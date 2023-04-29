28.04.2023, 11:26 4056
Энергия, топливо, коммунальные услуги, связь: когда рост цен неизбежен и почему это происходит?
Фото: Ranking.kz
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Сдерживание цен кажется неплохой идеей и на коротких дистанциях действительно бережет кошельки граждан. Однако, если ограничиться только этой, нередко популистской мерой, не учитывая риски и не просчитывая последствия, окажется, что платить в итоге придется дорого, а ситуация вполне может стать весьма небезопасной, пишет Ranking.kz.
Казахстанцы ощутили эту простую истину, замерзая в холодные зимние месяцы в городах с аварийными ТЭЦ (все мы помним ситуацию с Риддером и Экибастузом).
Напомним: сегодня в Казахстане наблюдается серьезная изношенность электросетей. Так, по словам главы Минэнерго Болата Акчулакова, средняя изношенность электросетей по РК составила 66%. Количество технологических нарушений в 2022 году выросло на 183 случая по сравнению с 2021-м. Средний уровень износа в региональных электросетевых компаниях доходит уже до 90%. В свою очередь высокая степень износа коммунальных сетей приводит к большому количеству аварий. Теперь говорят про масштабный ремонт и модернизацию тепловых сетей, и сразу стало ясно, что для этого требуются "огромные капиталовложения" (слова премьер-министра Смаилова). Только это не новость.
В результате страна возвращается к модели "тариф в обмен на инвестиции", по которой, собственно, отрасль энергоснабжения и работала до 2015 года. Тогда предельные тарифы учитывали будущие инвестиционные вложения, которые электростанции должны были освоить.
В некоторой степени схожая ситуация наблюдается в сфере горюче-смазочных материалов. С апреля текущего года в Казахстане таки подняли предельные цены на ГСМ. Рост цен был обусловлен необходимостью предотвратить тотальный дефицит топлива и сократить разницу по цене с соседними странами, в которые ГСМ массово вывозили для перепродажи. То есть из-за сдерживания цен топливо из РК просто годами "вымывалось", включая серые схемы вывоза и контрабанду, а наши НПЗ фактически снабжали соседей, дальнобойщиков других стран и контрабандистов. Хотя о том, что вместо сдерживания цен надо повышать доходы населения, говорилось уже давно, и речь идет не о некой кризисной ситуации, сложившейся исключительно в текущем году, а о системной проблеме отрасли.
Проблемы коммунальных сетей тянут за собой проблемы в смежных отраслях. Так, например, по статистике Beeline Казахстан, 70% массовых инцидентов мобильной связи связаны все с теми же аварийными отключениями электричества. Очень часто плачевное состояние инфраструктуры не позволяет вовремя запустить базовую станцию.
При этом сектор телекома, в отличие от коммунальщиков, регулярно наращивает инвестиционный портфель. Объем капвложений в сегменте информации и связи за январь-март текущего года достиг 24,3 млрд тенге - сразу на 59,8% больше по сравнению с январем-мартом 2022-го. В целом за 2022 год объем инвестиций в секторе вырос на 39,1% по сравнению с 2021-м, составив 178,9 млрд тенге. Более того, по сравнению с 2020 годом, когда роль телекома и нагрузка на него глобально расширились в связи с локдаунами и пандемией, а операторам пришлось экстренно вкладываться в инфраструктуру, тоже отмечен рост - на 27%. Масштабные вложения направляются на развитие стабильного и скоростного мобильного интернета, инвестиции в основном идут на переход с сетей интернет 3G на 4G и построению новой сети 5G. При этом инвестиции в секторе операторы вкладывают из собственных средств.
Заметим: если для коммунальных сетей (тепловых, электрических, водоснабжения и т. д.) основная проблема - их ветхость, а не увеличение нагрузок, то в сфере информации и связи в первую очередь наблюдается серьезный рост нагрузки на сеть. Данные приведены в отчетах, которые предоставили два оператора связи - Beeline Казахстан и Kcell/Activ. У Beeline в четвертом квартале 2022 года средний объем трафика данных мобильного интернета на одного пользователя составил 16,8 Гб - сразу на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Kcell/Activ средний объем трафика на пользователя в третьем квартале 2022 года составил 13,4 Гб, рост за год - на 9%. Более того, потребление трафика на одного пользователя в Казахстане заметно выше среднего потребления в мире: так, по данным GSMA Intelligence (95 операторов связи по всему миру), средний объем трафика на пользователя в четвертом квартале 2022 года составил 12,1 Гб - на 18,8% больше, чем в аналогичном периоде 2021-го.
С увеличением объема инвестиций в сектор телекома значительно выросли ключевые показатели отрасли. Так, медианная скорость мобильного интернета в стране, по данным Speedtest, в марте 2023 года составила 24,9 Мбит/с - сразу на 32,9% выше по сравнению с мартом 2022-го.
Для сравнения: если рассмотреть соседние страны Центральной Азии, видно, что в Кыргызстане медианная скорость мобильного интернета составила 23,7 Мбит/с, в Узбекистане - 17,8 Мбит/с, в Туркменистане - 16,1 Мбит/с, в Таджикистане - лишь 9,2 Мбит/с.
На фоне роста скорости мобильного интернета операторы связи продолжают работу по охвату сетями 4G и 5G все больших территорий. Стоит отметить, что оборудование для модернизации сотовых вышек закупается за рубежом, соответственно, рост стоимости доллара заметно влияет на капитальные затраты в секторе.
Влияет на увеличение расходов и удорожание ГСМ, как и рост тарифов на электроэнергию, от которой зависит стабильная работа мобильной связи. Так, в РК планируют внедрить новые тарифы для оптовых покупателей с привязкой ко времени. Играют роль в ценообразовании и многомиллиардные штрафы, которые при этом напрямую не влияют на качество связи.
При этом для конечного потребителя стоимость мобильного интернета в Казахстане - одна из самых низких в мире. Так, согласно Индексу доступности интернета (Internet Accessibility Index), исследованию, проведенному аналитиками BroadbandChoices.co.uk, в 2022 году стоимость 1 Гб мобильного интернета в РК составила в среднем 80 центов США, что позволило стране занять 8-е место среди 164 стран. Более того, в исследовании отметили, что Казахстан имеет один из самых передовых телекоммуникационных секторов в Центральной Азии.
Все эти факторы - высокие инвестиционные вложения операторов, обширность сети, рост потребления при минимальных ценах и общий уровень инфляции, увеличивающий расходы компаний телекома, - в совокупности указывают на необходимый и неизбежный рост тарифов в секторе связи. Иначе ни о какой бесперебойной работе сотовых сетей, а тем более о повышении скорости и росте охвата говорить не придется, мы просто получим очередную проблему, аналогичную ситуации с коммунальными сетями.
Заметим: в конце марта Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК изменило правила оказания услуг связи. Теперь, согласно параграфу 61, оператор связи не может вносить изменения в объем услуг, включенных в тарифный план, а также в другие условия тарифного плана (подробнее - здесь).
На практике для пользователя это означает следующее. Рост цен на услуги связи неизбежен. Но раньше операторы одновременно с повышением стоимости тарифа добавляли абонентам Гб трафика или бесплатные минуты для разговора, чтобы как-то скомпенсировать это удорожание. С учетом роста потребления это, и правда, было оправданным шагом.
Проще говоря, раньше пользователь мог получить улучшенный продукт по новой цене. Теперь же он получит просто повышение цены при том же объеме услуг. Если изменения вносились во имя защиты прав пользователей, то эта мера оказалась, мягко скажем, весьма сомнительной.
новости по теме
24.04.2023, 15:00 11506
Макрообзор за неделю от группы главного экономиста ЕАБР Евгения Винокурова
Фото: Depositphotos
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Казахстан
Рост ВВП Казахстана ускорился до 4,9% г/г в январе - марте 2023 года с 4,2% г/г в январе - феврале. Высокие обороты отмечены в секторе строительства (16% г/г), торговле (12 % г/г) и транспорте (8% г/г). Инвестиционная активность выросла на 16% г/г. Рост ВВП по итогам 2023 года прогнозируется аналитиками ЕАБР на уровне 4,2%, сообщается в отчете.
Объем промышленного производства в Казахстане вырос на 2,8% г/г в январе - марте 2023 года. Машиностроительные отрасли и добыча нефти продолжили вносить ключевой вклад в рост промышленного сектора. Уменьшился спад на предприятиях черной металлургии, а также восстановилась положительная динамика в производстве цветных металлов, где в марте зафиксирован рост на 17,9% г/г после трех месяцев сокращения объемов выпуска. Увеличились объемы производства и распределения газообразного топлива по трубам, что отчасти связано с аномально холодной погодой в зимние месяцы и с реализацией проектов, направленных на повышение уровня газоснабжения населенных пунктов. Ограничивать активность индустриального сектора продолжило снижение объемов добычи угля и металлических руд.
Беларусь
В Беларуси нарастает тенденция восстановления экономической активности: ВВП в I квартале 2023 года снизился на 2,1% г/г после сокращения на 3,6% г/г за январь - февраль. Замедление спада обусловлено восстановлением объемов промышленного производства, где рост в I квартале составил 1,8% г/г после спада в январе - феврале на 1,8% г/г, и увеличением производства сельскохозяйственной продукции на 3% (2,9% г/г за январь - февраль).
Существенно улучшилась динамика оптовой торговли: отрицательные темпы уменьшились до уровня 5,6% г/г по сравнению с падением 13,3% г/г за январь - февраль. Сдерживающее влияние на рост экономики продолжает оказывать слабая динамика в строительстве, транспорте и ИТ-секторе. В ближайшие месяцы ожидаем ускорения темпов экономического роста в Беларуси.
Кыргызстан
Выпуск в промышленном секторе Кыргызской Республики в январе - марте 2023 года увеличился на 7,6% г/г. после 13,3% г/г в январе - феврале 2023. Добыча металлических руд (+27,5% г/г) составила основу роста промышленного производства в январе - марте 2023 г. Замедление оборотов промышленного производства во многом связано с сокращением выпуска основных металлов (в основном золото) на 3,0% г/г в марте после роста на 56,9% г/г месяцем ранее. Сдерживающее влияние также оказал спад выпуска в текстильном производстве и выпуске очищенных нефтепродуктов.
Россия
Рост экономической активности способствовал улучшению оценок деловой среды в России. По результатам мониторинга Банка России, в апреле 2023 года совокупный индекс бизнес-климата повысился до 8,3 пункта, что является максимальным значением с апреля 2013 года. Такая динамика связана как с улучшением текущей оценки конъюнктуры, так и с ростом оптимизма в части краткосрочных ожиданий. Улучшения фиксируются в отношении и объемов производства и оценок спроса. При этом текущие оценки компаний по спросу перешли в положительную область (0,4 пункта) впервые с января 2022 года. Совокупный индекс бизнес-климата повышается третий месяц подряд, это может свидетельствовать о закреплении процесса адаптации российской экономики к новым условиям функционирования.
27.03.2023, 10:02 68911
Коррупция в РК: какие правонарушения совершаются чаще всего?
Фото: Depositphotos
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Всего за два месяца в РК уже зарегистрировано 438 коррупционных преступлений, сообщает finprom.kz.
За январь-февраль текущего года в стране зарегистрировали 438 уголовных коррупционных преступлений - на 0,7% больше, чем годом ранее.
Для справки: в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 435 таких преступлений с годовым ростом на 8,5%.
Больше всего уголовных коррупционных преступлений зарегистрировали в Алматы и в Астане: по 51 случаю в каждом городе, плюс 2% и 6,3% соответственно.
В числе антилидеров также оказались Костанайская (40 случаев против 21 годом ранее) и Туркестанская (37 случаев против 39 год назад) области и Шымкент (36 случаев против 23 годом ранее).
Меньше всего подобных преступлений зарегистрировали в Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях.
37,4% уголовных коррупционных преступлений пришлось на дачу взятки: с начала года зарегистрировали 164 случая - на 45,1% больше, чем годом ранее.
Популярны" среди преступников также были получение взятки (141 случай, минус 6,6% за год), мошенничество в сфере коррупции (39 случаев, минус 30%), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (24 случая, минус 42,9%) и посредничество во взяточничестве (22 случая - сразу в 4,4 раза больше, чем год назад).
Численность лиц, в отношении которых вынесено постановление о признании подозреваемыми, достигла 301 - на 25,4% больше, чем годом ранее. Из них были выявлены 243 лица, совершивших преступление, в том числе 159 лиц были преданы суду.
Среди служащих государственных органов на коррупционных преступлениях чаще всего попадались сотрудники органов внутренних дел: 43 человека против 15 годом ранее. Далее идут служащие акиматов и их структурных подразделений (26 человек), сотрудники Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (3 человека) и Агентства РК по финансовому мониторингу (3 человека), служащие Министерства здравоохранения (3 человека) и Министерства индустрии и инфраструктурного развития (также 3 человека).
24.03.2023, 09:12 76761
Мониторинг "Инфраструктура в Евразии"
Фото: Depositphotos
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В 2023 году в Казахстане планируется открытие 26 новых овощехранилищ общей мощностью 104,5 тысячи тонн. До 2026 года ожидается строительство в стране еще 35 складов. Планом предусмотрено создание 97 складов плодоовощной продукции объемом 335,6 тысячи тонн, пишет телеграм-канал ЕАБР.
В Казахстане в рамках поставленной задачи по диверсификации маршрутов для экспорта нефти реализована тестовая отгрузка 6,9 тысячи тонн нефти с месторождения Кашаган по железной дороге из Атырау в Актау, а затем танкерами в Баку. Прорабатывается также возможность строительства нового нефтепровода к побережью Каспийского моря.
Беларусь проявляет высокую заинтересованность в развитии МТК Север - Юг. С Ираном подписан протокол, устанавливающий безразрешительный порядок осуществления международных автоперевозок грузов, которые могут начаться уже в 2023 году. Проводятся обсуждения с российскими железнодорожниками.
В Узбекистане в целях увеличения генерирующих мощностей за последние 4 года подписано 25 инвестиционных на общую сумму 10 148 млн долларов. Соглашениями предусмотрено введение в эксплуатацию 25 электростанций общей мощностью 11 954 МВт (9 тепловых, 9 солнечных и 7 ветряных электростанций) до конца 2026 года.
Армения предложила Индии запустить новый транспортный коридор Персидский залив - Черное море. Данный маршрут соединяет Мумбаи с Бендер-Аббасом в Иране, затем с Арменией и далее - в Европу или Россию в обход Азербайджана.
21.03.2023, 16:19 84641
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
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Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- Си Цзиньпин заявил, что прибыл в Россию для укрепления дружбы, сотрудничества и мира;
- В провинции Юньнань прошёл международный форум по борьбе с бедностью;
- Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров состоится в офлайн-формате впервые с начала пандемии;
- Медиакорпорация Китая совместно с зарубежными СМИ проводит серию форумов на тему модернизации КНР.
17.03.2023, 10:32 247376
ЭОС: Преступления против живой природы и экологии Дополнено
Фото: depositphotos
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Экологический общественный союз представляет мониторинг: Преступления против живой природы и экологии.
Алматы. 17.03.2023
В микрорайоне Казахфильм застройщики снесли сотни многолетних деревьев для строительства жилого комплекса. По словам местных жителей, вырубка была незаконной, сообщает телеканал Almaty.tv.
Они сделали вырубку, получается, без разрешающих документов. Мы это обнаружили через несколько месяцев. Кое-как заставили сделать небольшую высадку компенсационную на территории нашего ЖК. В знак ущерба", - рассказала жительница города Елена Тесленко.
На этом претензии к застройщику не закончились.
Они начали строить здание не 12 метров, а 22. То есть, как вы знаете, выше аль-Фараби ограничение есть из-за ветра и санации для всего города", - отметила Елена Тесленко.
Со своей жалобой жильцы обратились в суд. Но процесс проиграли. Экспертиза строительство здания выше нормы признала допустимым. Однако привлеченные к делу экологи выявили нарушения.
По данному адресу заявление не поступало. Соответственно, разрешение не выдавалось. Но чтобы в дальнейшем принять меры, мы отправили письмо в ДП города Алматы. Сейчас ничего не можем сказать. Но, на глаз, повреждение зеленых насаждений есть", - сказал главный специалист отдела управления экологии и окружающей среды Нурлан Сейтбеков.
Если эти нарушения подтвердит экспертиза, компания будет обязана компенсировать высадку саженцев в ближайшие полгода. Соотношение в таком случае - 1 к 50. То есть за каждое поврежденное дерево - 50 новых. Тем временем, собственную проверку пообещали провести и в Антикоррупционной службе.
Сам же застройщик заверил, что проект прошел проверки по всем фронтам. В компании объект приостанавливать не намерены.
Мангистауская область. 12.03.2023
В Мангистауской области полицейские изъяли 124 килограмма осетра, сообщает Polisia.kz
На 29-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области совместно с природоохранной полицией остановили автомашину марки "Лада-2112". В ходе осмотра автотранспорта в багажнике выявлено 33 штуки незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 124 килограмма", - проинформировали в полиции.
Задержан 26-летний подозреваемый гражданин. Изъятая рыба была передана в ТОО "Kazakh Osetr". Иная информация не разглашается в интересах следствия.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
Атырауская область. 09.03.2023
В ходе осмотра одного из жилых домов в Атырау полиция выявила 2421 рог сайги весом более 500 килограмм.
Задержаны подозреваемые, 1991, 1987 и 1986 годов рождения. Стоимость причиненного ущерба - более 6 млрд 264 млн тенге, информирует Polisia.kz.
Возбуждено уголовное дело статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", проводится досудебное расследование.
Кроме того, как сообщили в Генеральное прокуратуре РК, в Атырау браконьеры, промышлявшие незаконно ловлей рыбы, нанесли ущерб природе на сумму более 1,2 млрд тенге. По информации ведомства, за неправомерное добывание, хранение, перевозку и сбыт рыбы, в том числе осетровых видов, осуждено 93 человека, из них 26 - к реальному лишению свободы.
Западно-Казахстанская область. 07.03.2023
В ЗКО полицейские изъяли 465 рогов сайги у 38-летнего жителя поселка Чапаево Акжайыкского района. Крупную партию рогов он спрятал в хозяйственной постройке, сообщает Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательной базы и проверки задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Акмолинская область. 28.02.2023
Заместитель главного государственного ветеринарного врача Акмолинской области Ибрагим Балтабай признал, что пока ТОО "Казшоскурылыс", выигравшее тендер на отлов и стерилизацию бродячих животных в регионе, занимается лишь умерщвлением собак. А все потому, что четвертый лот - на содержание и кормление животных - пока все еще не разыгран, сообщает 716.kz.
Правда, по словам спикера, отлавливает и умерщвляет предприятие только злых и агрессивных животных.
Они придерживаются закона. Сейчас все разделились на два лагеря: есть защитники животных и противники этого. Сейчас компанию проверяют правоохранительные органы, природоохранная полиция, нарушают ли они закон. Мы не можем проверить их и наказать. У нас нет таких полномочий", - поделился спикер.
Балтабай пояснил, что согласно закону "О госзакупках" они не имеют права проверять победителя. Участвовать в конкурсе могут все желающие. А то, что написано в техспецификации, они должны приобрести или взять в аренду.
Отлавливать собак компания должна с двумя свидетелями или участковым, должно также быть фото или видео отлова.
Раз в квартал будем проверять их. К концу марта ясно будет", - заверил Балтабай.
Последний лот уже идет на госзакуп. Сейчас много заявок с нападением животных, поэтому пока они занимаются только отловом и умерщвлением. А стерилизацию и кастрацию будут делать, когда выиграют тендер. Пока только умерщвляют. Массово по 4 программам не работают. Четвертую программу объявляет управление госзакупа, а не мы", - добавил спикер.
Если правоохранительные органы все же выявят нарушения в работе компании, то договор может быть расторгнут. Но тогда тендер будет объявлен вновь, и на ближайшие 2-3 месяца отлова собак не будет.
СКО. 28.02.2023
Подозреваемых в истреблении почти 50 косуль браконьеров задержали в СКО. Кроме туш животных у задержанных изъято незарегистрированное оружие и боеприпасы.
27 февраля при проверке ранним утром на 525 км трассы Челябинск - Новосибирск полицейские остановили автомашину ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего горожанина. В салоне находились еще двое петропавловцев 29 и 30 лет. При осмотре в багажнике автомашины были обнаружены 4 туши сибирской косули, а также два незарегистрированных гладкоствольных ружья, предположительно, ТОЗ, 2 патрона, гильзы и другое охотничье снаряжение", - сообщает Polisia.kz.
В дальнейшем при обыске в дачном домике одного из задержанных были изъяты 2 туши и 41 шкура косули, 119 копыт, 12 голов животных.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 337 УК РК "Незаконная охота".
Изъятое оружие и останки животных направлены на экспертизу. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП Петропавловска", - сообщил начальник УБОП ДП СКО Жандос Басыбаев.
Кокшетау. 27.02.2023
Грузовой поезд сбил около 30 лошадей в Акмолинской области на перегоне Кокшетау - Жамантуз.
25 февраля машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях лошадей. Предотвратить наезд не удалось, в результате чего сбиты 32 лошади. Стоянка поезда составила 50 минут", - сообщает Polisia.kz.
Табунщик - 28-летний житель села Игилик допустил выход домашних животных на железнодорожное полотно.
Остальные владельцы лошадей, находившихся в данном табуне, пояснили, что жители села пасут лошадей по очереди.
За гибель животных мужчину оштрафовали на 5 МРП (17 250 тенге).
В соцсетях люди выразили возмущение происшествием.
Штраф должен быть 100 МРП, тогда и следить будут";
Животных жалко, хозяев нет", - пишут пользователи.
Стоит отметить, что в Казахстане регулярно происходят ДТП из-за домашних животных, владельцы которых не следят за их выпасом. Коровы, лошади и овцы выходят на скоростные трассы или пасутся возле железнодорожных путей и часто попадают под колеса автомобилей или поезда. При этом в авариях с участием животных часто гибнут люди. Однако хозяева животных отделываются всего лишь незначительным штрафом.
Так, в сентябре прошлого года Алматинской области грузовой поезд сбил более 120 овец. Такое же ДТП произошло в Акмолинской области, где поезд сбил отару овец. Погибло более 20 животных.
В Туркестанской области в результате ДТП с участием лошадей пострадали два человека. Также в СКО отбившиеся от табуна лошади стали причиной аварии. А в Акмолинской области из-за оставленных без присмотра лошадей перевернулся автомобиль.
В этом году Министерство юстиции Казахстана намерено ужесточить штрафы за превышение скорости и грубые нарушения правил дорожного движения. В их число войдет выпас животных в неположенных местах, в частности возле дорог и ЖД путей. Штраф за нарушение составит 40 МРП (138 000 тенге).
Астана. 23.02.2023
Задержан житель Акмолинской области, промышлявший отловом бродячих собак с дальнейшей реализацией их туш в рестораны.
По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК РК. В ходе осмотра по месту жительства обнаружены 50 разделанных туш собак общим весом около 750 кг", - сообщается на официальном Telegram-канале МВД РК.
По данному факту назначены необходимые экспертизы. К расследованию привлечены заинтересованные государственные органы.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства иные подробности расследования не разглашаются.
Ранее в СМИ сообщалось, что живодер продавал мясо собак в столичные кафе.
Алматы. 23.02.2023
В микрорайоне Нурлытау выявлен факт вырубки 63 единиц плодовых деревьев. Вырубка произведена без разрешительных документов. В связи с чем составлен соответствующий акт обследования, сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды.
Ущерб от незаконных действий определен в размере 1060 МРП (3 657 000 тенге). В таких ситуациях предусмотрена обязанность виновника осуществить компенсационную посадку. В данном конкретном случае объем компенсационной посадки составляет 3150 деревьев высотой не менее 2,5 метра в соответствии с правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы.
Алматы. 21.02.2023
В одной из частных школ Алматы на уроке биологии убили морскую свинку и провели вскрытие. Видео вскрытия распространилось в соцсетях и вызвало возмущение активистов по защите животных.
На видео запечатлено, как морскую свинку умерщвляют и проводят вскрытие. В управлении образования Алматы прокомментировали инцидент.
В ведомстве сообщили, что 20 февраля текущего года согласно статье 72 Административного процедурно-процессуального кодекса РК сотрудники департамента по обеспечению качества в сфере образования и управления образования посетили частную школу ТОО "125 Almaty" для выяснения обстоятельств.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Данный инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе города Алматы. Со слов учителя, по просьбе учащихся провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология". С педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов. Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работе формирования бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными", - проинформировали в управлении.
Сообщается, что учитель биологии уволилась по собственному желанию. В полиции отреагировали в данное видео.
Данный факт зарегистрирован ОП при УП Ауэзовского района по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным)", - сообщает Polisia.kz.
Обстоятельства устанавливаются.
Актюбинская область. 17.02.2023
В Актюбинской области задержан 34-летний житель Мугалжарского района, сообщает Polisia.kz.
При досмотре у сельчанина полицейские в рюкзаке обнаружили 76 сайгачьих рогов.
Начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с запрещенными к использованию видами животных, их частями или дериватами). По изъятым рогам назначена экспертиза.
Мужчине грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
Карагандинская область. 04.02.2023
В страшных муках умирают лошади близ поселка Жартас. Животные съели выброшенную свеклу вместе с мешками. По подсчетам акимата, погибло 6 лошадей, владельцы говорят о 15, сообщает "Пятый канал".
Атырауская область. 03.02.2023
Браконьеров, охотившихся на сайгу, задержали в Атырауской области, сообщает Polisia.kz.
Во время областного ОПМ "Зимовка" индерские полицейские на въездной трассе к поселку Индербор остановили автомобиль УАЗ. В ходе обыска изъяты 4 рога сайги, разделанная туша сайгака и охотничье ружье", - проинформировали в полиции.
В отношении подозреваемых, 1974 года рождения и 1972 года рождения, начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
Павлодар. 02.02.2023
Полицейские Павлодара установили личность мужчины, выстрелившего в собаку, сообщает Polisia.kz.
Им оказался павлодарец, у которого изъяли гладкоствольное двуствольное ружье ТОЗ-34, 12-го калибра. Разрешение на хранение оружия у мужчины имеется", - проинформировали в полиции.
Проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным).
В отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
Еще одно изуверское преступление произошло 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.
Павлодар. 01.02.2023
1 февраля в полицию Павлодара поступило сообщение, что на автостоянке на улице Гагарина, 76, неизвестный на джипе застрелил собаку и уехал, сообщает Pavlodarnews.kz.
Прибыв на место, следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Просмотрены и изучены видео с камер наблюдения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному факту.
Собака в тяжелом состоянии находится в ветеринарной клинике с зооволонтерами.
Талдыкорган. 31.01.2023
24 января сотрудники отдела полиции Каражала остановили автомобиль под управлением 43-летнего гражданина. В салоне находились двое граждан 39 и 43 лет. В багажнике полицейские обнаружили пять туш сайги и гладкоствольное ружье ИЖ-18ЕМ 16-го калибра, сообщает пресс-служба МВД РК.
Ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а так же запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
Назначены экспертизы.
Атырау. 30.01.2023
Сотрудники патрульной полиции ДП Атырауской области в ходе ОПМ "Безопасное колесо" остановили на трассе Атырау - Астрахань автомобиль Lada Largus и при досмотре обнаружили в багажнике 255 кг частиковой рыбы, сообщает АЖ.
В отношении 39-летнего водителя оформлен протокол по статье 389 КоАП РК ("Незаконные приобретение, сбыт, провоз видов диких животных").
Талдыкорган. 30.01.2023
Житель Жетысуской области вырубил целую лесополосу. Полицейские задержали 28-летнего жителя Панфиловского района, который спилил 56 карагачей, высаженных близ села Ынтымак, сообщает пресс-служба МВД РК.
Часть вырубленных деревьев он успел вывезти к себе домой. Древесина изъята. По факту незаконной порубки начато досудебное расследование. Ущерб составил свыше 1 млн тенге.
Мужчина пояснил, что срубил деревья для заготовки дров.
Актау. 29.01.2023
Десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау, информирует lada.kz.
Местные зоозащитники считают, что это собаки, которых на днях отстреливали в Мунайлинском районе.
Я, как и все зоозащитники и адекватные люди, считаю, выделяемые деньги на стерилизацию не используются по назначению", - заявила зоозащитница Татьяна Ткач.
Как уверяют зоозащитники, в 2011, 2015, 2020 и 2022 годах власти сообщали, что в Актау приобрели крематорий для животных. Но по сегодняшний день в действии его так никто и не увидел. Зоозащитники просят обратить на это внимание областной акимат и полицию.
Их не сжигают, не хоронят, а просто тупо скидывают за городом, чтобы они там гнили и распространяли всевозможные инфекции. Честно говоря, это полнейший бардак", - пишет общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.
Астана. 26.01.2023
В Сети появилось видео, автор которого сообщила, что в президентском парке в Астане найден капкан. Кроме того, по словам автора, в капкане она обнаружила лапу. Девушка предположила, что лапа собачья.
Внимание! 18+! Видеоматериал содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
В полиции отреагировали на данную публикацию.
Сотрудниками полиции УП района Есиль совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира осуществлен выезд на место, где и был обнаружен капкан", - информирует Polisia.kz.
Сообщается, что проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителей, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству.
Талдыкорган. 25.01.2023
В Талдыкоргане у одного из городских магазинов 20 января камера видеонаблюдения зафиксировала живодера, который вначале с силой бросил кошку об дерево, а затем пнул ногой покалеченное животное, сообщает пресс-служба департамента полиции области Жетісу.
Размещенный в соцсетях видеоролик вызвал серьезный общественный резонанс, после просмотра которого казахстанцы потребовали от правоохранителей разыскать живодера и принять к нему соответствующие меры.
Полицейские Талдыкоргана установили "героя" ролика, оказавшегося 39-летним местным жителем. 24 января мужчина был задержан и доставлен в городскую полицию для дачи показаний", - проинформировали в полиции.
Задержанный пояснил, что отловил забежавшую в магазин кошку и собирался вывести ее на улицу. Но животное случайно оцарапало руку, вызвав тем самым жесткие с его стороны действия.
Сейчас задержанному грозит ответственность, предусмотренная статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным). Досудебное расследование по факту взято на контроль", - добавили в департаменте.
Атырауская область. 24.01.2023
В Атырауской области 20 января в районе трассы Миялы - Индер по подозрению в отстреле сайгаков задержали четырех местных жителей, сообщает Polisia.kz.
Участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы отдела полиции Кызылкогинского района при остановке автомобиля Nissan Patrol задержаны 4 местных жителя, которые причастны к отстрелу сайгаков", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что при проведении обысков изъяты рога и туша сайги, 2 тушки кроликов, 2 охотничьих ружья и фонарь.
В отношении четырех подозреваемых, 1993, 1999, 1999, 2004 годов рождения, проводятся следственные действия по пункту 2 части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - добавили в полиции.
Кызылординская область. 20.01.2023
Полицейские Кызылординской области задержали жителя региона, у которого в доме обнаружили разделанные туши сайгаков, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки по месту жительства подозреваемого в качестве вещественных доказательств были изъяты 2 туши сайгаков, разделанное мясо, шкуры, 36 рогов, одно охотничье ружье 16-го калибра со стертым номером, топор", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, расследование продолжается.
Костанайская область. 19.01.2023
Полиция Житикары по факту обнаружения мертвых собак начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", сообщает пресс-служба МВД РК.
В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия. Ранее в социальных сетях появилась информация, что собаки были убиты из огнестрельного оружия и выброшены возле дач.
Караганда. 17.01.2023
В Караганде 40 берез и сосен вырвали вместе с корнями на месте будущего строительства, чтобы пересадить в другое место.
Карагандинские активисты зафиксировали момент, как грузовики вывозят сосны с места застройки. 30-летние деревья пересадили в районе промзоны. На самом деле, по словам очевидцев, как попало воткнули в ямы, не заботясь о правилах пересадки, сообщает телеканал "Хабар24".
По словам специалистов, зимняя пересадка взрослых деревьев не запрещается, однако, для того чтобы они прижились, нужно выполнить ряд условий. Например, выкопать со специальным земляным комом. Главное при пересадке - максимально сохранить замороженный земляной ком. Заготовка, транспортировка и посадка должны проходить при температуре минус 15, все эти дни она была ниже. То есть у этих деревьев шансы выжить на новом месте практически нулевые.
Аппарат акима района имени Казыбек би Караганды разрешения на вырубку зеленых насаждений не давал. В связи с этим в Юго-Восточный отдел полиции были направлены письма для привлечения к ответственности. Сумма ущерба нами посчитана. Это 1200 МРП", - прокомментировала специалист отдела акимата района Казыбек би Айгерим Ержанова.
По предварительным подсчетам районного акимата, сумма ущерба - почти 4 млн тенге. По данным полиции, уголовное дело завели по статье "Незаконное уничтожение или повреждение деревьев".
В законодательное русло они никак не могут привести защиту зеленых насаждений. Вот ранее 65 миллионов выделялось на реестр зеленых насаждений. По всей Караганде посчитали абсолютно все деревья, их там 1 миллион 850 тысяч штук. Вся база находится в отделе коммунального хозяйства города Караганды. И этой базой почему-то никто не может пользоваться", - высказался общественник Жумабай Искаков.
Актюбинская область. 17.01.2023
В воскресенье, 15 января, сотрудники Байганинского РОП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ДКНБ при выезде из поселка Ногайты Байганинского района остановили Ford Galaxy под управлением 30-летнего жителя ЗКО, сообщает Polisia.kz.
В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены три мешка, в которых находилось 416 рогов сайги.
Позже в тот же день была задержана другая группа. При выезде из поселка Карауылкелды Байганинского района была остановлена автомашина Toyota Crown под управлением 35-летнего жителя ЗКО. В авто находились двое его знакомых. В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены шесть коробок с 643 рогами сайги.
По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 339, часть 1-1, УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".
Талдыкорган. 08.01.2023
Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя Аксуского района при попытке незаконно сбыть партию сайгачьих рогов, сообщает МВД РК.
8 января задержание подозреваемого произведено полицейскими при содействии сотрудников Погранслужбы Комитета национальной безопасности и спецназовцев Нацгвардии. Мужчина, оказавшийся 32-летним жителем Аксуского района, пытался незаконно сбыть партию сайгачьих рогов", - информирует Polisia.kz.
Сообщается, при обыске у задержанного изъяты две дорожные сумки с животными дериватами в количестве 222 штук.
Расследование проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Задержанный находится под стражей.
Область Жетісу. 04.01.2023
Туши джейранов и оружие обнаружили в машине браконьеров, задержанных на территории Каратальского района области Жетісу, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, в браконьерстве подозреваются четверо жителей Алматинской области. В автомашине задержанных правоохранители обнаружили три туши диких животных, предположительно, джейранов, входящих как исчезающий вид в Красную книгу РК.
Кроме отстрелянных животных у них также изъяли два охотничьих нарезных ружья. Досудебное расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными)", - сообщил старший инспектор областной природоохранной полиции Баглан Рымжанов.
Кызылординская область. 18.02.2023
26 туш сайгаков изъято у жителя Кызылординской области.
17 февраля сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Кызылординской области и совместными оперативно-розыскными работами Аральского районного отдела полиции и РГКП "Охотзоопром" в ходе досмотра во дворе дома 37-летнего жителя района изъято 26 туш сайгаков", - сообщает Polisia.kz.
Проводится досудебное расследование по статье 339, часть 2, УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.
22.02.2023, 11:05 157461
В Казахстане выросло число преступлений против детей
Фото: Depositphotos
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В январе текущего года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних - сразу на 32% больше, чем в январе прошлого года, сообщает ranking.kz.
Для справки: в аналогичном периоде 2022 года количество правонарушений в секторе сократилось на 32,8% за год, до 172 случаев.
В региональном разрезе больше всего таких правонарушений было совершено в Алматинской области: 25 случаев против 18 годом ранее.
Вторую и третью строчки антилидерства заняли Алматы (23 случая против 8 в 2022 году) и Туркестанская область (19 случаев против 20 год назад). Недалеко ушли также Атырауская и Жамбылская области: по 17 случаев.
Меньше всего уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних зарегистрировали в Улытауской и Абайской областях: 3 и 4 случая соответственно.
Чаще всего в отношении несовершеннолетних совершались уголовные правонарушения против личности: 137 случаев - на 18,1% больше, чем в январе 2022 года. Также в этом секторе совершили 33 правонарушения против собственности, 17 правонарушений против общественной безопасности и общественного порядка, 17 транспортных правонарушений и 12 правонарушений против семьи.
В разрезе статей статистика выглядит пугающе: так, на статью "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" пришлось сразу 45 случаев против 25 годом ранее, на статью "Доведение до самоубийства" - 24 случая против 22 год назад, на статьи "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" - по 20 случаев.
20.02.2023, 14:47 163961
Услуги такси в РК подорожали на 12% за год
Фото: Depositphotos
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Стоимость проезда в такси в Казахстане выросла на 12,2% за год.
В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области: сразу на 37,5% за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Жетысуская и Абайская области: 33% и 31,2% соответственно, сообщает Energyprom.
Наименьший годовой рост был зафиксирован в Акмолинской области: всего на 0,5%. Еще в трех областях - Карагандинской, Туркестанской и Улытауской - цены остались на том же уровне, что и годом ранее.
На 14 февраля 2023 года, согласно данным Numbeo, самые низкие цены на услуги такси в расчете на 1 км по стандартному тарифу были зафиксированы в Египте (0,16 доллара США), Пакистане (0,19 доллара США) и Беларуси (0,2 доллара США).
Среди стран СНГ в десятку "дешевых" стран также вошли Армения и Узбекистан (по 0,26 доллара США), Украина, Молдова и Россия (по 0,27 доллара США). Более дорогими оказались услуги такси в Казахстане (0,44 доллара США) и в Азербайджане (0,59 доллара США).
Самые высокие цены были отмечены в Швейцарии (4,25 доллара США), Кувейте (3,27 доллара США) и на Ямайке (3,26 доллара США).
За январь-декабрь 2022 года доходы компаний, оказывающих в Казахстане услуги такси, выросли в стоимостном выражении на 16% за год, до 5 млрд тенге.
Наибольшие показатели были отмечены в Карагандинской области, где доходы компаний в секторе достигли 2,1 млрд тенге, плюс 49,5% за год. В тройке лидеров также оказались столица (1,1 млрд тенге, плюс 0,2%) и Алматы (1 млрд тенге, минус 0,9%).
Услугами такси за этот период воспользовались 2,4 млрд пассажиров - на 1,2% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот сократился на 2,6% за год, до 33,9 млрд пкм.
09.02.2023, 15:50 191751
Зампред Нацбанка рассказала о курсе тенге и последних тенденциях на финансовых рынках
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Об основных событиях, повлиявших на динамику внешних рынков в январе
Начало 2023 года было достаточно риск-позитивным и благоприятным для развивающихся рынков. На валютном рынке продолжилось глобальное ослабление курса доллара США - в январе индекс DXY потерял 1,4%. Индекс валют развивающихся рынков прибавил 2,7% за месяц. Таким образом, с момента своего пика в сентябре прошлого года DXY демонстрирует падение, достигшее уже 11%. Существенно уменьшились доходности казначейских облигаций США. Так, ставки по 10-летним бумагам составили 3,5% к концу января, скорректировавшись вниз на 37 базисных пунктов за месяц. C другой стороны, столь стремительные темпы отступления доллара США на глобальном рынке настораживают некоторых экономистов, которые предполагали более постепенное развитие событий. Не так давно валюты стран ЕМ испытывали давление и аналитики осторожно закладывали ожидания об ослаблении позиций доллара США на валютном рынке в течение 2023 года. Основным катализатором такой динамики стали ожидания инвесторов по скорому окончанию цикла повышений ставки ФРС США. Замедление инфляции в США до 6,5% по итогам декабря поддерживает данные предположения.
Участники рынка согласно фьючерсным котировкам закладывают снижение ставки ФРС США уже со второй половины 2023 года. Вместе с тем ФРС США сохраняет умеренно жесткую риторику, пытаясь подчеркнуть, что рынок настроен излишне оптимистично. В опубликованном протоколе декабрьского заседания Федрезерва ни один член Комитета по открытым рынкам не выразил мнения о необходимости снижения ставки в текущем году. На последнем февральском заседании ФРС США подала сигнал о решимости поднять ставку выше 5% в 2023 году.
Ослабление позиций доллара США в январе совпало с резким ростом рынка акций. Индекс MSCI World увеличился на 7%. Снятие карантинных ограничений в КНР и снижение уровня негатива по перспективам экономики Еврозоны стали факторами увеличения спроса инвесторов на риск. В отличие от остальных рынков ситуация на нефтяном рынке с начала текущего года развивалась разнонаправленно. Первую неделю января мировые цены на рынке нефти демонстрировали нисходящий тренд на фоне опасений инвесторов по поводу замедления глобальной экономики, в основном вызванные ростом заболеваемости COVID-19 в Китае. Падение цены на нефть марки Brent за первую неделю месяца составило 9%, котировки снизились с 85,9 до 78,6 долларов США за баррель. По итогам месяца нефтяные котировки частично отыграли падение и зафиксировались на уровне 84,5 долларов США за баррель.
Поддержку рынку нефти оказало умеренное восстановление спроса на топливо в Китае. На текущий момент стоимость нефти колеблется в диапазоне 80-82 долларов США за баррель.
О факторах влияния на курс тенге и данных по операциям на валютном рынке
Валютный рынок функционирует в условиях умеренной волатильности, спрос и предложение на рынке сбалансированы, потребности в проведении валютных интервенций не возникало. По итогам месяца курс национальной валюты укрепился на 0,5%, до 460,52 тенге за один доллар США.
В течение января продажи субъектов квазигосударственного сектора составили 453 млн долл. США. В связи с улучшением сбалансированности на валютном рынке, а также в целях предоставления субъектам КГС больших возможностей при управлении валютными потоками по предложению Национального банка правительством было принято решение о снижении доли обязательной продажи валютной выручки с 75% до 50%.
В целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет были осуществлены продажи валюты на сумму 228 млн долл. США. Как и прежде, продажи осуществлялись равномерно и на регулярной основе, ежедневный объем продаж не превысил 12 млн долл. США.
ЕНПФ планирует поддержку валютной доли пенсионных активов на уровне 30%. В этих целях в январе было куплено порядка 120 млн долл. США. Операции по покупке иностранной валюты для ЕНПФ будут осуществляться равномерно в течение года на площадке Казахстанской фондовой биржи с соблюдением принципа рыночного нейтралитета при благоприятных условиях на валютном рынке.
О динамике золотовалютных резервов Национального банка и мерах по поддержанию их ликвидности
Цена на золото показывала положительную динамику в течение прошедшего месяца и уже в начале февраля достигла 9-месячного максимума. По итогам января рост цены на золото составил 5%, с 1812 до 1905 долл. США за унцию. Поддержку котировкам оказали ожидания о скором завершении цикла повышений ставки Федрезерва.
За счет роста цены на золото, а также притока средств на валютные счета Министерства финансов и корреспондентские счета клиентов по итогам января золотовалютные резервы увеличились с 35,1 до 36,7 млрд долл. США.
Поддержание высокого уровня ликвидности ЗВР Нацбанка является очень важным: продолжается работа по продаже золота на внешнем рынке за доллары, тем самым наращивая валютную часть резервов и инвестируя ее в высоколиквидные инструменты денежного рынка. В 2022 году Национальный банк в целях диверсификации и сбалансированности аллокации золотовалютных активов осуществил постепенную продажу золота общим объемом порядка 120 тонн на внешних рынках. При этом в целях хеджирования риска изменения цены часть золота реализовывалась с применением производных финансовых инструментов через продажу колл опционов и фьючерсов на золото. Общая прибыль по операциям с производными финансовыми инструментами составила 191 млн. долларов. Как результат, были пополнены валютные активы на сумму порядка 7 млрд долларов США за счет продажи золота на внешних рынках и снижена доля золота в составе резервов с 68% до 58%.
В этом году Национальный банк намерен продолжить снижение доли золота в составе резервов: таргет - 50-55% доли золота в резервах Нацбанка. Это будет зависеть от ситуации на внешних рынках.
О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в январе
Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец января составил 57,6 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 1,9 млрд долларов США.
Мировые фондовые рынки начали 2023 год с оптимизмом. В итоге повышение риск-аппетита отразилось на росте акций и облигаций, а также на существенном увеличении цены на золото. В итоге инвестиционный доход Национального фонда в январе составил 1,8 млрд долларов США.
Дополнительными факторами, которые способствовали росту активов, являются поступления в Национальный фонд. Так, валютные поступления в фонд в январе составили 329 млн долларов США.
При этом в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 235 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано 228 млн долларов США. При этом основная часть средств для трансфертов была выделена за счет тенговых поступлений в фонд.
О дальнейших перспективах развития ситуации на финансовых рынках
Недавнее существенное снижение доходностей облигаций на мировом финансовом рынке, возможно, свидетельствует о том, что риски инфляции несколько отошли на второй план. Поэтому беспокойство относительно рисков инфляции сменяется беспокойством относительно рисков рецессии. После быстрого повышения ставки ФРС США в прошлом году большинство аналитиков оценивают шансы наступления отрицательных темпов экономики США в 2023 году на повышенном уровне - около 65%. Вместе с тем на фоне "неожиданно высокой экономической устойчивости" некоторых стран - КНР и Еврозоны МВФ повысил прогноз роста глобальной экономики до 2,9%, на 0,2 п.п. выше октябрьского прогноза. В целом в случае наступления рецессии в США и сохранения устойчивости КНР и Еврозоны, по оценкам некоторых аналитиков, в частности, Goldman Sachs, динамика валют развивающихся стран будет положительной.
Что касается рынка нефти, то в долгосрочной перспективе все внимание будет приковано к Китаю, поскольку масштабы "открытия" экономики КНР после политики Zero Covid будут ключевыми. По некоторым оценкам, нефтяные котировки в 2023 году могут подняться выше отметки 100 долларов США за баррель за счет снижения российского экспорта в результате санкций и повышения спроса на энергоресурсы в Китае. Другие, напротив, ожидают снижения спроса на топливо в 2023 году, стоимость нефти, по их прогнозам, в среднем за год составит 80 долларов США за баррель.
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