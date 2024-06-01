Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,50%

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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата - Высшая аудиторская палата огласила результаты аудита консолидированной финансовой отчетности республиканского бюджета за 2023 год.





Согласно представленным данным, совокупный размер активов республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2024 года составил 25,5 трлн тенге с ростом на 7%. В течение последних 5 лет наблюдается ежегодное превышение расходов над доходами республиканского бюджета, что закономерно приводит к снижению накопленного финансового результата", - проинформировали аудиторы.





Вместе с тем по результатам аудиторского мероприятия установлены финансовые нарушения на сумму 87,7 млрд тенге, неэффективное использование активов на 26,3 млн тенге, а также 25 процедурных нарушений и 17 системных недостатков.





Кроме того, по итогам 2023 года чистые активы составили минус 4,2 трлн тенге. Это в первую очередь обусловлено необъективным (по себестоимости) отражением ряда финансовых показателей.





В случае объективного отражения показателей чистые активы по состоянию на 1 января 2024 года имели бы не отрицательное (минус 4,2 трлн тенге), а положительное значение и оценочно составляли бы 12,7 трлн тенге", - отметили эксперты.





Кроме того, в КФО РБ за 2023 год продолжают находить отражение активы, не соответствующие критериям признания, такие как:





налоговая задолженность налогоплательщиков, объявленных банкротами;

задолженность, в отношении которой органами госдоходов приняты все меры принудительного взыскания;

задолженность получателей государственных гарантий, не исполнивших свои обязательства в рамках договоров займа.





Наряду с этим результаты аудита показали, что множество пригодных к эксплуатации и используемых основных средств учитываются по нулевой стоимости, что не соответствует требованиям международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора (МСФООС). В частности, в КФО РБ по нулевой стоимости отражаются:





105 участков автомобильных дорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии;

порядка 14 тысяч зданий, используемых в деятельности государственных учреждений.





В ВАП подытожили, что всего с учетом рекомендаций палаты за все годы Министерством финансов обеспечено признание и достоверное отражение активов на сумму 5,7 трлн тенге, обязательств - на 297 млрд тенге.



