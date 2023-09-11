Насколько вырастут расходы бюджета в связи с созданием новых министерств  

Алгоритм взаимодействия с капитанами бизнеса КНР и дорожную карту перспективных совместных инвестиционных проектов разработают в правительстве РК

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер Серик Жумангарин обсудил с руководителями госорганов и нацкомпаний ход работы и предпринимаемые шаги для интенсификации сотрудничества со странами, открывающими новые рынки сбыта казахстанской продукции и возможности создания современных производств в Казахстане Китаем, Ираном и Афганистаном, - Вице-премьер Серик Жумангарин обсудил с руководителями госорганов и нацкомпаний ход работы и предпринимаемые шаги для интенсификации сотрудничества со странами, открывающими новые рынки сбыта казахстанской продукции и возможности создания современных производств в Казахстане Китаем, Ираном и Афганистаном, сообщает пресс-служба главы правительства.





Основной акцент на сотрудничестве с Китаем. Недавняя поездка вице-премьера в Поднебесную открывает широкие перспективы по созданию в Казахстане высокотехнологичных производств. Руководители компаний, крупнейших мировых лидеров в сферах обработки металлов, электронной коммерции, строительства, производстве новых материалов и технологий, АПК, проявили открытую заинтересованность в усилении сотрудничества.





Задача, поставленная главой государства в новом послании - ускоренное развитие обрабатывающего сектора и создание кластеров высокого передела - может быть успешно достигнута благодаря эффективному партнерству и внедрению лучших практик.





Китай - наш ближайший восточный сосед и один из самых привлекательных и доступных рынков сбыта нашей продукции. Во время поездки мы провели встречи с семью крупными компаниями, за круглым столом в Шэньчжэне познакомились с представителями ассоциаций по производству семян, фосфорных удобрений, пестицидов, транспортными, логистическими, сертификационными компаниями, и все они выражали готовность сотрудничать и обмениваться опытом, технологиями, научными разработками. Теперь с нашей стороны нужно отработать алгоритм взаимодействия по каждой компании: от направления сотрудничества до локализации проекта в Казахстане. Поручаю создать рабочую группу из числа представителей Qaztrade, Kazakh Invest и НПП "Атамекен" для отработки алгоритма и создать дорожную карту проектов со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами", - заявил Серик Жумангарин.





Также на совещании обсудили План мероприятий по доведению товарооборота между Казахстаном и Ираном до 3 млрд долларов. Проект документа содержит 30 мероприятий, сосредоточенных на развитии инфраструктурных проектов в сфере АПК, транспорта и логистики, нефти и газа. Он находится на рассмотрении у иранской стороны. Документ особенно актуален в свете ожидаемого подписания Соглашения о зоне Свободной торговли между ЕАЭС и Ираном до конца 2023 года.





Помимо этого, обсудили механизмы взаиморасчетов с Афганистаном для реализации соглашений, подписанных в ходе казахстанско-афганского бизнес-форума.





Ранее Казахстан и Китай согласовали объем железнодорожных грузоперевозок на 2024 год.



