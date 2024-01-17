16.01.2024, 14:41 42521
На сколько вырастут тарифы на электроэнергию в Казахстане, рассказали в Минэнерго
Рассказать друзьям
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане рассматривают заявки на повышение тарифов на электроэнергию, сообщил на брифинге в правительстве министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев.
Действительно, мы получили заявки на повышение предельного тарифа. Там максимальный рост - примерно до 40%. Но это по заявкам. Понятно, что мы будем изучать структуру этой заявки, целесообразность повышения тех или иных видов затрат", - рассказал глава Минэнерго.
По его словам, ранее повышение тарифов было направлено только на необходимый капитальный ремонт и частично на увеличение заработной платы. Существуют и другие затраты, связанные со снижением потерь, с реализацией инвестиционной программы.
Будем детально смотреть. Понятно, что не допустим резкого роста тарифов на электроэнергию", - добавил Саткалиев.
Министр отметил, что сходя из предварительного анализа цены могут вырасти более чем на 20%. Заявки подали 24 субъекта из 40, по этим предприятиям будет произведена соответствующая корректировка тарифов.
Ранее сообщалось, что к 2030 году в Казахстане возникнет дефицит электроэнергии.
новости по теме
17.01.2024, 16:25 6891
Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки яиц
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместители премьер-министров Казахстана и России Серик Жумангарин и Алексей Оверчук обсудили снятие ряда ограничений во взаимной торговле мясом, пропуск казахстанских перевозчиков на российско-белорусской границе и другие вопросы взаимной торговли, сообщили в правительстве Казахстана.
Стороны положительно оценили открытие транзита российской свинины из 45 регионов РФ через Казахстан и отмену с 15 января 2024 года ограничений на поставки в РФ казахстанской животноводческой продукции. Сейчас страны нацелены провести интеграцию информационных систем в ветеринарии, что позволит снять существенную часть спорных вопросов.
Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ. Он подчеркнул, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений.
В правительстве отметили, что уровень обеспеченности яйцом производства отечественных птицефабрик в Казахстане за 2022 год составил 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал порядка 186,6 млн штук куриных яиц в Россию, Афганистан и Кыргызстан.
В правительстве напомнили, что 12 декабря 2023 года был полностью закрыт переход на пункте пропуска "Рудня" для всех, кто не является гражданами России и Беларуси. С 8 января 2024 года запрет распространился на 2 оставшихся пункта пропуска: "Красное" и "Красный камень".
На сегодня при содействии российской стороны ситуация разрешилась переориентацией грузовых потоков через другой пункт пропуска на российско-белорусской границе. Основная часть транспорта уже проехала. Сложности возникли с отдельными грузами, требующими электронного оформления навигационных пломб.
Стороны договорились принять все необходимые меры для скорейшего разрешения возникшего вопроса. Переговоры будут продолжены в рамках двусторонней встречи в Москве перед заседанием Совета ЕЭК.
Ранее сообщалось, что Казахстан отменил ограничения на ввоз животных и некоторых видов продукции из России.
Также напомним, что куриные яйца первой категории попали в список социально значимых продуктов, на которые отменяется регулирование цен.
17.01.2024, 12:42 12331
Казахстан сможет продавать мясо и молоко на российских рынках
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Россия с 15 января 2024 года отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Решение принято по результатам договоренностей между министрами сельского хозяйства РК и РФ Айдарбеком Сапаровым и Дмитрием Патрушевым.
Работа по снятию барьеров для экспорта казахстанской продукции ведется в рамках поручения главы государства.
Это важный шаг для аграрных отраслей Казахстана и России, который способствует укреплению торгово-экономических связей между нашими странами", - рассказал Айдарбек Сапаров.
Ранее, в январе 2022 года, импорт казахстанской продукции в РФ был ограничен по причинам ветеринарного неблагополучия в ряде районов РК.
После двухлетнего перерыва рынок открывается для поставщиков животноводческой продукции, полученной из зон Республики Казахстан, имеющих официальный статус благополучных, с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных. По остальным регионам работа продолжается", - отметили в Минсельхозе.
Казахстан сможет экспортировать в Россию говядину, баранину, свинину, молоко и молочную продукцию, а также мясопродукты.
Аграрные ведомства двух стран также намерены интегрировать информационные системы ИС "ЕАСУ" с ФГИС "Аргус-Фито" и ФГИС "Меркурий" (Россельхознадзор).
Это позволит упростить и оптимизировать ветеринарно-контрольные процедуры, устранить ненужные барьеры, автоматизировать и сократить время прохождения контроля на границах", - подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что структура товарооборота двух стран неравномерна, импорт в РК из РФ намного превышает казахстанский экспорт. Поэтому Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на потенциале увеличения поставок казахстанской продукции на рынок России.
Ранее аналитики заявили, что Казахстан все еще остается зависимым от импорта мяса. Объем ввозимого мяса в Казахстан в 3 раза превышает объем экспорта.
17.01.2024, 12:15 13321
Вопросы деятельности Qarmet рассмотрели в правительстве
Участники заседания обсудили меры по обеспечению стабильной работы и дальнейшего развития предприятия
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное заседание рабочей группы по вопросам деятельности компании Qarmet провел премьер-министр РК Алихан Смаилов с участием нового инвестора, сообщили в пресс-службе кабмина.
Участники заседания обсудили меры по обеспечению стабильной работы и дальнейшего развития предприятия, вопросы налогообложения, использования магистральной ж/д сети, а также соблюдения норм экологического законодательства.
Также рассмотрены планы по актуализации требований промышленной безопасности для шахт Карагандинского угольного бассейна.
По итогам обсуждения глава правительства дал госорганам ряд поручений.
Ранее сообщалось, что в Темиртау прошла стратегическая сессия Qarmet, на которой была обсуждена деятельность всех подразделений предприятия. В планах компании - повысить металлургическое производство и снизить добычу угля.
Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах.
Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.
12 января руководство Qarmet запретило добычу на шахте имени Костенко во избежание повторения трагедии.
17.01.2024, 11:25 14521
КТК возобновил перевалку нефти на терминале в Черном море
Фото: admnvrsk.ru
Рассказать друзьям
Москва. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум возобновил работу нефтепровода и перевалки нефти на терминале в Черном море после остановки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба КТК.
Нормализация погодных условий позволила 17 января 2024 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить штатную работу морского терминала компании. Произведена швартовка танкера на ВПУ-2", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что прием нефти от грузоотправителей также возобновлен в штатном режиме.
Ранее перевалка была остановлена в связи с фактическими штормовыми погодными условиями и выданными капитаном морского порта Новороссийск соответствующими предупреждениями.
17.01.2024, 09:00 17776
КТК приостановил перевалку нефти из-за непогоды
Прием нефти от грузоотправителей также приостановлен
Фото: cpc.ru
Рассказать друзьям
Атырау. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынуждают консорциум приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений, сообщили в пресс-службе консорциума.
Отмечается, что прием нефти от грузоотправителей также приостановлен в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья.
КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, что обуславливает текущие ограничения. О возобновлении работы нефтепровода и отгрузки нефти будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Как сообщил во вторник на пресс-конференции в Астане генеральный директор КТК Николай Горбань, 2023 год стал рекордным по объемам транспортировки нефти за всю историю компании - 63,5 млн тонн нефти, из них от казахстанских грузоотправителей поступило 56 млн тонн.
В 2023 году консолидированная выручка КТК составила 2,3 млрд долларов США. АО "КТК-К" - 460 млн долларов, или почти 210 млрд тенге. Чистая прибыль АО "КТК-К" - 77 млрд тенге. Налоговые отчисления за год составили около 80 млрд тенге.
По данным Минэнерго, Казахстан планирует добыть в 2024 году 90,3 млн тонн нефти.
Ранее сообщалось, что достигнута предварительная договоренность о поставке кашаганского газа на рынок Казахстана.
16.01.2024, 18:56 37856
В Казахстане свинина за год подорожала на 8%
Поголовье свиней сократилось на 4%, падеж увеличился на 14%
Рассказать друзьям
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-ноября 2023 года в стране произвели 21,9 тысячи тонн свежей или охлажденной свинины - на 13,2% больше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
Наибольший объем выпуска пришелся на Северо-Казахстанскую область: 7,7 тысячи тонн, годовой рост - на 20,4%. В число лидеров также вошли Павлодарская (7,2 тысячи тонн, плюс 72,9%) и Карагандинская (4,5 тысячи тонн, минус 7,2%) области.
К 1 декабря 2023 года в Казахстане насчитывалось 780,8 тысячи голов свиней - на 3,9% меньше, чем годом ранее.
В тройке регионов, лидирующих по поголовью свиней, оказались Северо-Казахстанская (266,9 тысячи голов), Костанайская (136,9 тысячи голов) и Павлодарская (110,7 тысячи голов) области.
В РК было забито в хозяйстве или реализовано на убой в живом весе 96,4 тысячи тонн, в убойном весе - 67,3 тысячи тонн свиней.
При этом падеж свиней за одиннадцать месяцев прошлого года достиг 34,5 тысячи голов - на 14,1% больше, чем годом ранее.
В декабре 2023 года на рынках и в магазинах страны килограмм свинины стоил 2,2 тысячи тенге - на 7,6% дороже, чем годом ранее.
Наибольшее удорожание было зафиксировано в Акмолинской области: на 24,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Жамбылская (плюс 10,3%) и Абайская (плюс 8,6%) области. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Актюбинской области: всего на 0,8%.
Среди крупных городов страны дороже всего свинина стоила в Актау, Таразе и Конаеве, дешевле всего - в Уральске, Семее, Шымкенте.
Ранее сообщалось, что за январь-октябрь 2023 года в РК было произведено 65,3 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота (КРС), свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных. Это на 10,4% больше, чем годом ранее.
16.01.2024, 17:25 40196
Крупнейшее китайское рейтинговое агентство присвоило ЕАБР наивысший кредитный рейтинг
Рассказать друзьям
Пекин. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Крупнейшее китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd. присвоило наивысший кредитный рейтинг "AAA" Евразийскому банку развития по национальной шкале, прогноз "стабильный", проинформировали в пресс-службе банка.
По мнению CCXI, ЕАБР как ведущий многосторонний институт развития в регионе имеет четкое стратегическое позиционирование и может достичь поставленных стратегических целей. У банка полноценная система управления рисками и разумный риск-аппетит, а также он может выполнять внутренние показатели и нормативы в соответствии с предписаниями", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, отмечается, что позиция ЕАБР по капиталу очень сильная: коэффициент покрытия активов, взвешенных с учетом риска, собственным капиталом очень высок, а уровень долга к капиталу находится на относительно низком уровне.
ЕАБР показывает прибыльность, несмотря на волатильность операционной среды. Что касается качества активов, то уровень просроченных кредитов у банка остается очень низким, несмотря на сложные рыночные условия. ЕАБР осуществляет хорошее управление ликвидностью, его ликвидные активы полностью покрывают краткосрочную задолженность банка. В последние годы ЕАБР расширил каналы привлечения финансирования. Кроме того, предоставленная поддержка и готовность оказывать дальнейшую поддержку банку со стороны акционеров очень сильны", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, CCXI полагает, что кредитный рейтинг ЕАБР останется стабильным в ближайшие 12-18 месяцев.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
16.01.2024, 15:05 43371
Всеобщее декларирование - 2024: налоговики ответили на самые распространенные вопросы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов ответили на самые частые вопросы казахстанцев по всеобщему декларированию в 2024 году.
В Комитете госдоходов напомнили, что с 2024 года декларацию обязаны представить руководители, учредители (участники) юридических лиц, ИП, а также их супруги. Срок представления декларации до 15 сентября 2024 года.
Налоговики пояснили, почему в декларации отражаются наличные деньги только до 10 000 МРП.
По их словам, доля безналичных платежей увеличилась в 2023 году и составила 86%. Помимо взрослых, карты оформляются на детей.
Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте, при декларировании каждый гражданин вправе отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП). Остальные деньги свыше 34,5 млн тенге удостоверяются банковской выпиской (по состоянию на 31 декабря отчетного года), это пригодится для подтверждения крупных приобретений в будущем", - разъяснили эксперты.
На вопрос, каким образом налоговые органы узнают о доходах из зарубежных источников, в комитете ответили, что Министерство финансов с 2021 года получает сведения о доходах казахстанских граждан, поступивших на счета в иностранных банках. Эти сведения поступают в рамках многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.
Ежегодно поступают сведения от 80 стран, основные страны - это ОАЭ, Великобритания, Турция, Франция и другие.
Поступают следующие сведения: остаток денежных средств на банковских счетах; суммы полученных дивидендов; суммы полученных вознаграждений (процентов) по счету; суммы выручки от продажи активов и прочих доходов. Только в текущем году по итогам камерального контроля доходов в иностранных банках 568 граждан уплатили налогов на сумму 3 млрд тенге", - рассказали в КГД.
У налоговиков спросили, когда высокопоставленные чиновники будут публиковать свои декларации о доходах и имуществе.
По их словам, согласно закону о противодействии коррупции сведения, отраженные в декларации, будут размещаться кадровыми службами государственных органов на их официальных интернет-ресурсах. Публикация такой информации начнется после 1 января 2025 года.
Опубликованию подлежат сведения лиц, занимающих политические и административные государственные должности корпуса "А", депутатов парламента, уполномоченного по правам человека, судей, лиц, исполняющих управленческие функции в субъектах квазигоссектора.
Также в ведомстве отметили, что в случае допущения ошибок при заполнении декларации их можно устранить самостоятельно путем подачи дополнительной декларации.
Непредставление декларации либо недостоверное отражение сведений на первый раз влечет предупреждение. При повторном нарушении в течение года, за несвоевременное представление - штраф в размере 55 380 тенге (15 МРП), за недостоверное отражение сведений - штраф в размере 11 076 тенге (3 МРП). По нарушениям, повлекшим неуплату налога, штраф составит 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение - 300% (при сокрытии объекта налогообложения)", - пояснили в ведомстве.
По словам налоговиков, граждане вправе отразить любое дорогостоящее имущество стоимостью выше 3,45 млн тенге (1000 МРП) в декларации при наличии оценочной стоимости на 31 декабря 2023 года. Оценка должна быть проведена в любой день до сдачи в любой оценочной компании.
Также эксперты обратили внимание, что в декларации не подлежат отражению договоры банковского займа. Но отражаются иные долговые обязательства перед другими физическими или юридическими лицами, также долги, подлежащие возврату. При этом согласно нормам Налогового кодекса договоры займа должны быть нотариально удостоверены.
Нотариально удостоверить надо до момента подачи первоначальной декларации (срок представления до 15 сентября 2024 года), так как отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации, дополнения не будут приняты", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, декларированию подлежат дорогие подарки стоимостью свыше 3,5 млн тенге (1000 МРП) за единицу. Они отражаются в декларации как безвозмездно полученное имущество.
Если подарки получены от физических лиц и не для бизнеса, то налогами они не облагаются.
Также в декларации граждане по желанию могут задекларировать животных дорогих пород, стоимость которых превышает 3,5 млн тенге (1000 МРП) за единицу. Например, породистых скакунов, экзотических животных. Сведения по сельскохозяйственным и домашним животным органы государственных доходов получают от уполномоченных органов.
Читаемое
17.01.2024, 10:57Назначен заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК 17.01.2024, 11:1129526В Казахстане выявили свыше 150 долгостроев на 2,44 трлн тенге 17.01.2024, 11:2028811Правила проектирования и строительства изменятся в Казахстане 17.01.2024, 11:4527261Развивать инфраструктуру для электромобилей будут в Казахстане 17.01.2024, 10:3125811В Генпрокуратуре РК рассказали о громких расследованиях 2023 года 11.01.2024, 16:15194311"Казводхоз" проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты 11.01.2024, 15:10188151В Казахстане выявлено более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых 12.01.2024, 17:45179121Раскопки на Утегенова: дорогу не вернули в рабочее состояние 12.01.2024, 12:10176386Рост заболеваемости раком наблюдается у молодого поколения во всем мире 12.01.2024, 11:39162151В Туркестанской области выданное инвалидам и многодетным семьям жилье разваливается на глазах 02.01.2024, 08:00202261Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах 02.01.2024, 15:26195321На 17 участках республиканских трасс введено ограничение движения из-за непогоды 11.01.2024, 16:15194311"Казводхоз" проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты 01.01.2024, 16:55192866Сколько будут платить казахстанцы за документы с 2024 года 11.01.2024, 15:10188151В Казахстане выявлено более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы возмущены самодеятельными работами частных стройкомпаний по прокладке сетей на дорогах общего пользования, в результате которых портится покрытие улиц и магистралей. Как вы относитесь к этим дорожным работам?