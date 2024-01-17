В Казахстане усилят контроль в сфере теплоэнергетики

Контрольные функции в тепловых сетях перейдут от акиматов в Комитет энергонадзора

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством энергетики РК разработан отдельный отраслевой закон "О теплоэнергетике", нацеленный на усиление контрольных функций в данной сфере. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на заседании правительства.





В частности, законопроектом исключается из Предпринимательского кодекса порядок проведения контроля в сфере электро- и теплоэнергетики. Контрольные функции в тепловых сетях (в рамках систем централизованного теплоснабжения общего пользования) переходят от местных исполнительных органов в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля.





Планируется, что мониторинг и контроль за всей отраслью будет осуществляться путем создания цифровой платформы энергетики.





Это позволит осуществлять консолидированный сбор информации и анализ отрасли с целью выработки необходимых мер для дальнейшего развития", - отметил министр.





При этом данный проект устанавливает четкие и исчерпывающие полные принципы тарифного регулирования и критерии, которым должны соответствовать регулируемые тарифы на тепловую энергию, а именно совершенствование тарифной методологии, обеспечение экономически обоснованного тарифа, возможность привлечения инвестиций.





Законопроектом также предусмотрено введение механизма прямой бюджетной поддержки уязвимых слоев населения при изменении тарифов на тепловую энергию к экономически обоснованному уровню.





Документом определена схема определения стратегического инвестора по строительству новых станций.





Для обеспечения поддержки крупных энергоемких промышленных проектов законопроектом предусмотрено применение инвестиционного тарифа, направленного на реализацию электрической энергии от единого закупщика по предельным тарифам энергопроизводящих организаций, к шинам которых подключены промышленные объекты.





В целях дальнейшего усовершенствования механизма единого закупщика и балансирующего рынка электрической энергии предусмотрены поправки по пересмотру приоритетного отбора генерации.





Также законопроект предполагает перераспределение компетенций и ответственности за политику в области теплоэнергетики. За Министерством энергетики будет закреплена функция по руководству в сфере производства и транспортировки тепловой энергии.





Реализация данных инициатив позволит обеспечить стабильную работу энергосистемы для надежного энергоснабжения населения и экономики, а также создать задел для опережающего развития энергетики", - отметили в Минэнерго.



