдуллин.
По его словам, активисты открыли специальный чат, где собрали фермеров, заместителей акима областного и районных акиматов, начальников управлений, которые создали объединение "Шопан Ата".
Специалисты говорят, что животные ослаблены из-за паразитов и из-за плохого ухода со стороны владельцев. Я специально съездил в Курмангазинский район. Клещей у больной лошади мы не нашли. И насчет плохого ухода тоже не согласны, потому что животные вполне упитанные. На ферме, в которой мы побывали, болели пять животных", - рассказывает активист.
Между тем продажа и убой скота в области не прекращаются, хотя вполне возможно, что среди забитых животных есть больные. А что это за болезнь и не опасна ли она для здоровья человека, неизвестно, пишет газета.
В рейтинге стран с самым грязным воздухом Казахстан оказался на 23-м месте
26.03.2022, 11:51 24361
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Казахстан занял 23-е место в рейтинге стран с самой загрязненной атмосферой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2021 году в Центральной и Южной Азии качество воздуха было одним из худших в мире, там находятся 46 из 50 наиболее загрязненных городов мира. По данным программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 70% смертей, связанных с качеством воздуха в мире, происходят в этом регионе", - говорится в отчете швейцарской мониторинговой группы IQAir.
По данным отчета, только два казахстанских города в этом регионе соответствовали рекомендациям ВОЗ по качеству воздуха - Шу и Жезказган.
В списке Казахстан расположился между Китаем и Ираном. Первые три места в рейтинге заняли Бангладеш, Чад и Пакистан.
В этих странах концентрация PM2.5 в 10 раз превышает рекомендуемый ВОЗ уровень качества воздуха.
Авторы отчета подчеркивают, что в 2021 году смерть 40 тысяч детей в возрасте до пяти лет была напрямую связана с загрязнением воздуха.
Исследователи COVID-19 обнаружили, что воздействие PM2,5 увеличивает как риск заражения вирусом, так и более серьезные последствия при заражении, включая смерть", - отмечается в отчете.
Отчет за 2021 год включил в себя 6475 населенных пунктов в 117 странах.
В крови человека обнаружен микропластик
25.03.2022, 12:18 27636
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Ученые Амстердамского свободного университета в Нидерландах впервые обнаружили микропластик в крови у 80 процентов протестированных людей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специалисты проанализировали образцы крови 22 анонимных доноров, все из которых были здоровыми взрослыми людьми, и выявили частицы пластика у 17 человек. Половина образцов содержала ПЭТ-пластик, который обычно используется в бутылках для напитков, а треть содержала полистирол, используемый для изготовления упаковки продуктов питания и других продуктов. Четверть образцов крови содержала полиэтилен, из которого делают пластиковые пакеты", - сообщает lenta.ru.
Специалисты пока не знают, какое воздействие микропластик оказывает на здоровье человека. Однако повод для беспокойства есть - микропластик наносит вред человеческим клеткам в лабораторных условиях, а частицы загрязнения воздуха, как уже известно, проникают в организм и вызывают миллионы ранних смертей в год. Кроме того, люди потребляют крошечные частицы с пищей и водой.
Недавнее исследование показало, что микропластик может цепляться за внешние мембраны эритроцитов и ограничивать их способность транспортировать кислород. Частицы также были обнаружены в плацентах беременных женщин, а у беременных крыс они быстро проходят через легкие, проникая в сердце, мозг и другие органы плода", - информирует издание.
Специалисты не обнаружили следов разлива нефти после повреждения трубопровода КТК
24.03.2022, 08:55 30526
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Инспекторы Росприроднадзора произвели отбор необходимых для экоконтроля проб в районе Морского терминала КТК под Новороссийском, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для осмотра акватории направлен вертолет ведомства Ми-8. В настоящее время следов разлива нефти в море не зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума.
В настоящий момент погрузка на морском терминале КТК приостановлена.
21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта.
22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации.
Своевременное выявление неисправностей позволило исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря. Таким образом, риск для создания аварийной ситуации отсутствует.
Минэнерго РК прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.
Прием нефти по трубопроводной системе КТК может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Минэкологии: загрязнений воздуха в районе обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ нет
21.03.2022, 11:59 38211
ПЕТРОПАВЛОВСК. 21 МАРТА - Загрязнений воздуха в районе обрушения трубы ТЭЦ в Петропавловске нет, об этом сообщили в Министерстве экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специалисты департамента экологии по Северо-Казахстанской области выехали на место происшествия и провели замеры на границе санитарно-защитной зоны предприятия. По результатам проверки превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, сообщает "Хабар 24".
Мониторинговые работы продолжатся.
Напомним, 20 марта в 19.05 в Петропавловске на ТЭЦ-2 АО "СевКазЭнерго" произошло частичное разрушение первой дымоходной трубы с последующим падением на помещение котельной. По факту обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в настоящее время не известно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-разыскные работы.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить подачу тепла жителям Петропавловска и других населенных пунктов региона в кратчайшие сроки.
По словам акима региона, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты в данной отрасли.