20.02.2025, 17:30 16516

Нацбанк не рассматривает продление срока действия карт для нерезидентов более чем на год

Нацбанк не рассматривает продление срока действия карт для нерезидентов более чем на год
Фото: pexels.com
Екатеринбург. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана пока не рассматривает продление срока действия карт для нерезидентов более чем на год, заявил заместитель председателя банка Берик Шолпанкулов в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".

Пока не рассматривает. В общем, подход - это открытие карты до года и периодические, ежемесячные прохождения аутентификации в течение года. Потому что есть факты, когда нерезидент открывает карточки, передает другим лицам и они совершают противоправные действия. И для того, чтобы ежемесячно подтверждать, что в действительности у нас владелец и он же ее использует, представляется механизм", - цитирует ТАСС Берика Шолпанкулова.


Ранее "ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт для нерезидентов.
 

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20.02.2025, 16:51 18351

Поправки о повышении НДС до 16% внесены на рассмотрение в парламент

Поправки о повышении НДС до 16% внесены на рассмотрение в парламент
Фото: Depositphotos
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилис парламента Республики Казахстан внесен пакет поправок в проект Налогового кодекса, сообщили в Министерстве национальной экономики Казахстана.

20 февраля Министерство национальной экономики внесло в мажилис парламента пакет поправок в проект Налогового кодекса. Изменения направлены на совершенствование налогового администрирования.

Основные поправки включают:

  • снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС - с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге);
  • повышение ставки НДС - с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%;
  • ограничение применения специального налогового режима упрощенной декларации - он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).

Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.

Позже стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% внесут в парламент.

Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ.
 
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Теги:МажилисПоправкиНДС
20.02.2025, 11:01 26786

В 2024 году в Казахстане введено в эксплуатацию 230 инвестпроектов на 1,85 трлн тенге

Внедряется подход таргетированного привлечения инвесторов в приоритетные ниши
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в Казахстане введено в эксплуатацию 230 инвестпроектов на 1,85 трлн тенге. Об этом сообщили в ходе совещания в правительстве.

Работа инвестиционного штаба за год позволила устранить 115 проблемных вопросов инвесторов по проектам на общую сумму свыше $50 млрд.

Внедряется подход таргетированного привлечения инвесторов в приоритетные ниши, где у Казахстана имеется конкурентное преимущество с потенциалом для более высокого передела и экспортных возможностей. Определены ТОП-10 компаний - лидеров отраслей для переговоров по конкретным перспективам сотрудничества и перехода в стадию активного инвестирования. Работа перестраивается через принцип "заказа на инвестиции" с учетом потребностей экономики, конкурентных преимуществ регионов и других факторов", - отметили в правительстве.


К примеру, продуктивная работа проведена с крупнейшими китайскими агропромышленными компаниями. Fufeng Group в ближайшее время планирует начать строительство завода по производству глутомата натрия за счет глубокой переработки кукурузы на $350 млн в Жамбылской области. Dalian Hesheng Holding Group летом текущего года приступит к СМР в рамках комплекса по глубокой переработке пшеницы в Акмолинской области на $650 млн. Со всеми компаниями продолжается активная работа по "приземлению" проектов, т.е. созданию благоприятных условий, включая доступную инфраструктуру и оперативное решение административных вопросов.

Кроме того, определены 20 стратегических проектов с общим объемом инвестиций в $12 млрд, охватывающие ключевые отрасли экономики, включая агропромышленный комплекс, энергетику, промышленность, производство строительных материалов и другие.

Из числа представленных проектов в текущем году планируется заключение Соглашений об инвестициях по 14 проектам, по 13 проектам - начало строительно-монтажных работ, и еще по 16 проектам планируется начать разработку проектно-сметной документации.

Внимание также было акцентировано на проектах, договоренности о реализации, которых, были заключены в рамках рабочих поездок, встреч и иных мероприятий.

Премьер-министр Олжас Бектенов детально остановился на инвестпроектах, где были сорваны сроки их реализации. Заслушаны акимы Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской областей, городов Астаны, Шымкента и министры здравоохранения, торговли.

На сегодня принимаемые меры по привлечению инвестиций со стороны акиматов не раскрывают возможности регионов, недостаточно задействован экономический потенциал. Работа в данном направлении должна вестись на всех уровнях вертикали местной власти - включая районных акимов", - поручил руководитель правительства.


Одобрены подходы по внедрению плановых индикаторов работы акиматов регионов, министерств.

Действенным механизмом мониторинга и усиления контроля за реализацией проектов станет новая Национальная цифровая инвестиционная платформа, где на сегодня уже имеются данные о 1159 проектах. Данные будут наполняться совместно с НПП "Атамекен" и верифицироваться на местах акиматами.

Вместе с тем, в ходе совещания отмечен ряд проблемных вопросов, влияющих на оперативность работы госорганов и требующих принятия мер.

Среди них дефицит и отсутствие оперативного подведения инфраструктуры, сложные административные процедуры и задержки в выдаче разрешений, длительные сроки предоставления земельных участков. По всем вопросам приняты необходимые решения.

Президент на расширенном заседании отметил, что привлечение инвестиций - это критически важный вопрос, требующий более оперативной работы без излишней бюрократии. Со стороны госорганов и особенно акиматов необходимо в ручном режиме контролировать ход реализации проектов. Акимы и министры в ежедневном режиме должны заниматься этим вопросом. Это главная задача на сегодня - нужно оперативно решать вопросы инвесторов", - подчеркнул Олжас Бектенов.

 
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19.02.2025, 21:12 56466

Товарооборот между России и Казахстана увеличился в 2024 году

Товарооборот составил 27,8 млрд долларов
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот с Россией в 2024 году увеличился на 2,7%, составив 27,8 млрд долларов, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.

Объем экспортных поставок из России в Казахстан составил 18,2 млрд долларов (+8,3%), импорт - 9,5 млрд долларов (-6,5%).

По данным Бюро нацстатистики РК, внешнеторговый оборот Казахстана в 2024 году составил 141,4 млрд долларов (+1,3% к 2023). Экспорт Казахстана составил 81,6 млрд долларов (+3,1%). Импорт - 59,8 млрд долларов (-1%).

Топ-3 внешнеторговых партеров Казахстана (доля в %):

  • Китай (21,3%);
  • Россия (19,7%);
  • Италия (14,1%).

Ранее аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и вице-губернатор Оренбургской области обсудили развитие сотрудничества между двумя регионами. Внешний торговый оборот Западно-Казахстанской области с Российской Федерацией составил 681,6 миллиона долларов.
 
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Теги:ТоварооборотКазахстанРоссия
19.02.2025, 20:11 58066

В Казахстане билеты на поезда подорожают на 7%

Повышение цен ожидается 1 марта
В Казахстане билеты на поезда подорожают на 7%
Фото: КТЖ
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 19 февраля, во время брифинга в СЦК заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Нуржан Кельбуганов заявил, что с весны билеты на поезда в Казахстане подорожают на 7%.

На пассажирские перевозки в рамках индексации к инфляции в разовом порядке с 1 марта будет повышение на 7%. Больше повышения в этом году не будет", - сказал Нуржан Кельбуганов.


Он также рассказала об обновлении подвижного состава.

Если два года назад мы закупили 118 вагонов, то уже в 2024 году закупили 143, а в этом году поставлено 226 вагонов, которые будут курсировать на самых востребованных маршрутах", - сообщил представитель Минтранса.


Всего на сегодня в Казахстане курсируют 2672 пассажирских вагона.

Ранее сообщалось, что в казахстанских поездах появится спутниковый интернет для пассажиров. Поезд № 3/4 по маршруту Астана - Алматы стал первым в Казахстане, предоставившим пассажирам доступ к интернету в рамках пилотного проекта.
 
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Теги:КТЖБилетыцены
19.02.2025, 16:37 64566

Казахстан и Иордания договорились о сотрудничестве в урановой отрасли

Стороны намерены совместно изучать проекты по разведке и добыче урана
Казахстан и Иордания договорились о сотрудничестве в урановой отрасли
Фото: Казатомпром
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Иорданию нацкомпания "Казатомпром" и государственная уранодобывающая компания Jordan Uranium Mining Company (JUMCO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе "Казатомпрома".

Документ направлен на совместное изучение проектов по разведке и добыче урана на территории Иордании, в результате которого будет рассмотрена целесообразность их дальнейшего развития сторонами. В рамках этой работы планируется уточнение геологических характеристик месторождений и оценка запасов с учетом применения технологий кучного выщелачивания. Особое внимание будет уделено вопросам экологической устойчивости и экономической эффективности проекта, что позволит принять взвешенное решение о его дальнейшей реализации.

Потенциальное изучение проектов за пределами Казахстана - это уникальная возможность для получения мирового опыта и вклада в устойчивое развитие наших стран", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.


Реализация совместных проектов открывает для Иордании перспективы развития атомной промышленности, включая создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и привлечение местных подрядчиков. Для Казахстана, как мирового лидера по добыче урана, потенциальный выход на новый рынок может стать важным шагом в расширении глобального присутствия, укреплении стратегических позиций и двусторонних экономических связей с Иорданией.

Данный меморандум направлен на развитие совместных уранодобывающих проектов в Иордании и потенциально позволит JUMCO ускорить выход на коммерческое производство урана в сотрудничестве с Казатомпромом. Более того, он откроет новые возможности для обмена знаниями, передачи опыта и совместного использования маркетинговых стратегий с "Казатомпромом" - мировым лидером по добыче урана", - сказал генеральный директор JUMCO Мохаммад Аль-Шаннаг.


Компании нацелены на долгосрочное сотрудничество, которое будет основано на принципах безопасности, эффективности и экологической ответственности. Обмен опытом, внедрение новых технологий и совместная работа над улучшением отраслевых стандартов создадут прочную и устойчивую основу для развития урановой отрасли обеих стран.
 
19.02.2025, 16:02 66436

Верховный суд признал незаконным договор ГЧП по управлению платными парковками в Астане

Конкурс был проведен с ограничениями для других потенциальных участников
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд признал законными выводы департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Астане в отношении правомерности привлечения в качестве партнера в рамках проекта ГЧП по управлению парковочным пространством столицы ТОО "Парковочное пространство Астаны", сообщили в пресс-службе АЗРК.

Расследование столичного департамента АЗРК, проведенное в 2023 году, установило, что управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны неправомерно предоставило преимущества частному партнеру - ТОО "Парковочное пространство Астаны". С данным ТОО столичный акимат заключил договор государственно-частного партнерства для реализации проекта "Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны" в 2018 году.

При проведении конкурса управлением установлены квалификационные требования, ограничивающие других потенциальных участников.

Более того, договор ГЧП с частным партнером был подписан до утверждения маслихатом столицы, что противоречит нормам законодательства о государственно-частном партнерстве", - подчеркнули в АЗРК.


Результаты расследования были обжалованы сторонами в суде. После судебных разбирательств, судебная коллегия по административным делам Верховного суда признала законность результатов антимонопольного расследования.

В связи с этим антимонопольный орган вынес предписание управлению о принятии мер по расторжению договора ГЧП с ТОО "Парковочное пространство Астаны".
 
19.02.2025, 15:30 67581

Китай инвестирует 1 млрд юаней на строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской области

Стороны договорились увеличить сдачу поездов через погранпереходы
Китай инвестирует 1 млрд юаней на строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской области
Фото: t.me/PR_KTZh
Урумчи. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай инвестирует в строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации. Об этом было заявлено в ходе встречи председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Нурлана Сауранбаева и члена политбюро ЦК КПК, секретаря Коммунистической партии СУАР КНР Ма Синжуя в Урумчи.

Ма Синжуй отметил устойчивую динамику роста железнодорожных перевозок между РК и КНР, объем которых в 2024 году достиг рекордного уровня - 32 млн тонн.

Также на встрече стороны наметили планы на 2025-2026 годы, среди которых: создание транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации, развитие пограничного перехода Достык - Алашанькоу и скорейшая реализация строительства железнодорожной линии Бахты - Аягоз.

Отмечена необходимость создания смешанной комиссии с участием государственных органов для общей координации в вопросах перевозки грузов всеми видами транспорта.

На совещании руководство СУАР приняло решение об инвестировании 1 млрд юаней на строительство транспортно-логистического хаба в Казахстане.

Также в ходе визита в КНР руководство АО "НК "Қазақстан темір жолы" встретилось с председателем правления ООО "Урумчийская железная дорога" Го Цзианем.

В ходе переговоров казахстанская сторона сообщила о досрочном завершении в текущем году строительства вторых путей на участке Достык - Мойынты и железнодорожной линии в обход Алматы, что позволит значительно нарастить пропускную способность в направлении КНР.

Стороны договорились с 1 марта текущего года увеличить в 2 раза сдачу поездов из Казахстана в Китай через погранпереход Алтынколь - Хоргос с 8 до 15 поездов в сутки и с 1 июля текущего года через погранпереход Достык - Алашанькоу с 14 до 28 поездов в сутки.

Ранее сообщалось, что китайская компания запустит металлургический проект на $12 млрд в Казахстане.
 
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Теги:КТЖлогистикахабКитай
19.02.2025, 14:09 63031

Казахстан будет поставлять нефть в Венгрию

Точные сроки и условия постоянных поставок будут определены после завершения переговоров и подписания соответствующих документов
Казахстан будет поставлять нефть в Венгрию
Фото: Depositphotos
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает проработку вопроса поставок казахстанской нефти в Венгрию, сообщает Министерство энергетики РК.

В ведомстве подчеркнули, что последовательно развивают новые возможности и маршруты транспортировки нефти для повышения рентабельности экспортных операций и укрепления энергетической безопасности страны.

На данном этапе подтверждена техническая возможность транспортировки с казахстанской стороны, что создает основу для дальнейших шагов. Переговоры по коммерческим условиям - сложный и многоэтапный процесс, требующий тщательной проработки, поэтому следующим этапом станет обсуждение ключевых коммерческих условий между АО "КазМунайГаз" (КМГ) и венгерской компанией MOL Group, включая вопросы объемов поставок, ценообразования и условий транзита. Проведение тестовых поставок нефти рассматривается как инструмент для оценки долгосрочных перспектив сотрудничества", - отметили в Минэнерго.


Точные сроки и условия постоянных поставок будут определены после завершения переговоров и подписания соответствующих документов.

Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического взаимодействия, включая вопросы поставок казахстанской нефти.
 
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Теги:ЭнергетикаНефтьВенгрияКазахстан

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