В Рудном объявили режим ЧС

Эпицентр расположен в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш

Рассказать друзьям

Анкара. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщил сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).





По его информации, оно произошло в 13.24 в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараша. Очаг залегал на глубине два километра, сообщает РИА Новости





Изначально сообщалось, что магнитуда этого толчка была 7,8, но позже сейсмологи уточнили данные.





Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13.51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.





Как передает корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущается в столице страны Анкаре и ее окрестностях.





О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщает и госагентство САНА.





Дополнено 06.02.2023, 18.39





Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014, разрушены более 2,8 тысячи зданий, цитирует РИА Новости главу управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнуса Сезера.





Ранее сообщалось о 912 погибших и 5385 пострадавших.





Дополнено 06.02.2023, 20.26





Как сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар, число погибших после землетрясения в Турции составляет 1121 человек, получили ранения 7634.





Напомним, землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш в 04.17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе.





За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.





По последним данным, в результате землетрясения погибли более 900 человек, свыше пяти тысяч пострадали. Обрушились 2818 зданий. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении из центра по координации спасательных работ.





На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек", - цитирует Эрдогана РИА Новости .





По его словам, землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года. Его магнитуда составила 7,7 балла.





В СМИ сообщается, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 370 человек, пострадали более 1000.





Продолжающиеся подземные толчки помимо Турции и Сирии также ощущаются в Батуми (Грузия), Багдаде (Ирак), отдельных местах Израиля и Кипра. Об этом сообщают местные жители.





МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пропавших без вести граждан Казахстана нет.









Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. На настоящее время пострадавших или погибших граждан РК в списках нет. Стоит отметить, что в связи с большим количеством разрушений поисковые работы еще продолжаются", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.







