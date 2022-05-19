С начала года в Казахстане зарегистрировано 177 неблагоприятных участков по заболеваниям животных

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - На 2022 год согласно плану ветеринарно-профилактических мероприятий по вакцинации животных по особо опасным болезням запланировано 160,5 млн манипуляций, по диагностике - 34,1 млн исследований, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала 2022 года на территории республики зарегистрировано 177 неблагополучных пунктов. Из них по особо опасным инфекционным заболеваниям - 91 пункт (из них 51 ликвидирован, 40 действуют), а также 86 пунктов по бруцеллезу (из них 20 ликвидировано, 66 действуют)", - информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Были проведены внеплановые вынужденные вакцинации 58 516 голов КРС, 4707 голов МРС, 2388 лошадей и 633 плотоядных, а также выделено дезинфекционных средств на более чем 1,0 млн квадратных метров.

По информации ведомства, за 4 месяца текущего года за 61 голову изъятых и уничтоженных животных было возмещено 15,1 млн тенге.

Вместе тем за первый квартал 2022 года госветсанинспекторами за нарушения ветеринарно-санитарных требований выписано 12 966 предписаний по устранению выявленных нарушений. По результатам проверок исполнения предписаний наложено 6088 административных штрафов на общую сумму 208,6 млн тенге - согласно статье КоАП РК", - добавили в МСХ.



