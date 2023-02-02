На всех трех казахстанских НПЗ необходим плановый ремонт
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На всех трех казахстанских НПЗ необходим плановый ремонт. В текущем году планируется произвести 13,4 млн тонн нефтепродуктов. Об этом сообщил министр энергетики Болат Акчулаков в ходе заседания коллегии ведомства.
В 2022 году производство нефтепродуктов составило 13,7 млн тонн, что на 1 млн тонн больше уровня прошлого года. Хотелось бы отметить, что в 2022 году произведено рекордное количество бензина АИ-92 и дизельного топлива. Однако данные показатели достигнуты путем переноса капремонта Шымкентского нефтеперерабатывающего завода на 2023 год. В текущем году с учетом необходимых плановых ремонтов на всех 3 НПЗ объем производства прогнозируется на уровне 13,4 млн тонн", - сказал министр.
Он напомнил, что в 2022 году в целях бесперебойного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами:
- установлено регулирование предельных цен на розничную реализацию АИ-80, 92-93 и летнее дизельное топливо;
- введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом;
- установлено дифференцирование цен на дизельное топливо в целях снижения рисков его неконтролируемого вывоза в приграничные страны, где цены на дизтопливо в разы выше;
- приняты законодательные нормы, исключающие непродуктивных посредников в системе поставок нефти и нефтепродуктов.
На этот год основной задачей министерства также ставится полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами. В рамках исполнения задачи, поставленной главой государства по удовлетворению растущей потребности экономики в качественных ГСМ, в текущем году мы приступим к проектированию ТЭО по расширению Шымкентского НПЗ с увеличением производства с 6 до 9 млн тонн в год с перспективой увеличения до 12 млн тонн в год", - сказал Акчулаков.
Как отметил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, критически важным является полное обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами.
Ежегодно мы сталкиваемся с их дефицитом. При этом эта проблема носит уже системный характер. К примеру, сезонно во время полевых работ отмечаются сбои в поставках дизельного топлива и повышение его цены. Периодически не хватает авиакеросина и битума, а также мазута в отопительный период. Бензин и дизельное топливо вывозятся под видом других товаров. Министерство и "КазМунайГаз" постоянно называют какие-то причины: то остановка заводов на ремонты, то по импорту не могут договориться, то еще что-то. В итоге, вместо того чтобы заранее планировать и принимать превентивные меры, в самый последний момент занимаемся "тушением пожара". Дошло до того, что в сентябре прошлого года руководство правительства вынуждено было решать эти вопросы в ручном режиме. Поэтому министерство и "КазМунайГаз" должны обеспечить жесткий контроль за производством и оборотом нефтепродуктов", - подчеркнул Скляр.
Он добавил, что в рамках проводимой работы по реформированию рынка ГСМ должен быть выработан четкий алгоритм мер по недопущению дефицита, контролю за ценами и исключению посреднических схем.
Главой государства также поставлена задача по наращиванию объемов переработки до 21 млн тонн. Концептуально мы определились, что будем расширять Шымкентский НПЗ минимум до 9 млн тонн. В этой связи в текущем году необходимо завершить все переговоры и приступить к базовому проектированию расширения завода. Министерству совместно с "Самрук-Казына" и "КазМунайГазом" до 15 марта внести в аппарат правительства согласованный проект дорожной карты по исполнению данного поручения главы государства", - поручил первый заместитель премьер-министра.