06.02.2023, 15:06 32196
В Рудном объявили режим ЧС
Фото: alau.kz
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Рудный. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном объявили режим чрезвычайной ситуации, чтобы привлечь дополнительные силы и финансы для решения проблем на водопроводных и канализационных сетях.
Причина - частые аварии и порывы из-за высокой степени износа, пишет "Алау".
В связи с тем, что на некоторых участках тепловых, водопроводных, канализационных сетей из-за высокой степени износа участились случаи аварий и порывов, акиматом города с целью недопущения случаев промерзания сетей в период проведения отопительного сезона, а также экстренного реагирования, привлечения дополнительных сил и финансового обеспечения была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного значения", - сообщается в решении акимата города.
В ведомстве подчеркнули, что данная ситуация не влияет на системы жизнеобеспечения и функционирование городских систем.
Напомним, сегодня аким Рудного Куандык Испергенов покинул пост в связи с переходом на новую работу. Исполняющим обязанности акима города назначен Виктор Ионенко. Кроме того, он же будет являться заместителем акима по вопросам ЖКХ.
26 января в Рудном были из-за аварии отключены от отопления 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц. 20 января десятки многоэтажек, частных домов и строений также остались без тепла в результате порыва на теплотрассе.
Напомним, сегодня президент Токаев потребовал принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза, где с прошлого года постоянно происходят аварии на ТЭЦ и тепловых сетях. Президент также дал поручение держать на постоянном контроле отопительный сезон.
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06.02.2023, 21:59 8576
В Абайской области неизвестные "заминировали" здания судов
Фото: polisia.kz
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Семей. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 6 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что на электронную почту судов Абайской области пришли анонимные сообщения о минировании, сообщает пресс-служба МВД РК.
На место выехали все экстренные службы. Из зданий судов были эвакуированы люди.
Полицейские Абайской области предупреждают об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, предусмотренного статьей 273 УК РК, санкция которой влечет наказание до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 22 декабря 2023 года в Караганде неизвестные "заминировали" стразу 12 школ.
8 декабря поступило сообщение о том, что в Усть-Каменогорске заминировано здание городского суда № 1.
21 ноября в 13.10 в Telegram Жамбылского политехнического колледжа пришло сообщение о том, что в корпусах колледжа заложены бомбы.
06.02.2023, 19:46 16776
Жители южного Казахстана ощутили землетрясение
Фото: Depositphotos
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Тараз. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 февраля в 19 час. 02 мин. 40 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Темирлан - 3 балла, Шымкент - 2-3 балла, Тараз - 2 балла.
06.02.2023, 16:45 27686
В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение Дополнено
Эпицентр расположен в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш
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Анкара. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщил сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его информации, оно произошло в 13.24 в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараша. Очаг залегал на глубине два километра, сообщает РИА Новости.
Изначально сообщалось, что магнитуда этого толчка была 7,8, но позже сейсмологи уточнили данные.
Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13.51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.
Как передает корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущается в столице страны Анкаре и ее окрестностях.
О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщает и госагентство САНА.
Дополнено 06.02.2023, 18.39
Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014, разрушены более 2,8 тысячи зданий, цитирует РИА Новости главу управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнуса Сезера.
Ранее сообщалось о 912 погибших и 5385 пострадавших.
Дополнено 06.02.2023, 20.26
Как сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар, число погибших после землетрясения в Турции составляет 1121 человек, получили ранения 7634.
Напомним, землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш в 04.17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе.
За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.
По последним данным, в результате землетрясения погибли более 900 человек, свыше пяти тысяч пострадали. Обрушились 2818 зданий. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении из центра по координации спасательных работ.
На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек", - цитирует Эрдогана РИА Новости.
По его словам, землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года. Его магнитуда составила 7,7 балла.
В СМИ сообщается, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 370 человек, пострадали более 1000.
Продолжающиеся подземные толчки помимо Турции и Сирии также ощущаются в Батуми (Грузия), Багдаде (Ирак), отдельных местах Израиля и Кипра. Об этом сообщают местные жители.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пропавших без вести граждан Казахстана нет.
Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. На настоящее время пострадавших или погибших граждан РК в списках нет. Стоит отметить, что в связи с большим количеством разрушений поисковые работы еще продолжаются", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
06.02.2023, 14:09 37051
Семилетнего мальчика зажало в дверях автобуса
Водитель не обратил внимания, что ребенка прищемило дверьми и протащил его несколько метров
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Семей. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее водитель автобуса зажал в дверях семилетнего ребенка и протащил его несколько метров. Мальчик чудом не попал под колеса.
Как рассказала мама школьника, мужчина закрыл двери, не убедившись в полной высадке пассажиров. В итоге 7-летнего мальчика зажало в дверном проеме, а его тело оказалось полностью на улице.
Водитель резко продолжил движение, протащив несколько метров моего сына. Хорошо, что я держала сына, не отпускала, а если бы отпустила, он бы оказался под колесами! Ужас, который я испытала, не описать словами!" - написала семейчанка в жалобе.
По словам женщины, ни водитель, ни кондуктор не извинились.
За несоблюдение правил перевозки пассажиров на 56-летнего водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК. Водителю грозит штраф в 5 МРП (17 250 тенге)", - сообщили в департаменте полиции области Абай.
Ранее в Алматы 6 человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов. А в Шымкенте автобус сбил ребенка на пешеходном переходе.
Также в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия. После смертельной аварии госпитализировали 18 человек, из них четверо находились в тяжелом состоянии.
В прошлом году 8 ноября в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы. По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора. Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс". Позже стало известно, что один из водителей автобусов, попавших в аварию в Алматы, арестован на два месяца.
Ранее сообщалось, что водителям автобусов хотели упростить выдачу прав. Предложение вызвало большой резонанс в обществе. Люди считают, что упрощать выдачу прав ни в коем случае нельзя, учитывая ситуацию на дорогах и то, как ведут себя некоторые водители автобусов. Очень часто пассажиры становятся свидетелями того, как водители общественного транспорта открыто нарушают ПДД, устраивают на дороге "гонки", разговаривают за рулем по телефону, а также выезжают на маршрут в состоянии наркотического опьянения. Большие вопросы в обществе также вызывает процедура отбора водителей. Иногда складывается ощущение, что их набирают с улицы, без соответствующего опыта. Также неоднократно поднималась тема, что водители автобусов сильно перерабатывают и теряют бдительность на дороге из-за переутомления.
06.02.2023, 13:13 36071
О компенсации пострадавшим от паводков казахстанцам рассказали в МЧС
Фото: МЧС РК
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ибрагим Кульшимбаев рассказал, кому и как будет выплачиваться компенсация за подтопления жилых домов из-за паводков.
Если дом будет подтоплен, то по заявлению будет рассмотрена заявка на компенсацию. В местном бюджете предусмотрены средства на случаи чрезвычайных ситуаций. Если средств местного бюджета будет недостаточно, то дополнительные средства будут выделены из республиканского бюджета", - рассказал вице-министр.
По его словам, для оценки ущерба будет создана специальная комиссия. Он также сообщил, что в регионах с высокой вероятностью подтопления организованы эвакуационные пункты, все территориальные подразделения южных гарнизонов приведены в повышенную готовность.
Согласно прогнозам Казгидромета, в связи с ожиданием сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля 2023 года в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и области Жетісу возможно интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - сообщили в МЧС.
Для отвода воды уложено порядка 13 тысяч мешкотар, задействовано более 400 сотрудников личного состава и 71 единица техники. Также в помощь Туркестанской области были направлены силы и средства Шымкентского гарнизона.
На данное время ситуация стабилизирована, было эвакуировано более 200 человек, из них 111 детей, которые были размещены у родственников. Сейчас они возвращаются в свои дома", - отметил вице-министр.
В МЧС напомнили гражданам о необходимости своевременной очистки собственных дворовых территорий от снега, очищения арыков от мусора и льда.
Напомним, вчера спасатели предотвратили подтопления в пяти населенных пунктах на юге Казахстана. Общая протяженность проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи населенных пунктов - более 16 тысяч кубометров.
Ранее в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. Эвакуированы более 200 человек. В регион с инспекцией приезжал министр по ЧС Юрий Ильин. По его словам, риски удалось минимизировать благодаря своевременной работе акиматов и подразделений по ЧС. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.
Ранее глава МЧС заявлял, что большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону. В числе регионов с высокими рисками подтопления он назвал Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую области и области Абай и Жетысу.
06.02.2023, 10:15 41991
На Риддерской ТЭЦ из строя вышло новое оборудование
Фото: Depositphotos
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Риддер. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Риддера Дмитрий Горьковой сообщил о поломке оборудования на теплоэлектроцентрали города, из-за чего в домах горожан понизилась температура.
5 февраля вышел из строя двигатель барабана второго подъема конвейерной ленты. Ремонтные работы завершены. Начато заполнение бункеров угля", - написал аким Риддера в соцсетях.
Он обещал восстановление температурного режима в течение трех часов. Для этого во время ремонтных работ дополнительно был растоплен котлагретгат № 1.
Как сообщалось ранее, в конце января аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Собственник уже пригласил компании для ремонта турбин по выработке электроэнергии.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС. Очередная авария на ТЭЦ города произошла в начале января текущего года. Тогда затопило багерную станцию.
06.02.2023, 08:32 46706
В Турции произошло сильное землетрясение
Фото: twitter / @Darkwebhaber
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Анкара. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались в понедельник во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.
Как уточняет государственное управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04.17 по местному времени. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе, сообщает ТАСС.
Кроме того, телеканал Al Arabiya отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.
Разрушения зафиксированы как минимум в четырех провинциях Турции, сообщает газета Yeni Shafaq. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
7.8 lik Depremle ilgili ilk görüntü Gaziantep Binevler bölgesinden geldi.— Yunus BÜLBÜL (@yunusbulbul1) February 6, 2023
Bir bina yıkılmış içinde 10 kişi olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/KYB8flTW7W
Дополнено 06.02.2023, 10.55
В результате землетрясения в семи провинциях Турции погибли 76 человек, 440 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
В результате землетрясения в семи провинциях Турции погибли 76 человек, 440 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
В Малатье жертвами землетрясения стали 23 человек, еще 420 ранены, 140 зданий обрушились. Еще 6 человек погибли и 79 ранены в Диярбакыре. В провинции Шанлыурфе жертвами стали 18 человек, 67 ранены, в Османийе - 5 человек погибли, 34 здания разрушены.
Также сообщается, что в трех сирийских провинциях погибли не менее 99 человек, свыше 330 пострадали.
По данным турецких властей, землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6 балла.
Дополнено 06.02. 2023, 12.20
Сирийский Минздрав сообщил о росте числа жертв землетрясения в стране до 237 человек, пострадали 639 человек, информирует РИА Новости.
Сирийский Минздрав сообщил о росте числа жертв землетрясения в стране до 237 человек, пострадали 639 человек, информирует РИА Новости.
05.02.2023, 12:14 78091
В пяти населенных пунктах на юге РК спасатели предотвратили подтопления
Фото: МЧС РК
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прошлой ночью 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопления 5 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Проведена оперативная работа по отводу талой воды, которая стала пребывать с полей в результате резкого таяния снега. Продолжено устранение воды на ранее подтопленных дворовых территориях", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что общая протяженность проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи населенных пунктов - более 16 тысяч кубометров.
В Туркестанской области все подтопления ликвидированы. Продолжается работа 14 круглосуточных гидропостов на реках Сырдарья, Арыс и Боген", - добавили в МЧС.
Напомним, в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. Эвакуированы более 200 человек. В регионе находится министр по ЧС Юрий Ильин. По его словам, риски удалось минимизировать благодаря своевременной работе акиматов и подразделений по ЧС. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.
Ранее глава МЧС заявлял, что большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону. В числе регионов с высокими рисками подтопления он назвал Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую области и области Абай и Жетысу.
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06.02.2023, 08:32В Турции произошло сильное землетрясение 06.02.2023, 10:1543831На Риддерской ТЭЦ из строя вышло новое оборудование 06.02.2023, 13:1337911О компенсации пострадавшим от паводков казахстанцам рассказали в МЧС 06.02.2023, 08:5236726Президент Казахстана назначил заместителя председателя Агентства по делам госслужбы 06.02.2023, 14:0936676Семилетнего мальчика зажало в дверях автобуса 02.02.2023, 18:46203441В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам 02.02.2023, 17:15195011Сенатор: Цифровой аутизм - болезнь XXI века 03.02.2023, 08:07182916В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 03.02.2023, 10:12178571В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28167046Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 16.01.2023, 11:55230526Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53226076В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 27.01.2023, 18:22224051"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 16.01.2023, 18:26216466Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59211171Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
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