Налогообложение фрилансеров и самозанятых: реализацию платформенной занятости обсудил Бектенов с главой "Яндекс.Global"

Для вывода данного сектора из тени и вовлечения в активную экономику важно обеспечить плавный переход на новый налоговый режим с 1 января 2026 года

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, генеральный директор "Яндекс.Global" Даниил Шулейко и руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, генеральный директор "Яндекс.Global" Даниил Шулейко и руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов обсудили перспективы развития цифровых сервисов, платформенной занятости и реализации технологических проектов в Казахстане.





В ходе встречи было заявлено, что в настоящее время правительство работает над формированием сбалансированного регулирования платформенной занятости с учетом особенностей налогообложения самозанятых. В данном контексте особую актуальность приобретает инициатива, реализуемая Yandex Qazaqstan.





По информации пресс-службы правительства, "Яндекс.Такси" стало первым в стране налоговым агентом. Общее число участников платформы с момента запуска в сентябре прошлого года уже достигло 86 тыс. человек. В развитие проекта инвестировано более 4,9 млрд тенге, в качестве агента компанией удержано и перечислено в бюджет 4,3 млрд тенге.





Для эффективного регулирования платформенной занятости правительство заинтересовано в новых подходах к социальной защите, налогообложению и правовому статусу самозанятых и фрилансеров. Для вывода данного сектора из тени и вовлечения в активную экономику важно обеспечить плавный переход на новый налоговый режим с 1 января 2026 года. Вопрос касается деятельности сотен тысяч наших граждан", - подчеркнул Бектенов.





Генеральный директор "Яндекс.Global" Даниил Шулейко подтвердил намерение компании продолжать развитие технологических инициатив в стране.





Кроме того, в ходе встречи рассмотрены планы по развитию сервиса междугородних пассажирских перевозок. На сегодня Yandex Qazaqstan обеспечена большая часть ключевых направлений по стране.





Акцентировано внимание на вопросах безопасности на дорогах. Для безопасности пассажиров и водителей введена проверка водительских удостоверений, проводится селфи-контроль и регулярные фотоосмотры автомобилей. Система автоконтроля отслеживает скорость, уровень усталости водителей и другие параметры. В режиме реального времени фиксируются нештатные ситуации и ДТП, а также контролируются отклонения от маршрута и другие риски.





Внимание также уделено другим технологическим инициативам, реализуемым компанией. В пилотном режиме внедряется голосовой помощник на базе искусственного интеллекта в контакт-центре 1414 с поддержкой казахского и русского языков. Развивается проект визуализации экстренных вызовов скорой помощи на карте города.





По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению совместной работы. Премьер-министр дал ряд поручений профильным ведомствам по совместной реализации цифровых проектов.