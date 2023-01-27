В Рудном снова произошел порыв: от отопления отключены жилые дома

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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 27 января 2023 года в 06.10 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана. Подземные толчки ощущались в Алматы.





Эпицентр землетрясения расположен в 191 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.





Энергетический класс землетрясения составил 11,9. Магнитуда MPV 5,2. Координаты эпицентра 41.52° с.ш. 77.37° в.д. Глубина 10 км.





По шкале МSК-64 землетрясение ощущалось в Алматы силой 2-3 балла.





По данным городского ДЧС, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается. Звонков на линии "112" и "101" от жителей не поступало.





По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено.



