28.02.2025, 11:06 118546
Аналитики повысили прогнозы по инфляции в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.
Прогнозы аналитиков по инфляции пересмотрены в сторону повышения на всем прогнозном горизонте. Медиана прогнозов на 2025 год повышена с 7,5% до 8,7%, на 2026 год - с 6,5% до 7%, на 2027 год - с 5,6% до 5,8%", - говорится в сообщении Нацбанка.
Отмечается, что на фоне более высоких прогнозов инфляции повысились ожидания по среднегодовой базовой ставке на 2025 и 2026 годы. Это отражает, что аналитики ожидают повышения базовой ставки или ее сохранения на высоких значениях дольше, чем прогнозировалось ранее. Ожидания на 2025 год повышены с 14,7% до 15,3%, на 2026 год - с 11,8% до 12,7% в среднем за год. Ожидания на 2027 год снизились с 10,5% до 10%.
По данным Нацбанка, в феврале cценарные условия по цене на нефть на 2025 год сохранились на уровне 75 долл. США за баррель, на 2026 и 2027 годы - пересмотрены в сторону некоторого понижения, до 72 долл. США за баррель.
Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2025 год улучшены с 4,7% до 4,9%. В 2026 и 2027 годы рост ВВП по-прежнему ожидается на уровне 4,5%.
В опросе приняли участие 15 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства. Состав респондентов макроэкономического опроса пополнился аналитиками из BCC Invest и Евразийского фонда стабилизации и развития. Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Национального банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках.
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28.02.2025, 20:35 49646
В Атырау открылся завод по производству оборудования для нефтегазовой отрасли
Ранее такое оборудование закупалось за рубежом
Фото: Минэнерго РК
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Атырау. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау состоялось официальное открытие завода Beruseal Caspian, который будет выпускать оборудование для нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Новое предприятие займется выпуском быстроразъемных зажимов для трубопроводов и композитных материалов для их ремонта. Ранее такое оборудование закупалось за рубежом, а теперь оно будет производиться в Казахстане.
Министерством энергетики РК совместно с компанией Beruseal, а также крупнейшими нефтегазовыми компаниями и Международным центром развития нефтегазового машиностроения был разработан план по локализации, в котором предусматривалось передача технологий и открытие совместного предприятия.
В Минэнерго отметили, что с 2021 года Казахстан активно работает над увеличением доли отечественного производства в нефтегазовом секторе. На сегодняшний день заключено 24 соглашения с международными инвесторами и производителями оборудования, разработано 27 проектов по локализации, из которых 7 заводов уже запущены.
28.02.2025, 17:41 66016
О системных проблемах в подготовке рабочих рассказал сенатор
В стране каждый пятый молодой специалист работает не по специальности
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Талгат Жунусов в ходе парламентских слушаний рассказал о системных проблемах в подготовке специалистов, передает корреспондент агентства.
Он рассказал, что депутаты сената в рамках подготовки к слушаниям посетили предприятия и учреждения сферы образования Карагандинской, Абайской, Акмолинской, Павлодарской областей и Астаны, где ознакомились с вопросами кадрового обеспечения в системе технического и профессионального образования. В результате выявлены системные проблемы в подготовке специалистов среднего звена и рабочих.
Например, стоимость грантов, выделяемых местными акиматами, недотягивает до комплексного финансирования учебного процесса. В образовательном процессе не проводится полноценно дуальное обучение, слабая материально-техническая база колледжей. Существует также недостаточная социальная поддержка и правовая защита рабочих специальностей", - пояснил он.
Спикер обратил внимание, что в Казахстане рабочие профессии продолжают играть ключевую роль на рынке труда, однако каждый пятый молодой специалист работает не по специальности.
В связи с чем сложная ситуация складывается с кадрами в теплоэнергетике, горнодобывающей отрасли, машиностроении, сельском и водном хозяйстве. Не хватает строителей, слесарей, сварщиков, токарей и механизаторов", -рассказал сенатор.
Заработная плата сотрудников предприятий сильно колеблется в течение года, а нестабильный заработок вызывает у рабочих недовольство и дискомфорт. Не учитывается квалификация рабочего и его стаж работы, в том числе на конкретном предприятии", - пояснил Талгат Жунусов.
По его мнению, для решения кадрового дефицита необходимо не только применять современные технологии найма, но но повышать уровень заработной платы, обеспечить необходимый социальный пакет, решать жилищные вопросы рабочих предприятий. Центральным государственным органам, палате "Атамекен" и местным исполнительным органам необходимо сбалансировать спрос и предложение в квалифицированных кадрах на рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей.
28.02.2025, 10:08 124356
Повышение ставки НДС приведет к сокращению субъектов предпринимательства и росту цен
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе круглого стола в мажилисе парламента глава Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин прокомментировал предложенное правительством РК повышение ставки налога на добавленную стоимость с 12 до 16 процентов, передает корреспондент агентства.
Повышение ставки с 12% до 16% в сочетании с резким повышением порога постановки на учет по НДС, мы считаем, приведет к сокращению субъектов предпринимательства, которые готовы работать в рамках таких условий. Для правительства, конечно, видится логичным устранить дефицит бюджета за счет увеличения налогового бремени. Но мы считаем, что оно приведет к прямо противоположным результатам", - выступил Сакен Карин.
По его словам, многие малые и микробизнесы не смогут выдержать налоговую нагрузку и будут уходить в тень вынужденно.
Пойдет неминуемый рост цен. При этом благодаря расхожему мнению, что методологически налог на добавленную стоимость является налогом на потребление, фактически многие субъекты предпринимательства в конкурентной борьбе, пытаясь удержать цены, будут закладывать НДС за счет своей прибыли. В этот момент мы можем получить угнетение предпринимательской инициативы и в целом ухудшение бизнес-климата", - отметил спикер.
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
20 февраля стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% было внесено в парламент.
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ.
27.02.2025, 21:32 228976
ЕАБР разместил облигации на 50 млрд тенге для финансирования модернизации ТЭЦ-3 в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития разместил трехлетние облигации на 50 млрд тенге с плавающей купонной ставкой, привязанной к базовой ставке Национального банка, на Казахстанской фондовой бирже для финансирования модернизации Алматинской теплоэлектроцентрали-3, сообщает пресс-служба банка.
Реконструкция ТЭЦ-3 - важный шаг в повышении экологической устойчивости энергетики Алматы. Данный проект позволяет не только обновить инфраструктуру, но и сократить воздействие на окружающую среду, это особенно актуально для города. Мы рады, что инвесторы разделяют наше видение и активно поддержали выпуск облигаций", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев.
По данным банка, реконструкция ТЭЦ-3 предусматривает переход с угля на природный газ, что позволит существенно снизить выбросы вредных веществ, улучшить качество воздуха в мегаполисе и повысить надежность энергоснабжения.
Размещение облигаций вызвало значительный интерес со стороны инвесторов - объем заявок превысил предложение на 9 млрд тенге, что подтверждает доверие к ЕАБР и стратегическую важность проекта", - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что организатором размещения облигаций выступил Jusan Invest - один из ведущих инвестиционных банков Казахстана, обладающий успешным опытом в реализации крупных долговых размещений на рынке капитала.
Мы гордимся успешным размещением облигаций ЕАБР, которое направлено на финансирование критически важного инфраструктурного проекта. Высокий спрос со стороны инвесторов подчеркивает их уверенность в устойчивости банка и значимости модернизации энергетической инфраструктуры Алматы. Мы рады продолжать партнерство с ЕАБР, способствуя привлечению инвестиций в стратегически важные проекты", - заявил управляющий директор Jusan Invest Санжар Оспанов.
Также, отметили в пресс-службе, в рамках размещения участвовал и "Фридом Финанс" в роли соандеррайтера, что позволило привлечь более широкий круг инвесторов.
Привлеченные средства планируется направить на финансирование реконструкции ТЭЦ-3, реализуемой АО "Самрук-Энерго". Ключевой частью проекта станет установка парогазового блока мощностью свыше 500 МВт, который обеспечит эффективное производство электро- и теплоэнергии с учетом современных экологических стандартов", - добавили в пресс-службе.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Jusan Invest - один из ведущих инвестиционных банков Казахстана, предоставляющий услуги по управлению активами, брокерскому обслуживанию и организации размещения ценных бумаг. Компания активно содействует развитию фондового рынка, помогая привлекать капитал для стратегических и корпоративных инициатив.
27.02.2025, 17:30 247036
Общий объем инвестиций в основной капитал Казахстана за 2024 год составил 19,4 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Общий объем инвестиций в основной капитал за 2024 год составил в Казахстане 19,4 трлн тенге, что на 7,5% больше, чем за 2023 год, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций директор департамента инвестиционной политики и развития финансового сектора Министерства национальной экономики РК Баглан Бакбергенов.
По его словам, наибольшие доли от общего объема инвестиций заняли такие сферы, как операции с недвижимостью, горнодобывающая промышленность, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, снабжение энергией, образование, сельское хозяйство.
В рамках концепции инвестиционной политики, которую мы приняли в прошлом, на 2024 год стояла задача по привлечению 21,3 трлн тенге. Данный показатель выполнен на 91%. В разрезе регионов 7 выполнили задачу. Это Кызылординская область, область Жетысу, Карагандинская, Туркестанская, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области. Показатель выполнен за счет таких отраслей, как обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, а также вводимых объектов жилья", - проинформировал спикер.
Как сообщил Баглан Бакбергенов, 5 регионов обеспечили исполнение на уровне 90% и выше. Это Северо-Казахстанская, Алматинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская области и город Алматы. При этом 8 регионов не достигли показателя 90%. Среди основных причин - недостаток финансирования, отсутствие инфраструктуры, паводковая ситуация в начале года.
Для достижения целевого объема инвестиций в этому году в размере 26,2 трлн тенге нам необходимо обеспечить прирост не менее 35% в сравнении с итогами прошлого года. Отдельным регионам, показавшим наихудшие показатели по целевым индикаторам в 2024 году, необходимо обеспечить средний прирост от 50% и выше. К примеру, Акмолинская область для достижения целевого индикатора на текущий год должна привлечь в 2 раза больше, чем за 2024 год", - добавил Баглан Бакбергенов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства заявил, что за девять месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций в РК составил 12,7 миллиарда долларов, что на 36% меньше вложений за аналогичный период 2023 года.
27.02.2025, 17:10 249321
В Жамбылской области построят металлургический комбинат мощностью 3 млн тонн стали
Общая сумма вложений одной из ведущих металлургических компаний Китая оценивается в $1,2 млрд
Фото: primeminister.kz
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов обсудил с председателем правления китайской компании Fujian Hengwang Investment Co., Ltd Цзэн Чжаоцянем реализацию проекта по строительству металлургического комбината мощностью 3 млн тонн стали в Жамбылской области, сообщает пресс-служба правительства.
Проект значимый для нас. Это важное направление, которое позволяет расширить экспортные возможности нашей страны. Для ускоренной реализации инвестиционных проектов при правительстве Казахстана функционирует инвестиционный штаб. Правительство всецело поддерживает ваши планы и окажет необходимую поддержку для их осуществления", - подчеркнул премьер-министр.
По данным пресс-службы, общая сумма вложений китайского инвестора в проект оценивается в $1,2 млрд. Начало строительства запланировано на апрель 2025 года.
Согласно планам инвестора, на первом этапе в 2027 году мощность производства составит 1 млн тонн стали, а объем вложений достигнет 160,2 млрд тенге. К 2029 году выпуск продукции увеличится до 3 млн тонн, а объем дополнительных инвестиций составит 312,8 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в области Жетысу намерены построить третий сахарный завод.
27.02.2025, 15:47 255661
Какие отрасли освободят от уплаты НДС, а кому назначат пониженную ставку: поправки в Налоговый кодекс обсуждают в мажилисе
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе круглого стола в мажилисе первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал о предлагаемых поправках в Налоговый кодекс Казахстана.
По словам Амрина, правительство предлагает внедрить дифференцированную ставку по НДС. Базовая ставка составит 16%.
Второе - полное освобождение от НДС агропромышленного комплекса. При этом мы оставляем право на добровольную постановку на учет. То есть если налогоплательщик хочет быть плательщиком НДС, то такое право у него остается", - цитирует спикера издание "Казинформ".
Спикер также отметил, что от уплаты НДС планируется освободить средства массовой информации.
Вместе с тем поправками предусмотрена промежуточная ставка - 10%. В проекте Налогового кодекса, который зашел в парламент, она предложена для здравоохранения, но в рамках встреч в регионах с бизнесом были различные предложения. Среди прочих были инициативы по снижению НДС на продукты питания.
Пониженную ставку НДС в размере 10% установят также для IT, туризма и креативной индустрии", - приводит слова Амрина "Sputnik Казахстан".
Вице-министр добавил, что для постановки на регистрационный учет плательщика НДС предельный порог снижают с 20 тысяч МРП до 3800 МРП (15 млн тенге).
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
20 февраля стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% было внесено в парламент.
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ.
27.02.2025, 12:02 228191
Казахстан намерен продлить запрет на вывоз нефтепродуктов на полгода
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан разработало проект приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".
Проект предусматривает запрет сроком на шесть месяцев на вывоз нефтепродуктов с территории Республики Казахстан, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза", - проинформировали в министерстве.
По данным ведомства, в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления "народного" автобензина АИ-92 и дизтоплива.
В частности, по информации правоохранительных органов, ежемесячные объемы "серого" экспорта и перетоков ГСМ под видом товаров прикрытия достигают от 10 до 45 тысяч тонн, что связано с разницей в ценах - в Казахстане цены на ГСМ ниже, чем в сопредельных странах на 17-166 %.
Более того, в рамках соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов Республика Казахстан вынуждена импортировать нефтепродукты на условиях беспошлинных поставок, и, соответственно, учитываются требования российской стороны по запрету реэкспорта ГСМ за пределы ЕАЭС. Таким образом, требуется усиление контроля за вывозом нефтепродуктов под видом товаров прикрытия, в том числе за пределы ЕАЭС", - добавили в Минэнерго.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее в Казахстане ввели запрет на вывоз бензина и дизеля.
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