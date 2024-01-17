На сколько вырастут тарифы на электроэнергию в Казахстане, рассказали в Минэнерго  

Минсельхозу поручено в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместители премьер-министров Казахстана и России Серик Жумангарин и Алексей Оверчук обсудили снятие ряда ограничений во взаимной торговле мясом, пропуск казахстанских перевозчиков на российско-белорусской границе и другие вопросы взаимной торговли, - Заместители премьер-министров Казахстана и России Серик Жумангарин и Алексей Оверчук обсудили снятие ряда ограничений во взаимной торговле мясом, пропуск казахстанских перевозчиков на российско-белорусской границе и другие вопросы взаимной торговли, сообщили в правительстве Казахстана.





Стороны положительно оценили открытие транзита российской свинины из 45 регионов РФ через Казахстан и отмену с 15 января 2024 года ограничений на поставки в РФ казахстанской животноводческой продукции. Сейчас страны нацелены провести интеграцию информационных систем в ветеринарии, что позволит снять существенную часть спорных вопросов.





Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ. Он подчеркнул, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений.





В правительстве отметили, что уровень обеспеченности яйцом производства отечественных птицефабрик в Казахстане за 2022 год составил 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал порядка 186,6 млн штук куриных яиц в Россию, Афганистан и Кыргызстан.





В правительстве напомнили, что 12 декабря 2023 года был полностью закрыт переход на пункте пропуска "Рудня" для всех, кто не является гражданами России и Беларуси. С 8 января 2024 года запрет распространился на 2 оставшихся пункта пропуска: "Красное" и "Красный камень".





На сегодня при содействии российской стороны ситуация разрешилась переориентацией грузовых потоков через другой пункт пропуска на российско-белорусской границе. Основная часть транспорта уже проехала. Сложности возникли с отдельными грузами, требующими электронного оформления навигационных пломб.





Стороны договорились принять все необходимые меры для скорейшего разрешения возникшего вопроса. Переговоры будут продолжены в рамках двусторонней встречи в Москве перед заседанием Совета ЕЭК.





Ранее сообщалось, что Казахстан отменил ограничения на ввоз животных и некоторых видов продукции из России.



