Нацбанк прогнозирует инфляцию в пределах 10-12% в 2025 году

Фото: Пресс-служба Казатомпром

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об операционных результатах деятельности АО "НАК "Казатомпром" за 2024 год, а также о целях и планах компании на краткосрочный и среднесрочный период, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об операционных результатах деятельности АО "НАК "Казатомпром" за 2024 год, а также о целях и планах компании на краткосрочный и среднесрочный период, сообщает Акорда.





По словам председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржана Юсупова, по итогам прошлого года объем производства урана составил более 23 тысяч тонн, а объем продаж по группе - более 16,6 тысячи тонн. Консолидированная выручка достигла рекордного уровня - 1,8 трлн тенге, увеличившись на 26% по сравнению с 2023 годом. Налоговые отчисления в республиканский бюджет превысили 720 млрд тенге, что на 58% больше отчислений предыдущего года.





Глава государства также был проинформирован о текущей ситуации на мировом рынке, новых контрактах "Казатомпрома" на поставку концентрата природного урана и реализации инвестиционных проектов. Одним из значимых событий 2024 года стал выход завода ТОО "Ульба-ТВС" на полную проектную мощность - 200 тонн низкообогащенного урана в год.





Вместе с тем Токаеву была представлена новая стратегия развития "Казатомпрома" на 2025-2034 годы, ориентированная на увеличение и эффективное использование минерально-сырьевой базы страны. В прошлом году получены новые лицензии на разведку урана на перспективных территориях с оценочным потенциалом ресурсов порядка 170 тысяч тонн.





Меиржан Юсупов рассказал о подписании меморандумов с Таджикистаном - в области переработки редких и редкоземельных металлов, с Францией - в сфере подготовки кадров для атомной отрасли, а также о достигнутых договоренностях с Монголией и Иорданией по совместному изучению проектов по разведке урана на территориях указанных государств.





Кроме того, Глава государства был проинформирован о социально значимых проектах атомного холдинга, направленных на развитие и поддержку регионов. В 2024 году на реализацию таких проектов было направлено более 3,7 млрд тенге.





По итогам встречи президент обозначил ряд задач по дальнейшему совершенствованию работы "Казатомпрома" и участию группы компаний в реализации социально значимых проектов.



