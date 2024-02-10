Массовую гибель лошадей зафиксировали в одном из сел Карагандинской области   

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Караганда. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Тортколь Бухар-Жырауского района Карагандинской области массово гибнут лошади. В населенном пункте могут ввести карантин.





Информация о гибели животных появилась в соцсетях. Жители села пишут , что их лошади болеют опасным инфекционным заболеванием - лимфангитом.





Приезжала комиссия. Брала анализы, которые показали, что лошади заражены неизвестной инфекцией. Версию о заболевании лимфангитом они исключили. Хотя мы считаем, что это именно лимфангит. Почему? Потому что с мая прошлого года в соседнем селе Умуткер гуляет этот лимфангит. Это тяжелое хроническое заболевание. А наш скот пасется со скотом из села Умуткер. Поле для скота у нас общее. Вероятно, лошади из нашего села заразились от лошадей из соседнего поселка", - сообщили владельцы лошадей.





По их словам, в соседнем селе заболевание подтвердилось, и сельчанам выплатили компенсацию. Владельцы животных считают, что чиновники не хотят платить компенсацию за падеж скота, поэтому не признают диагноз.





Ситуацию с падежом животных прокомментировал руководитель ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" Кайрбек Турсынбеков.









У заболевших трех голов лошадей с характерными признаками эпизоотического лимфангита были отобраны пробы и доставлены в лабораторию для исследований. Данным видом заболевания болеют однокопытные животные, это лошади, ослы", - сообщил Турсынбеков.





По его словам, если диагноз подтвердится лабораторно, в селе Тортколь введут карантин, а больные и павшие животные будут изъяты и уничтожены.





Будет предусмотрена компенсация в размере рыночной стоимости, которая действует на сегодняшний день в рамках законодательства", - подытожил Турсынбеков.





Для справки





Эпизоотический лимфангит (Lymphangitis episootica) - хроническая инфекционная болезнь однокопытных животных (лошадей, ослов, мулов, лошаков), характеризующаяся воспалением лимфатических сосудов кожи и подкожной клетчатки с образованием гнойных фокусов и язв, сообщает сайт Vetvo.ru





Экономический ущерб при массовых вспышках болезни значителен, поскольку больные лошади многие месяцы не могут быть использованы в работе. Летальность при заражении, учитывая вынужденный убой неизлечимо больных лошадей, колеблется в пределах 10-20%. Возбудитель болезни - грибок Criptococcus facirminosus.





Лимфангитом болеют только однокопытные: лошади, ослы, мулы и лошаки. Другие виды животных не заболевают даже при искусственном их заражении.





Источниками инфекции являются больные животные, выделяющие во внешнюю среду вместе с гноем из вскрывающихся лимфангитных узлов и язв бесчисленное количество криптококков. Передача заразного начала от больных животных здоровым происходит как при прямом контакте, так и через снаряжение: седла, седелки, хомуты и уздечки. Также инфекция может передаваться через навоз, подстилку, корма, загрязненные выделениями больных.





В ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.





Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".





В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.