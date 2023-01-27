26.01.2023, 19:53 16826
В Рудном снова произошел порыв: от отопления отключены жилые дома
Под отключение попадают 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц
Рассказать друзьям
Рудный. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Порыв с отключением воды и отопления снова произошел в Рудном на улице Горняков.
В четверг, 26 января, в 14.00 произошел порыв на теплотрассе диаметром 530 мм, сообщает "Алау".
Под отключение попадают 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц.
Место порыва определено. Ведутся все необходимые работы по устранению порыва.
Напомним, 20 января десятки многоэтажек, частных домов и строений остались без тепла в Рудном в результате порыва на теплотрассе.
21 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ.
новости по теме
27.01.2023, 09:39 2561
В Алматы в результате ДТП автомобиль разорвало на две части, погибли три человека
ДТП произошло на улице Саина
Рассказать друзьям
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в результате ДТП автомобиль разорвало на две части, погибли три человека.
По данным ALMATY_KRIS_P, смертельное ДТП произошло на улице Саина. Автомобиль на большой скорости врезалась в столб линии электропередачи. От сильного удара автомобиль разорвало на две части.
В результате ДТП погибли трое парней, находившиеся внутри автомобиля.
27.01.2023, 08:11 5411
В Алматы ощущались подземные толчки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 27 января 2023 года в 06.10 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана. Подземные толчки ощущались в Алматы.
Эпицентр землетрясения расположен в 191 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения составил 11,9. Магнитуда MPV 5,2. Координаты эпицентра 41.52° с.ш. 77.37° в.д. Глубина 10 км.
По шкале МSК-64 землетрясение ощущалось в Алматы силой 2-3 балла.
По данным городского ДЧС, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается. Звонков на линии "112" и "101" от жителей не поступало.
По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено.
25.01.2023, 10:44 47061
Рабочего насмерть задавило потоком руды на предприятии в Карагандинской области
Рассказать друзьям
Караганда. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января текущего года в ходе ведения работ по шуровке руды на приемном бункере произошел несчастный случай с работником ТОО "Nova Цинк", сообщили в управлении по инспекции труда Карагандинской области.
Пострадавший упал в бункер, где его завалило потоком руды, в следствие чего от асфикции дыхательных путей пострадавший скончался", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту для проведения специального расследования создана комиссия, обстоятельства и причины данного несчастного случая будут определены по итогам специального расследования, добавили управлении.
23.01.2023, 19:49 82711
В Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом
Фото: пресс-служба МВД РК
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Канабек Каратальского района, сообщает пресс-служба МВД РК.
С места происшествия в районную больницу доставили двух пострадавших. Оба находились в салоне трактора. Один из них, 41-летний мужчина, скончался. Второй, 18-летний парень, находится на медобследовании.
На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции. Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК.
23.01.2023, 11:47 91321
В Костанае из-за порыва теплосетей более 20 домов отключены от тепла
Ремонтные работы планируют завершить к 18.00 23 января
Рассказать друзьям
Костанай. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае устраняют последствия аварии на теплосетях, в связи с чем потребовалось отключение порядка 20 домов от подачи тепла, сообщили в ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания".
В связи с устранением порывов и дефектов на теплосетях города планируется временное отключение теплоснабжения жилых домов: Дощанова, 145/7; Тауәльсіздiк, 161, 163, 165; Аль-Фараби, 134, 136, 138; микрорайон 6, 106; микрорайон 7, 8а, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 17б, 21, 25; Арыстанбекова, 6, Узкоколейная, 2/1.
Ремонтные работы планируют завершить к 18.00 23 января.
22.01.2023, 21:00 105676
Сотрудница отдела образования Шымкента подозревается во взяточничестве
Предположительно, размер взятки составил 800 тысяч тенге
Рассказать друзьям
Шымкент. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава специального отдела образования Шымкента задержана по подозрению в неоднократном получении взяток, сумма которых составляет 800 тысяч тенге, сообщает прокуратура Шымкента.
«Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование по статье 366, часть 3, УК (Получение взятки в крупном размере, неоднократно), по данному факту подозреваются должностные лица отдела образования города», - говорится в публикации прокуратуры.
Задержанная подозревается в неоднократном получении взятки (в сумме 800 тысяч тенге) от руководителей детских садов за положительные решения по проверке учреждений города за 2022 год. На своем допросе она полностью признала вину в совершении преступления.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В данное время по делу проводится досудебное расследование. Окончательное решение о степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.
Напомним, недавно за взятки задержали директора парка Медеу.
22.01.2023, 13:47 119971
В одной из квартир Караганды взорвался газовый баллон
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Караганда. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из квартир двухэтажного жилого дома в Караганде произошел взрыв газового баллона, двое пострадавших госпитализированы, сообщает департамент по ЧС Карагандинской области.
21 января в 18.51 в Караганде на улице Щорса, 37, в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона (объем 5 литров) без горения, с последующим обрушением деревянного перекрытия и перегородок в квартире № 6 (на втором этаже) и частично в квартирах №№ 4, 5 (на втором этаже) и 3 (на первом этаже)", - говорится в сообщении ДЧС региона.
Предварительная площадь происшествия 36 квадратных метров.
В результате взрыва мужчина 1970 года рождения и женщина 1971 года рождения госпитализированы с ожогами.
На месте задействованы силы ДЧС (36 сотрудников и 8 единиц техники). Силами спасателей проведен демонтаж свисающих конструкций, представляющих угрозу падения.
Как сообщает ДЧС Карагандинской области, акиматом города для жильцов подъезда предоставлены места в общежитии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее в одной из многоэтажек Караганды произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
20.01.2023, 16:28 178621
На территории Казахстана произошло землетрясение
Магнитуда составила 4,4
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 20 января 2023 года в 15.05 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 216 км на север от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения составил 9,4. Магнитуда MPV 4,4. Координаты эпицентра 45,10° с.ш. 77,52° в.д. Глубина 15 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Кроме того, сегодня казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 09.46 в 722 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11,6. Магнитуда MPV 5. Координаты эпицентра 38,93° с.ш. 70,43° в.д. Глубина 5 км.
Читаемое
27.01.2023, 08:11В Алматы ощущались подземные толчки 27.01.2023, 09:244436В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда и пребывания иностранцев 27.01.2023, 10:173101Заключенный пропагандировал терроризм в колонии Уральска 27.01.2023, 08:352816Казахстан готов наращивать торговлю с Ираном 27.01.2023, 10:042491Скончалась новоизбранный сенатор от СКО Гульмира Каримова 20.01.2023, 10:31181221В Алматы рушится новое здание поликлиники за 775 млн тенге 20.01.2023, 16:28178576На территории Казахстана произошло землетрясение 20.01.2023, 09:35172801В Атырау на предприятии произошло возгорание масла 20.01.2023, 09:59165151В Экибастузе почти 200 частных жилых домов отключат от тепла в связи с ремонтом 20.01.2023, 11:53163881Сообщается о госпитализации Нурсултана Назарбаева 01.01.2023, 00:40249661Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 16.01.2023, 11:55223771Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53219256В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26210311Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59204186Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?