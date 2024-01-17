К 2030 году в Казахстане возникнет дефицит электроэнергии

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане дефицит электрических мощностей превышает 6 ГВт. Учитывая необходимость сохранения энергетической безопасности, а также ежегодный рост потребления электрической энергии, требуется ввод новых энергомощностей и осуществление модернизации существующих электрических станций. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе заседания правительства.





Согласно утвержденному балансу мощности к 2030 году при необходимом уровне резерва 17% потребность электрической мощности составит 28,2 ГВт, при этом располагаемая мощность с учетом ввода новых мощностей составит 22 ГВт. Объем дефицита электрической мощности в единой электроэнергетической системе РК, даже с учетом ввода порядка 4 ГВт новых мощностей, превышает 6 ГВт", - сказал Саткалиев.





По его словам, анализ баланса в странах Центральной Азии также показал дефицит электрических мощностей в объеме 2,7 ГВт к 2030 году.





Министерством энергетики для покрытия указанного дефицита в стране и увеличения экспортного потенциала разработан план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли, предусматривающий ввод дополнительно порядка 26 ГВт новых генерирующих мощностей. Данный план ранее выносился на обсуждение на совет по энергетике при президенте РК и был доработан с учетом предложений государственных и местных исполнительных органов", - отметил глава Минэнерго.





По его словам, за счет проведения реконструкции и расширения действующих электрических станций будет обеспечено дополнительно 5,6 ГВт. В числе таких проектов строительство блока № 7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт (2027 год), строительство котлоагрегата и замена турбины на Карагандинской ТЭЦ-3 (120 МВт в 2026 году) и расширение ПГУ ТОО "Karabatan Utility Solution" с 310 МВт до 620 МВт (2027 год).





Также планом предусмотрено строительство новой генерации мощностью 6,7 ГВт. В рамках проведения аукционных торгов по отбору маневренной генерации предусмотрено строительство газовых станций в Актау, Атырау, Актобе, Таразе, Кызылорде, Шымкенте общей мощностью 2,4 ГВт.





В Жезказгане предусмотрено строительство новой ТЭЦ мощностью 500 МВт до конца 2029 года.





Также на разных этапах ведется проработка крупномасштабных проектов мощностью 5 ГВт со стратегическими инвесторами, отметил министр.





Ввиду наличия высокого потенциала к развитию сектора ВИЭ в рамках аукционов по отбору проектов ВИЭ министерством был разработан и утвержден график проведения аукционных торгов на 5-летний период. Общая выставленная мощность на аукцион составила 6,7 ГВт, при этом по итогам проведенных торгов до конца 2027 года планируется ввести 592 МВт", - сказал Саткалиев.





Он отметил, что ожидаемый объем инвестиций до 2029 года составит более 18 трлн тенге. Реализация данных проектов позволит исключить дефицит в энергосистеме и позволит обеспечить ее необходимым резервом мощности.



