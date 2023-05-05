04.05.2023, 11:41 24281
С 1 июня введут новые предельные тарифы для энергопроизводящих компаний
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК в мае планирует пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций на производство электроэнергии - ввод в действие с 1 июня 2023 года, проинформировали в пресс-службе ведомства.
По информации Минэнерго, заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47. Для 20 энергопроизводящих организаций тариф будет сохранен на прежнем уровне.
При рассмотрении заявок Министерство энергетики РК в каждом отдельном случае применило индивидуальный подход.Во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что на текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет порядка 58%, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ - 82%, Риддер ТЭЦ - 75%, Уральская ТЭЦ - 86%. Ежегодный рост износа обусловлен тем, что ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надежности и безаварийности ТЭЦ.
В целом проект предельного тарифа предусматривает подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, рост стоимости материалов и оборудования, также увеличение затрат, независящих от энергопроизводящих организаций, связанные в том числе с повышением стоимости топлива и его транспортировки.
Также в рамках поручения главы государства министерством ведется работа по повышению уровня заработных плат персонала станций до средних по соответствующим регионам. В проекте предельного тарифа также учитывается увеличение заработной платы производственного персонала. Это направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.
Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК проводится анализ влияния повышения предельных тарифов энергопроизводящих организаций на социальное благополучие населения", - добавили в пресс-службе МЭ.
Энергия, топливо, коммунальные услуги, связь: когда рост цен неизбежен и почему это происходит?
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05.05.2023, 14:56 1966
Довести товарооборот с Узбекистаном до 10 млрд долларов планирует Казахстан
Об этом на переговорах в Ташкенте договорились премьер-министры двух стран Алихан Смаилов и Абдулла Арипов
Фото: primeminister.kz
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Ташкент. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с главой кабмина Узбекистана Абдуллой Ариповым в преддверии 20-го заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Ташкенте, сообщает сайт главы правительства.
Стороны обсудили ряд актуальных вопросов казахстанско-узбекского взаимодействия, в том числе совместные шаги в области торговли, промышленной кооперации, инвестиционной деятельности, энергетики, логистики, использования трансграничных водных объектов, укрепления культурно-гуманитарных связей и т.д.
Алихан Смаилов подчеркнул, что Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. В частности, по итогам 2022 года двусторонний товарооборот достиг запланированного рубежа в 5 млрд долларов.
Это стало возможным благодаря общим усилиям. Теперь, в соответствии с поставленными на высшем уровне задачами, нам предстоит увеличить объемы взаимного товарооборота до $10 млрд в среднесрочной перспективе", - сказал Смаилов.
При этом он отметил особую роль казахстанско-узбекской Межправительственной комиссии в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия.
Со своей стороны Абдулла Арипов обозначил высокий потенциал для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между республиками.
Во взаимной торговле отмечается положительная динамика. Реализуются значимые проекты промышленной кооперации во многих отраслях экономики. Узбекистан нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества в торговле, энергетике, транспорте, сельском и водном хозяйстве и других сферах. В целом мы заинтересованы в еще большем углублении отношений с братским Казахстаном", - сказал Арипов.
Напомним, Узбекистан входит в десятку основных торговых партнеров Казахстана.
В конце марта Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном по демаркации границы.
04.05.2023, 17:08 13701
Цены на сигареты собираются повысить в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане собираются повысить цены на сигареты и папиросы.
Проект поправок в приказ Министра финансов РК "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком" опубликованы на портале "Открытые НПА".
Минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком планируется установить в размере:
- 710 (семисот десяти) тенге с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно;
- 770 семисот семидесяти тенге с 1 января 2024 года.
В министерстве также назвали причины увеличения цен на табачные изделия:
- ставки акциза в 2023-2024 годы увеличены на 14%;
- стоимость импортируемого сырья и материалов выросла в среднем на 20%;
- значительно осложнена логистика сырья и компонентов табачных изделий;
- инфляция в 2022 году составила 20,3%.
В начале года сообщалось, что ставки акцизов на табачные изделия увеличатся в Казахстане. При этом ставки будут повышаться поэтапно.
04.05.2023, 10:46 25386
Kaspi.kz получил Гран-при и два золота международной маркетинговой премии E+Awards
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые в Центральной Азии прошел международный конкурс на самые эффективные рекламные кампании, маркетинговые и коммуникационные решения - E+Awards.
Абсолютным победителем конкурса стал Kaspi.kz. В номинации "Устойчивый успех" за создание всенародного праздника выгодных покупок Kaspi Жұма казахстанская компания получила две награды: Гран-при и золото. Также Kaspi.kz стал обладателем золота за кампанию "Здравствуйте, я ваш Kaspi Гид". Самым эффективным агентством года в Центральной Азии, жюри признало GForce/Grey (Казахстан) за работы с Kaspi.kz.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:
Наша миссия - создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь нашим любимым клиентам. Нашим первоочередным приоритетом является создание сервисов и продуктов непревзойденного качества. И с помощью наших рекламных кампаний мы стараемся про них рассказать нашим любимым клиентам. Мы рады, что жюри международного конкурса присудило наивысшие награды нашей команде. Спасибо каждому нашему клиенту и партнеру, что пользуетесь сервисами Kaspi.kz и вдохновляете нас на постоянные улучшения и инновации!"
Авторитетное жюри, в состав которого вошли 52 эксперта, признало компанию лидером по таким показателям, как узнаваемость бренда (Brand Awareness), проникновение (Penetration), интерес к бренду (Consideration), намерения покупателей делать покупки, (Purchase lntent) и визуализация бренда (Brand lmage Attributes).
03.05.2023, 13:10 37761
На более чем 19 миллионов тенге оштрафовали производителей в Жамбылской области
Вынесено 16 уведомлений об устранении признаков нарушений антимонопольного законодательства, в том числе на рынках сахара-песка, приборов учета и обслуживания домофонов
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Тараз. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Производителей в Жамбылской области оштрафовали более чем на 19 миллионов тенге за нарушение антимонопольного законодательства.
В 2022 году АЗРК провело 33 анализа состояния конкуренции на товарных рынках Жамбылской области: ГСМ, СНГ, продуктов питания, строительства жилья, биллинговых услуг, лекарственных препаратов, ТБО, обслуживания приборов учета, предоставления в аренду торговых помещений и т.д., сообщает пресс-служба ведомства.
Вынесено 16 уведомлений об устранении признаков нарушений антимонопольного законодательства, в том числе на рынках сахара-песка, приборов учета, обслуживанию домофонов и др.
В 2022 году завершено 10 расследований, 15 предписаний, возбуждено 18 административных дел за нарушение законодательства в сфере защиты конкуренции. По возбужденным административным делам наложены штрафы на сумму 19 326 928 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 711 459 785 тенге", - отметил руководитель департамента АЗРК РК Жамбылской области (ДАЗРК) Жандос Азимов на площадке РСК.
Расследования проводились как в отношении МИО, так и в отношении производителей сахара, цемента, приборов учета, аммофоса, реализации дизельного топлива, сжиженного газа и др.
В частности, было завершено расследование по производству, реализации приборов учета электрической энергии ТОО "Аспан Энерджи" по злоупотреблению доминирующим положением в части установления и поддержания монопольно высоких цен. В отношении Товарищества было возбуждено административное дело, по итогам которого наложен административный штраф в размере 4 849 392 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 1 897 735 тенге", - рассказал Азимов.
Также проведено расследование в отношении 6 реализаторов дизельного топлива в связи с ограничением его реализации. По итогам расследования субъекты рынка были оштрафованы на общую сумму 559 741 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 163 704 тенге.
В текущем году работа в данном направлении продолжается, проводится анализ на рынке ГСМ, дизтоплива и СНГ. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования", - отметил Жандос Азимов.
В сфере продуктов питания с основными торговыми сетями и оптовыми поставщиками продуктов питания были подписаны 6 антимонопольных комплаенсов. Снижена торговая надбавка в супермаркетах на СЗПТ с 15 до 10 %.
В данное время департамент проводит анализ на рынке реализации ГСМ, дизтоплива и СНГ, а также в сфере оптовой реализации СЗПТ, в частности кефира 2,5% и гречки. В целом, в 2023 году запланировано изучение состояния конкуренции на более чем 17 товарных рынках.
02.05.2023, 14:45 54446
КФГД утвердил предельные ставки вознаграждения по депозитам на июнь
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил предельные ставки по депозитам в тенге на июнь 2023 года на уровне майских значений ввиду сложившейся конъюнктуры на депозитном рынке, сообщает пресс-служба КФГД.
В пресс-службе отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.
В связи с чем банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения", - заявили в КФГД.
По данным бюро, в годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле 2023 года - 16,8%, в марте 2023 года - 18,1%, в феврале 2023 года - 21,3%.
Ранее Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых.
Как рассказали эксперты, глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным. В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение.
02.05.2023, 13:48 55516
В Казахстане цены на продтовары за год выросли почти на 18%
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 17,9%, непродовольственные товары - на 18,2%, платные услуги - на 13,7%, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.
По данным бюро, в годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле 2023 года - 16,8%, в марте 2023 года - 18,1%, в феврале 2023 года - 21,3%.
Отмечается, что в апреле индекс потребительских цен за месяц составил 0,9%, сохранившись на уровне марта. В структуре индекса цены на непродовольственные товары повысились на 1,3%, продовольственные товары - на 0,9%, платные услуги - на 0,4%.
Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо - 16,1%, бензин - на 9,7%. Цены по сравнению с мартом повысились на моющие и чистящие средства на 1,4%, товары личного пользования - на 1,1%, посуду - на 1%, бытовая техника - на 0,9%", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что цены на продукты питания заметно выросли на плодоовощную продукцию, в апреле капуста подорожала на 4,7%, помидоры - на 4,1%, виноград - 3%, яблоки - на 2,6%, груши - на 2,4%. Повышение цен отмечено на рис - 7%, прохладительные напитки - на 2,5%, рожки, молоко ультрапастеризованное - по 2,4% каждый, рыбу охлажденную - на 2,2%, молоко пастеризованное, макаронные изделия - по 2,1% каждый. Огурцы подешевели на 11,4%, крупа гречневая - на 3,7%, масло подсолнечное - на 2,6%.
Повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта, за месяц авиаперелеты подорожали на 17,7%. Наблюдается рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты - на 1,5%, ритуальные услуги - на 1%. Подорожали услуги санаториев на 1,1%, здравоохранения - на 0,9%", - заявили в бюро.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в областях Абай и Ұлытау - по 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5п.п.), самая низкая - 0,5% в городе Астана.
По данным Бюро национальной статистики, в разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Западно-Казахстанской области на 1,8%, непродовольственные - в Алматинской области на 3%, платные услуги - в Туркестанской области на 2,3%.
В апреле индекс потребительских цен за месяц составил 0,9%, сохранившись на уровне марта. В структуре индекса цены на непродовольственные товары повысились на 1,3%, продовольственные товары - на 0,9%, платные услуги - на 0,4%.
Отмечается, что среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо 16,1%, бензин - на 9,7%. Цены по сравнению с мартом повысились на моющие и чистящие средства на 1,4%, товары личного пользования - на 1,1%, посуду - на 1%, бытовая техника - на 0,9%.
Также цены на продукты питания заметно выросли на плодоовощную продукцию, в апреле капуста подорожала на 4,7%, помидоры - на 4,1%, виноград - 3%, яблоки - на 2,6%, груши - на 2,4%. Повышение цен отмечено на рис - 7%, прохладительные напитки - на 2,5%, рожки, молоко ультрапастеризованное - по 2,4% каждый, рыбу охлажденную - на 2,2%, молоко пастеризованное, макаронные изделия - по 2,1% каждый. Огурцы подешевели на 11,4%, крупа гречневая - на 3,7%, масло подсолнечное - на 2,6%.
Кроме того, повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта, за месяц авиаперелеты подорожали на 17,7%. Наблюдается рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты - на 1,5%, ритуальные услуги - на 1%. Подорожали услуги санаториев на 1,1%, здравоохранения - на 0,9%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в областях Абай и Ұлытау - по 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5п.п.), самая низкая - 0,5% в городе Астана.
В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Западно-Казахстанской области на 1,8%, непродовольственные - в Алматинской области на 3%, платные услуги - в Туркестанской области на 2,3%", - сообщили в бюро.
По сравнению с апрелем 2022 года канцелярские товары подорожали на 68,5%, мыло хозяйственное - на 59,3%, сахар-рафинад - на 51,7%, средство для мытья посуды - на 51,6%, огурцы - на 50,9%, мыло детское - на 49,6%, рис - на 43,9%, стиральный порошок - на 43%, туалетная бумага - на 42,7%. Напротив, в годовом выражении подешевела капуста - на 53,4%, морковь - на 19,2%.
Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Корзина товаров и услуг, которая используется при расчете Индекса потребительских цен, состоит из 508 товаров и услуг, где 160 - продовольственные товары, 243 - непродовольственные товары и 105 платные услуги. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров", - поясняет директор департамента статистики цен Бюро Куанышбек Жакыпбекулы.
Ранее глава государства назвал небывалым наблюдаемый рост цен на продтовары за последние 15 лет.
02.05.2023, 13:10 56396
Казахстан зависит от импортного сахара более чем на 90% - Жумангарин
Фото: Pixabay.com
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Импортозависимость Республики Казахстан по сахару составляет более 90%, заявил на заседании правительства заместитель премьер-министр - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
На сегодня по итогам 2022 года имеется импортозависимость от 16,2% до 55,9% по 9 наименованиям социально значимых продовольственных товаров, и по сахару импортозависимость составляет более 90 %", - сообщил глава Минторговли.
Также, по его словам, продолжается координация работы по насыщению рынка запасами, сформированными в рамках действующих механизмов стабилизации цен.
В текущем году положительный эффект дали своевременные меры тарифного/нетарифного регулирования. Так, в результате введения таможенной пошлины на семечку удалось стабилизировать цены на масло подсолнечное у производителей", - проинформировал Серик Жумангарин.
Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается динамика снижения цены на масло подсолнечное как на перерабатывающих предприятиях, так и в торговых точках.
С целью предотвращения агрессивного экспорта лука вводился запрет на 3 месяца, который до истечения запрета заменен на квотирование. Данная мера позволила обеспечить население луком и нивелировала риск резкого роста цен, как это было в предыдущие годы на капусту и картофель", - заявил министра.
Кроме того, продолжается работа по контрактации осеннего урожая 2023 года для обеспечения межсезонья 2024 года. На сегодня сформировано порядка 90 тысяч тонн продукции.
Регионам необходимо активизировать контрактацию на межсезонье следующего года", - отметил глава МТИ.
Также для обеспечения насыщения внутреннего рынка в мае-июне текущего года прорабатывается вопрос поставок ранних импортных овощей.
На сегодня ГУП "Таджагропромэкспорт" готов предоставить ранний лук в объеме до 50 000 тонн. Для организации поставки раннего лука привлечен Филиал АО "KTZ Express" - "KZTE Commerce". Данная компания обеспечит централизованный закуп лука, таможенную очистку, приемку товара и его распределение по региональным СПК", - проинформировал Серик Жумангарин.
Министр подчеркнул, что местные исполнительные органы и региональные СПК должны своевременно забирать товар со станции Сарыагаш для обеспечения поставок в регионы и ценовой стабильности.
Также совместно с UZKAZTRADE был отработан вопрос закупа капусты из Узбекистана с учетом доставки стоимостью 130 тенге/килограмм (0,28 $).
При этом, по его словам, ранняя капуста по аналогичной цене реализуется фермерами Туркестанской области. В целях поддержки ОТП от закупа узбекской капусты отказались. Информация о производителях капусты доведена до всех регионов.
Ожидается, что цена на продукцию с поля продолжит снижаться в мае месяце. Для обеспечения рынка ранним картофелем прорабатываются поставка из Пакистана и Узбекистана", - сообщил он.
По данным министра, на сегодня из всех объектов хранения только порядка 200 овощехранилищ в стране оснащены климатическим оборудованием.
При проведении анализа с целью определения запасов мы столкнулись с проблемой отсутствия данных для формирования достоверного товарного баланса. В этой связи нами внесено предложение в Бюро национальной статистики разработать и внедрить отчет по запасам в овощехранилищах", - сообщил Серик Жумангарин.
По словам министра, местным исполнительным органам поручено провести инвентаризацию незарегистрированных овощехранилищ с последующей регистрацией и постановкой их на налоговый учет.
Кроме того, Министерству сельского хозяйства, Министерству торговли и интеграции и местным исполнительным органам необходимо разделить овощехранилища по категориям.
Отмечается, что в дальнейшем это позволит охватить учетом все овощехранилища и получать достоверные данные по запасам в стране.
Кроме того, проведена предварительная оценка всех объектов хранения, по результатам которой мы видим значительный дефицит в мощностях хранения. При этом если в расчет будем брать только хранилища, отвечающие требованиям современных форматов хранения, тогда дефицит будет намного больше", - сообщил глава МТИ.
Также по результатам инвентаризации Комплексный план по строительству и модернизации овощехранилищ до 2025 года будет дорабатываться.
Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал об обеспеченности Казахстана продуктами за счет собственного производства.
02.05.2023, 11:31 56936
Казахстан остается зависимым от импорта молочной продукции
В стране сокращается производство молочных продуктов
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства Республики Казахстан министр сельского хозяйства Ерьол Карашукеев рассказал об обеспеченности Казахстана продуктами за счет собственного производства.
В целом по итогам 2022 года объем производства продуктов питания вырос на 3,9% и составил 2,9 трлн тенге. При этом отмечается рост по производству основных видов продуктов питания: масла растительного, муки, макаронных изделий, круп, колбасных изделий и сахара", - доложил глава МСХ РК.
Так, обеспеченность за счет собственного производства в 2022 году увеличилась по колбасным изделиям с 56,4% до 61%, по яблокам - 73,7% до 75,6%, по мясу птицы - с 65,4% до 68%, по сахару - с 42,6% до 51%.
Вместе с тем, подчеркнул Карашукеев, имеется ряд продуктов, производство которых снизилось, и это в основном молочная продукция: сливочное масло, молоко, сыр и творог, кисломолочная продукция.
Отмечается снижение по сырам и творогу с 56% до 53%",- уточнил министр.
Сокращение производства молочной продукции связано, по словам министра, с неразвитостью сырьевой базы.
Для расширения сырьевой базы для для производства молочных продуктов реализуется проект по тиражированию положительного опыта СКО в льготном финансировании строительства крупных товарно-молочных ферм через региональные СПК.
В результате реализации проекта отечественные молзаводы будут обеспечены качественным сырьем и значительно снизится импортозависимость по молоку.
На эти цели на 2023 год планируется выделить 100 млрд тенге на создание 65 МТФ производственной мощностью 373 тысячи тонн молока в год. В планах на последующие годы строительство дополнительных 50 МТФ, на что необходимо 113 млрд тенге", - добавил Карашукеев.
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