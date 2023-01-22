Президент Казахстана ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном   

Глава государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками

Фото: Акорда

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Костанай. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Костанайскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил автомобильный завод Allur, ознакомился с работой предприятия и перспективами его развития на предстоящий период, - В рамках рабочей поездки в Костанайскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил автомобильный завод Allur, ознакомился с работой предприятия и перспективами его развития на предстоящий период, сообщает Акорда.





По словам руководства завода, в 2022 году было произведено продукции на сумму 614,2 млрд тенге. Экспорт составил 21,5 млрд тенге. На предприятии трудится свыше 2 тысяч человек.





На новой линии будут выпускаться автомобили Kia Sportage. CKD - мелкоузловое производство, включающее сборку автомобилей, сварочные и покрасочные работы в специальных цехах. Данные технологии по производству Kia на территории Центральной Азии и СНГ размещены лишь в Казахстане.





Фото: Акорда





Также глава государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками.





Действительно, завод впечатляет. Очень чистое производство, высокая производственная культура. Нам только что продемонстрировали модель Kia Sportage. Качество этого автомобиля очень достойное. Поэтому думаю, что и спрос будет высоким. Мы будем приглашать инвесторов для дальнейшего расширения предприятия. На мой взгляд, в будущем у предприятия не должно быть каких-либо проблем. Мы придаем огромное значение поддержке молодежи", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Как сообщили представители завода, в текущем году запланирован запуск линии CKD по производству Kia Cerato. Поэтому компания уже наладила сотрудничество с техническими учебными заведениями. С целью создания условий для обучения кадров начато строительство современного кампуса на 250 мест для студентов и выпускников учебных заведений.









Президент и генеральный директор Kia Corporation Хо Сун Сон в своем видеоприветствии отметил важность казахстанско-корейского сотрудничества в автомобилестроении.





Нас радуют многообещающие возможности, открывающиеся на казахстанском рынке. Экономика Казахстана развивается динамично и масштабно. Поскольку мы видим большой потенциал для нашего бизнеса на рынке, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить признательность руководству страны за развитие частного бизнеса. Мы глубоко убеждены, что это только начало большого и успешного пути", - отметил Хо Сун Сон.





Затем аким области Кумар Аксакалов представил главе государства реализуемые и запланированные в регионе инвестиционные проекты.





Первый реализуемый проект - строительство чугунолитейного производства. На предприятии, которое будет запущено в нынешнем году, будет создано 300 постоянных рабочих мест. Производство 45 000 тонн слитков в год позволит увеличить выпуск инновационной продукции в регионе на 8%. Стоимость проекта составляет 78,2 млрд тенге.





Фото: Акорда





Второй проект - строительство завода по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники. Предприятие предполагается запустить в эксплуатацию через 2 года. Стоимость проекта, обеспечивающего постоянную занятость 360 человек, составляет 82,5 млрд тенге.



