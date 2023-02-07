Принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза поручил Токаев

Для этого модернизирована система "Е-қызмет", на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора

Рассказать друзьям

Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о деятельности ведомства в 2022 году и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий период, сообщает - Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о деятельности ведомства в 2022 году и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий период, сообщает Акорда





Жазыкбаев доложил главе государства о проведенной работе по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка выхода из нее. В целях полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу модернизирована система "Е-қызмет", на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора.





Также глава агентства отчитался о результатах анализа деятельности государственных органов, направленного на снижение бюрократических барьеров.





Отдельно он остановился на планируемых мерах по трансформации агентства в полноценный HR-институт.





Глава государства был проинформирован о ходе очередного отбора в президентский молодежный кадровый резерв с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах. В планах также создание региональных молодежных кадровых резервов.





По итогам встречи Токаев поручил продолжить системную работу по формированию сервисной модели государственного аппарата, не допускающей проявления бюрократизма, и дальнейшему совершенствованию госслужбы.





В настоящее время ведомство осуществляет руководство в сфере государственной службы, оценку и государственный контроль за качеством оказания государственных услуг.





Напомним, в прошлом году в своем послании народу Казахстана президент заявил, что Агентство по делам госслужбы должно стать полноценным институтом стратегического HR.





По мнению президента, с учетом требований времени следует перестроить систему отбора и увольнения госслужащих.





Важно, чтобы государственная служба стала максимально открытой для профессионалов из частного сектора. Нужно усилить кадровый резерв. Правительству совместно с Агентством следует запустить специальную платформу для консолидации потенциала сограждан по всему миру", - отметил Токаев