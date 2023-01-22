21.01.2023, 15:24 19746
Президент Казахстана ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном
Фото: telegram/Aqorda
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Рудный. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ, сообщает пресс-служба главы государства.
В целом, конечно, теплосети и по стране, и по данной области находятся в аварийной ситуации, очень плохо обстоит дело", - заявил президент.
Он поручил правительству начиная с сегодняшнего дня и особенно в весенне-летний период очень тщательно готовиться к зиме.
Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов. Этим надо заниматься", - добавил глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.
Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом", - сообщил он.
Кроме того, глава государства отметил, что правительству поручено уделить особое внимание вопросам социально-экономического развития Рудного.
Дополнено 21.01.2023, 18.10
В рамках рабочей поездки в Костанайскую область глава государства посетил теплоцентр в городе Лисаковске, сообщает Акорда.
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о техническом состоянии оборудования ТЭЦ и развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры города.
Как сообщил аким города Абай Ибраев, теплоцентр был введен в эксплуатацию в 1968-78 годах. Последний капитальный ремонт водогрейных котлов проводился в 2020 году. Средний износ котлов достиг 51%, поэтому в ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт и модернизацию котлов.
Глава государства указал на стратегическое значение сферы ЖКХ и поручил руководству области и города на системной основе проводить работу по подготовке к отопительному сезону.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область.
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21.01.2023, 20:15 10086
Токаев запустил мелкоузловое производство автомобилей Kia в Костанае
Глава государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками
Фото: Акорда
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Костанай. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Костанайскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил автомобильный завод Allur, ознакомился с работой предприятия и перспективами его развития на предстоящий период, сообщает Акорда.
По словам руководства завода, в 2022 году было произведено продукции на сумму 614,2 млрд тенге. Экспорт составил 21,5 млрд тенге. На предприятии трудится свыше 2 тысяч человек.
На новой линии будут выпускаться автомобили Kia Sportage. CKD - мелкоузловое производство, включающее сборку автомобилей, сварочные и покрасочные работы в специальных цехах. Данные технологии по производству Kia на территории Центральной Азии и СНГ размещены лишь в Казахстане.
Также глава государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками.
Действительно, завод впечатляет. Очень чистое производство, высокая производственная культура. Нам только что продемонстрировали модель Kia Sportage. Качество этого автомобиля очень достойное. Поэтому думаю, что и спрос будет высоким. Мы будем приглашать инвесторов для дальнейшего расширения предприятия. На мой взгляд, в будущем у предприятия не должно быть каких-либо проблем. Мы придаем огромное значение поддержке молодежи", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщили представители завода, в текущем году запланирован запуск линии CKD по производству Kia Cerato. Поэтому компания уже наладила сотрудничество с техническими учебными заведениями. С целью создания условий для обучения кадров начато строительство современного кампуса на 250 мест для студентов и выпускников учебных заведений.
Президент и генеральный директор Kia Corporation Хо Сун Сон в своем видеоприветствии отметил важность казахстанско-корейского сотрудничества в автомобилестроении.
Нас радуют многообещающие возможности, открывающиеся на казахстанском рынке. Экономика Казахстана развивается динамично и масштабно. Поскольку мы видим большой потенциал для нашего бизнеса на рынке, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить признательность руководству страны за развитие частного бизнеса. Мы глубоко убеждены, что это только начало большого и успешного пути", - отметил Хо Сун Сон.
Затем аким области Кумар Аксакалов представил главе государства реализуемые и запланированные в регионе инвестиционные проекты.
Первый реализуемый проект - строительство чугунолитейного производства. На предприятии, которое будет запущено в нынешнем году, будет создано 300 постоянных рабочих мест. Производство 45 000 тонн слитков в год позволит увеличить выпуск инновационной продукции в регионе на 8%. Стоимость проекта составляет 78,2 млрд тенге.
Второй проект - строительство завода по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники. Предприятие предполагается запустить в эксплуатацию через 2 года. Стоимость проекта, обеспечивающего постоянную занятость 360 человек, составляет 82,5 млрд тенге.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область.
21.01.2023, 16:22 18751
Все семь зарегистрированных в республике партий допущены к выборам в мажилис
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - К участию во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, допущены семь партий.
Допустили к участию во внеочередных выборах депутатов мажилиса:
- демократическую партию Казахстана "Ак жол";
- партию Amanat;
- народно-демократическую партию "Ауыл";
- казахстанскую партию зеленых "Байтак";
- Общенациональную социал-демократическую партию;
- Народную партию Казахстана;
- партию Respublica.
Напомним, датой выборов в мажилис парламента РК назначено 19 марта. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов.
В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге. При отдельном проведении выборов в мажилис и маслихаты потребовалось бы порядка 60 млрд тенге.
Кандидатом в депутаты мажилиса может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет.
21.01.2023, 11:04 26721
Токаев прибыл в Костанайскую область
Запланировано посещение ряда производственных предприятий
Фото: telegram/Aqorda
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Костанай. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита запланировано посещение ряда производственных предприятий и социальных объектов региона", - проинформировали в пресс-службе.
Дополнено 21.01.2023, 17.25
В рамках рабочей поездки в Костанайскую область глава государства посетил птицефабрику ТОО "Жас-Канат 2006" в городе Рудном и ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по внедрению современных технологии в птицеводстве, сообщает Акорда.
В ходе посещения цеха Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности компании. Аким области Кумар Аксакалов представил главе государства промышленный и аграрный потенциал региона.
В частности, президент ознакомился с перспективными проектами в сфере сельского хозяйства. Затем глава государства побеседовал с местными сельхозтоваропроизводителями.
Он отметил, что первый указ, который был подписан им после переизбрания, направлен на развитие аула и сельских территорий. По его словам, на поддержку сельского хозяйства и села из бюджета выделяется 1 триллион тенге. Президент считает, что правительство и акиматы должны с максимальной эффективностью для жителей регионов использовать эти средства.
Дополнено 21.01.2023, 17.45
Также главу государства также проинформировали о планах АО "Соколовско-Cарбайское горно-обогатительное производственное объединение" по расширению экспорта продукции в Европу.
Президент отметил, что горнодобывающий сектор является одним из ключевых двигателей роста отечественной экономики, и поблагодарил работников предприятия за вклад в развитие отрасли, пожелав им успехов в работе.
Кроме того, председатель правления ТОО "Евразийская группа" Серик Шахажанов презентовал президенту проекты по производству горячебрикетированного железа и автоматизированной системы управления карьера.
Дополнено 21.01.2023, 19.15
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей "Алакай" в Лисаковске. В центре работают батутный центр, соляная шахта, другие развлекательные и досуговые объекты, информирует Акорда.
Аким области Кумар Аксакалов доложил главе государства, что в ближайшее период в Костанае планируется строительство центра настольного тенниса, а в восьми сельских населенных пунктах - физкультурно-оздоровительных центров.
20.01.2023, 20:49 49141
В Казахстане в 12 пунктах пропуска на границе запустили электронную очередь
Фото: freepik.com
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК совместно с Пограничной службой КНБ РК сообщил о пилотном запуске автоматизированной системы электронной очереди в 12 пунктах пропуска на таможенной границе Казахстана, совпадающей с внешней границей ЕАЭС.
23 ноября 2022 года был запущен первый пилотный проект по внедрению системы электронной очереди в пункте пропуска "Достык авто" на платформе АО "Информационно-учетный центр" на сайте Qoldau.kz (мобильное приложение CargoRuqsat).С момента запуска системой воспользовались более 4,2 тысячи пользователей, произведено более 28 тысяч операций, связанных с бронированием.
Система электронной очереди создана для обеспечения прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышения транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны.
Система разработана специалистами АО "Информационно-учетный центр" МФ РК. Она является максимально удобной и прозрачной, водитель после регистрации на портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом водитель получает СМС-оповещение о своей очереди.
Список пунктов пропуска, на которых внедряется электронная очередь:
1) "Темир-Баба" (Мангистауская область);
2) "НурЖолы" (Жетысуская область);
3) "Тажен" (Мангистауская область);
4) "Жибек Жолы" (Туркестанская область);
5) "Целинный" (Туркестанская область);
6) "Сырдарья" (Туркестанская область);
7) "Б. Конысбаева" (Туркестанская область);
8) "Майкапчагай" (Восточно-Казахстанская область);
9) "Кольжат" (Алматинская область);
10) "Казыгурт" (Туркестанская область);
11) "Атамекен" (Туркестанская область);
12) "Бахты" (Абайская область).
20.01.2023, 18:51 52181
Погранслужба КНБ РК задержала 1019 правонарушителей
С начала 2023 года пресечено 143 факта незаконного провоза через казахстанскую границу ТНП, автозапчастей, табачных изделий и других товаров на сумму более 1 млрд 390 млн тенге
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничная служба КНБ РК в усиленном режиме проводит комплекс оперативных, организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение охраны государственной границы, сообщает пресс-служба комитета.
С начала 2023 года пресечено 143 факта незаконного провоза через казахстанскую границу ТНП, автозапчастей, табачных изделий и других товаров на сумму более 1 млрд 390 млн тенге.
Задержано 1019 правонарушителей.
В частности, в Таразе выявлен и задержан иностранец, подозреваемый в организации канала незаконной миграции.
Совместно с органами полиции в Талдыкоргане задержаны двое казахстанцев, у которых изъято 222 рога сайги.
В селе Мерке Жамбылской области задержан гражданин Казахстана, у которого по месту проживания обнаружено и изъято 8 кг гашиша.
На пунктах пропуска "Жанажол" (СКО) и "Кордай" (Жамбыл) пресечены попытки незаконного провоза автозапчастей и электронных сигарет на сумму более 160 млн тенге.
По всем фактам уполномоченными органами проводятся досудебные расследования.
Также осуществляется работа по модернизации пунктов пропуска. В целях улучшения пропускного режима и создания благоприятных условий для пассажиров с 16 января 2023 года в аэропорту Астаны введена в эксплуатацию автоматизированная система пограничного контроля Q-Gate, которая осуществляет проверку и учет казахстанских граждан, пересекающих границу.
20.01.2023, 18:00 54596
План развития МВД на 2023-2027 годы утвердили в Казахстане
Государство должно следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте МВД опубликован приказ "Об утверждении плана развития Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2023-2027 годы".
Утвердить прилагаемый план развития Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2023-2027 годы", - сообщается в тексте документа.
Как отмечается в тексте плана, государство должно следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку.
Малые правонарушения, хулиганство, бескультурье нарушают общественный покой, снижают качество жизни. Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для более серьезных преступлений", - сообщается в плане.
Подчеркивается, что атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям - важный шаг в укреплении общественной безопасности, борьбе с преступностью.
Нужно преодолеть правовой нигилизм и включить общество в дело охраны общественного порядка", - отмечается в тексте.
Приказ вводится в действие с 1 января 2023 года.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило десятилетний план развития "КазАвтоЖола".
20.01.2023, 15:35 59006
Вице-министр сельского хозяйства освобожден от должности
Замглавы ведомства уволен согласно поданному заявлению
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Женис Осербай освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению, сообщает primeminister.kz.
Женис Осербай родился в 1981 году в Алматы.
Окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова, Акмолинский университет технологии и бизнеса, Московский государственный институт международных отношений РФ, Евразийский Национальный университет имени Л. Н. Гумилева.
Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности экономиста в частной компании.
- 2001-2002 годы - финансовый аналитик в частной организации.
- 2004-2006 годы - главный менеджер департамента кредитования проектов АО "Банк развития Казахстана".
- В 2006-2019 годах занимал руководящие должности в частных компаниях.
- С сентября 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.
20.01.2023, 11:24 61341
Выборы в мажилис и маслихаты состоятся в один день - ЦИК Дополнено
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Центральной избирательной комиссии проголосовали за проведение выборов в мажилис и маслихаты в один день - 19 марта.
Сообщается, что сроки выдвижения и самовыдвижения кандидатов в депутаты маслихатов начинаются сегодня, 20 января, и продлятся до 8 февраля 2023 года.
Предвыборная агитация стартует с 18.00 18 февраля до 00.00 18 марта. 18 марта - день тишины.
Как проинформировал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, кандидатом в депутаты мажилиса может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет.
Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет.
Напомним, датой выборов в мажилис парламента РК назначено 19 марта. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов.
Дополнено 20.01.2023, 13.40
В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге. При отдельном проведении выборов в мажилис и маслихаты потребовалось бы порядка 60 млрд тенге.
Напомним, после референдума по поправкам в Конституцию в госбюджет было возвращено 1,6 млрд тенге, после президентских выборов - 1,9 млрд.
Также в ЦИК рассказали, сколько бюллетеней будет на выборах.
По словам зампредседателя Центризбиркома Константина Петрова, в городах и районах будет разное количество бюллетеней.
Четыре - в мегаполисах и пять - в областных и районных центрах. Пятый избирательный бюллетень будет доступен в 17 областях, и это будет либо городской, либо районный мажоритарный бюллетень", - рассказал Петров.
Он напомнил, что выборы будут проходить по смешанной системе. Одна половина депутатов будет избираться по партийным спискам, вторая - по одномандатным округам.
Таким образом, избиратели смогут проголосовать за кандидатов от политических партий (по списку) и за кандидатов от одномандатных округов (выдвигаемых общественными организациями или самовыдвиженцев).
Для жителей мегаполисов будут представлены четыре бюллетеня: 2 - в мажилис и 2 - в маслихат.
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