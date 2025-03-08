Нацбанк повысил базовую ставку до 16,5% Дополнено
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции. Заметно смягчившиеся денежно-кредитные условия, при которых текущие темпы роста цен достигают высоких уровней, потребовали активных и действенных мер для снижения рисков образования инфляционной спирали", - пояснили в Нацбанке.
По данным главного финрегулятора страны, наблюдается рост по всем метрикам инфляции.
Годовая инфляция ускорилась до 9,4% в феврале. Ускорение темпов роста цен наблюдается по всем компонентам, наибольший вклад вносит высокий рост цен на услуги. Месячная инфляция в феврале значительно выросла, заметно превысив среднюю историческую динамику. Показатели месячной базовой и сезонно очищенной инфляции (14,2% и 16,9%, соответственно, в феврале в пересчете на год) свидетельствуют о существенном нарастании давления со стороны внутреннего спроса в условиях продолжающегося фискального стимулирования и сохраняющегося перегрева в потребительском кредитовании (33,5%, г/г по итогам 2024 года). Наряду с этим инфляционные ожидания населения в феврале вновь возросли до 13,7%", - сообщили в Нацбанке.
Давление на цены со стороны внешнего сектора усилилось из-за ускорения инфляции в России.
Цены на продовольствие в мире все еще находятся на высоком уровне, несмотря на некоторое снижение с декабря 2024 года. Глобальный рост цен на текущий момент остается устойчивым. Сохраняются инфляционные и геополитические риски, которые обуславливают более жесткую денежно-кредитную политику и риторику центральных банков", - отметили в Нацбанке.
В базовом сценарии цена на нефть марки Brent сохранена на уровне 70 долларов США за баррель в среднем до конца прогнозного периода. Сценарные условия сформированы с учетом фактической динамики цен и ожидаемого превышения предложения на рынке нефти над спросом.
Прогноз инфляции на предстоящие годы повышен с учетом новых факторов. В 2025 году она ожидается в пределах 10-12%, в 2026 году - 9-11%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5-7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и сокращения фискального стимулирования в результате планируемой налоговой реформы. Более высокий прогноз на горизонте 2025-2027 годов связан c нарастанием внешнего проинфляционного давления, повышением цен на ГСМ, увеличением ставки НДС, а также продолжением реформ в сфере ЖКХ", - пояснили в пресс-службе.
Основными рисками прогноза являются дальнейший рост давления со стороны внутреннего спроса, ускорение инфляции в России и незаякорение инфляционных ожиданий. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно фактических темпов повышения стоимости ГСМ, фискальной дисциплины (практическая реализация планов по сокращению изъятий из Национального фонда), а также реализации вторичных эффектов от роста регулируемых цен и повышения НДС.
Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2025 и 2026 годы несколько снижены до уровня 4,2-5,2%. Причиной пересмотра послужил ряд факторов, в том числе снижение прогноза правительства по добыче нефти. При этом позитивная динамика внутреннего спроса в условиях восстановления нефтяного сектора поддержит рост экономики в 2025-2026 годах. В 2027 году на фоне налогово-бюджетной консолидации рост ВВП сложится около потенциальных значений - в диапазоне до 4,5%", - говорится в информации.
В Нацбанке подчеркнули, что существенное ускорение текущих и прогнозируемых инфляционных процессов привело к значительному отклонению инфляции от таргета и смягчило совокупные денежно-кредитные условия. В этой связи в рамках текущего решения потребовалось повышение базовой ставки.
Это позволит стабилизировать краткосрочные и долгосрочные инфляционные ожидания, не допустить закрепления тренда на ускорение роста цен и предотвратить раскручивание инфляционной спирали. Сегодняшнее решение призвано сохранить покупательную способность доходов и защитить сбережения населения, а также поддержать доверие участников рынка к тенговым активам", - отметили в Нацбанке.
Там добавили, что решение будет способствовать возврату инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в среднесрочной перспективе.
Достижение низкой инфляции обеспечит социально экономическую стабильность, устойчивость финансового сектора, а также станет основой для привлечения инвестиций, устойчивого и качественного роста экономики", - говорится в сообщении.
Более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в докладе о денежно-кредитной политике на официальном интернет-ресурсе Нацбанка 17 марта 2025 года. Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 11 апреля 2025 года в 12.00 по времени Астаны.
Дополнено 07.03. 2025, 15.48
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что банк готов принимать непростые, но своевременные решения и меры для стабилизации инфляции в стране, передает корреспондент агентства.
Повышение ключевой ставки Национальным банком служит сигналом о нашей решимости эффективно контролировать инфляцию. Это наш главный мандат. Это подтверждает, что мы готовы принимать непростые, но своевременные решения и меры для стабилизации инфляции и создания условий для развития экономики", - сообщается в заявлении главы банка.
Подчеркивается, что Нацбанк оценит достаточность жесткости совокупных денежно-кредитных условий для замедления инфляционных процессов и продолжит внимательно анализировать поступающие макроэкономические данные.
Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься исходя из соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и общего баланса рисков для ценовой стабильности в нашей стране", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что участники финансового сектора Казахстана ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ.
Аналитики Нацбанка тоже повысили прогнозы по инфляции в Казахстане.