23.02.2024, 12:04 51166
Нацбанк снизил базовую ставку до 14,75%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п., до 14,75% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что годовая инфляция в январе 2024 года замедлилась до 9,5%.
Замедление общего роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года", - пояснили в банке.
В свою очередь месячная инфляция составила 0,8%, сложившись выше среднеисторических значений.
Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть роста потребительских цен, и сезонно очищенная инфляция несколько ускорились, оставаясь на уровне выше таргета", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в январе Нацбанк снизил базовую ставку до 15,25%.
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23.02.2024, 15:14 43531
Казахстан намерен привлечь средства ЕАБР для среднего ремонта дорог
Будут усилены конструкции на 5 тысячах километрах дорог
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан привлечет средства Евразийского банка реконструкции и развития для среднего ремонта дорог, сообщил на расширенной коллегии Министерства транспорта Казахстана глава ведомства Марат Карабаев.
Необходимо привести в нормативное состояние существующие дороги, где не проводились ремонтные работы с момента их строительства. Для этого впервые будут привлечены средства ЕАБР на проведение по стране масштабной программы по среднему ремонту (дорог. - Прим. ред.) с усилением конструкции на протяженности 5 тыс. км", - сказал Карабаев.
В целом, по его словам, в 2023 году строительно-монтажными работами было охвачено 10,7 тыс. км автодорог, в том числе 6,5 тыс. км дорог республиканского значения. Строительство и реконструкция велась на 3,6 тыс. км, из них введено в эксплуатацию 856 км, обеспечен проезд на 923 км.
Основные усилия были направлены на завершение строящихся проектов Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Атырау - Астрахань. В результате движение на этих участках было открыто, уточнили в Минтранспорта.
Капитальным и средним ремонтом было охвачено 2,9 тыс. км, из них завершено 1,1 тыс. км (200 км капитального ремонта, 900 км среднего ремонта) автомобильных дорог. На местной сети ремонтом было охвачено 4,2 тыс. км, из них завершено 3,6 тыс. В результате доля дорог в нормативном состоянии на республиканской и местной сети доведена до 87%", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В ходе мероприятия было отмечено, что на сегодня главной задачей является преобразование Казахстана в международную транзитную страну в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.
По сравнению с прошлым годом объемы перевозок по данному коридору выросли на 65% и составили 2,8 млн тонн. В том числе в 2,5 раза увеличился экспорт казахстанской продукции по ТМТМ.
Наравне с экспортом отмечается рост и импортного грузопотока. Это в свою очередь показывает заинтересованность европейских компаний в маршруте ТМТМ. Также ведутся переговоры с уполномоченными органами и компаниями соседних государств по привлечению экспорта на маршрут ТМТМ, в том числе по вопросам предоставления мер государственной поддержки данным перевозкам", - добавили в Минтранспорта.
Напомним, инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана ежегодно превышают $1 млрд. Сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд.
Доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и другое. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
23.02.2024, 11:09 49816
Теплоэнергетика, ВИЭ и газовая отрасль: список планируемых проектов озвучили в Минэнерго
Фото: primeminister.kz
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев утвердил план развития электроэнергетической отрасли до 2035 года. Также глава ведомства озвучил в сенате планы по газификации и проектам возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В плане предусмотрены модернизация, расширение и реконструкция 17 объектов объемом вводимой мощности 5550 МВт.
Среди первоочередных объектов:
- восстановление блока № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 - в 2024 году;
- ТОО "Степногорская ТЭЦ", восстановление котлоагрегата и замена устаревшего турбоагрегата - 2026 год;
- ТОО "Караганда Энергоцентр", строительство нового котлоагрегата и замена устаревшего турбоагрегата - 2026 год;
- строительство парогазовой установки (ПГУ) на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Алматы - 2026 год;
- строительство ПГУ в Актау - 2026 год;
- расширение и модернизация ГРЭС Аксу блок 7 - 2027 год;
- строительство Семипалатинской ГЭС - до 2030 года и т.д.
Также план предусматривает строительство новых мощностей:
- газопоршневых станций на месторождениях Каламкас и Жетибай АО "НК "КазМунайГаз" - 2025 год;
- ПГУ в Туркестане и Кызылорде - 2026 год;
- газотурбинной электростанции на ТОО "Атырауский НПЗ" для собственных нужд с возможностью выхода в изолированный режим - 2026 год;
- новой газовой станции мощностью в Жезказгане - 2027 год;
- ПГУ в Актау и Атырау - 2027 год;
- новой ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске - 2028 год и т.д.
Также в документе запланировано строительство АЭС до 2035 года, решение по которому будет принято по итогам референдума.
Кроме того Саткалиев рассказал о запуске 5 крупных проектов ВИЭ мощностью 5 ГВт.
В настоящее время на различной стадии проработки находятся проекты по реализации крупномасштабных ВИЭ. Ввод в эксплуатацию 5 крупных проектов ВИЭ общей мощностью 5 ГВт запланирован на 2029-2030 годы", - рассказал министр.
ВИЭ планируют использовать в системе централизованного теплоснабжения. Энергетический потенциал ветроэнергетики в Казахстане составляет не менее 920 млрд кВтч в год. Самым высоким потенциалом ветровой энергии обладают Каспийский регион, южный регион, а также Шелекский коридор и Джунгарские ворота. расположенные на юго-востоке страны .
Также глава ведомства отметил потенциал солнечной энергии. В южных регионах страны это около 2200-3000 солнечных часов в год, что позволяет быть конкурентоспособными с самыми солнечными странами в мире. Наиболее предпочтительные районы размещения солнечной генерации - Приаралье и южные области Казахстана.
Кроме того, Саткалиев назвал газовые проекты, которые планируется реализовать в Казахстане с инвесторами и довести к 2030 году уровень газификации населения до 65%.
В текущем году на продолжение газификации выделено 90,4 млрд тенге, что позволит обеспечить газом 244 тыс. человек или довести уровень газификации до 61,1%", - рассказал министр.
Планируется реализовать:
- Строительство 2-ой нитки магистрального газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент" (15 млрд м3/год);
- Строительство магистрального газопровода "Актобе - Костанай" (4,1 млрд м3/год);
- Строительство 2,3,4 этапов МГ "Сарыарка" (1,7 млрд м3/год);
- Строительство магистрального газопровода "Талдыкорган - Ушарал" (385 млн м3/год).
Также в ходе визита президента Токаева в Катар были подписаны соглашения c катарскими инвесторами (Power International Holding) по совместной реализации проектов по строительству 2-ой нитки "Бейнеу-Бозой-Шымкент" и "Актобе-Костанай".
В январе экс-премьер Казахстана Алихан Смаилов заявил о затягивании реализации крупных энергопроектов. По его словам, дисбаланс энергосистемы приводит к сбоям в ее работе и нехватке электроэнергии для крупных промышленных предприятий.
В феврале о необходимости ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
22.02.2024, 17:16 75941
В 2023 году вклад холдинга "Байтерек" в поддержку казахстанского бизнеса составил порядка 2,5 трлн тенге
Холдинг намерен сосредоточить усилия на комплексном финансировании точек роста с приоритетом на сельское хозяйство
Фото: Акорда
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в 2023 году общий вклад холдинга в поддержку бизнеса составил порядка 2,5 трлн тенге, сообщает Акорда.
Кроме того, в дальнейшем в целях обеспечения качественного и устойчивого развития экономики "Байтерек" намерен сосредоточить усилия на комплексном финансировании точек роста с приоритетом на сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, транспорт и логистику, а также жилищное строительство.
Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено о планах по оказанию мер, направленных на поддержку и развитие конкурентоспособных предпринимателей. Важной целью является расширение финансирования проектов малого, среднего и крупного бизнеса во всех регионах Казахстана. В части МСБ предполагается активная поддержка предпринимателей в малых и моногородах, а также на селе.
Глава государства подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях и отметил, что планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении экономики и повышении благосостояния граждан Казахстана.
Напомним, в начале февраля был назначен глава холдинга "Байтерек".
22.02.2024, 15:14 78841
В правительстве определили инвестора строительства хаба на границе Казахстана и Узбекистана
Идут процедуры по созданию юридического лица с участием инвестора и акимата Туркестанской области для передачи индустриальной зоны в управление
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам конкурса, проведенного акиматом Туркестанской области 7 февраля 2024 года, основным инвестором для строительства МЦПК "Центральная Азия" стало ТОО "TCL Gr.". Об этом было сказано в ходе заседания оперативной рабочей группы по вопросам развития трансграничных хабов.
По информации правительства, в настоящее время идут процедуры по созданию юридического лица с участием инвестора и акимата Туркестанской области для передачи индустриальной зоны в управление. Отмечается активное продвижение в вопросах реализации проекта по строительству хаба на границе Казахстана и Узбекистана.
15 февраля 2024 года в Сырдарьинской области стороны обсудили детали ускорения создания МЦПК "Центральная Азия", планы развития, инфраструктуру и наполнение хаба. Инвестором совместно с акиматом Туркестанской области была разработана концепция развития центра промкооперации. Строительство объекта планируют начать уже в этом году. МЦПК будет возведен на приграничной территории в районе международных пунктов пропуска "Атамекен" со стороны Казахстана и "Гулистан" со стороны Узбекистана", - проинформировали в пресс-службе кабмина.
Также ТОО "TCL Gr." заключило меморандум о сотрудничестве с узбекской компанией Global Textile. Это первый инвестпроект МЦПК, нацеленный на производство готовой текстильной продукции.
По итогам встречи заместители акимов сопредельных областей Казахстана и Узбекистана подписали дорожную карту по ускоренному созданию центра промкооперации.
Кроме того, особое внимание в ходе заседания было уделено ходу строительства Каспийского узла. В частности, возникшим проблемам при проведении дноуглубительных работ в порту Курык, где строится многофункциональный морской терминал "Саржа". Данные мероприятия обусловлены падением уровня Каспийского моря и необходимы для обеспечения безопасности мореплавания во внутренней акватории и строительства новых причалов. Работы напрямую влияют на экономическую эффективность торгового мореплавания, экспортно-импортный и транзитный потенциал Казахстана. Участники совещания договорились ускорить все необходимые процедуры для скорейшего старта дноуглубительных работ.
Также на заседании оперштаба был рассмотрен ход строительства других приграничных хабов - ЦТТ "Евразия", ИТЛК "Алатау", Хоргосского узла и сухого порта Кольжат.
22.02.2024, 13:17 81746
Блогеров обяжут помечать рекламные публикации
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала в Facebook о новых правилах для блогеров.
Она напомнила, что 10 июля 2023 года главой государства был подписан закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".
Законопроект направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн-среды.
Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе, является обязательство по маркировке онлайн-рекламы", - подчеркнула министр.
Приказ, закрепляющий правила маркировки онлайн-рекламы, опубликован на портале электронного правительства и вступит в силу 2 марта.
По словам Балаевой, правила прошли положительную оценку на предмет воздействия на бизнес и всецело основаны на текущей практике, распространенной в онлайн-сегменте Казахстана.
Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиасубъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы в свою очередь выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Республики Казахстан", - отметила министр.
Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде:
- "реклама";
- "рекламный материал";
- "партнерский материал";
- "спонсорский материал";
- "на правах рекламы";
- "оплачено спонсором";
- "на правах PR".
Маркировать социальную рекламу (направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера) и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры), не нужно", - уточнила Балаева.
Напомним, правила маркировки онлайн-рекламы МИОР РК разработало 25 июля 2023 года.
22.02.2024, 10:17 88261
В Казахстане продлили запрет на вывоз отходов и лома черных металлов
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Введен в действие приказ министра промышленности и строительства от 21 февраля "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан железнодорожным видом транспорта отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 7204)", - говорится в документе.
Под исключение попадают:
- отходы и лом легированной стали, коррозионностойкой стали содержащей 8 мас. % или более никеля,
- бывшие в употреблении трубы, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава,
- трубы, трубки и профиля полые, из чугунного литья,
- трубы, трубки и профиля полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), труб для нефте- или газопроводов,
- трубы и трубки прочие, с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов,
- трубы, трубки и профиля полые прочие, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов,
- части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их частей.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
21.02.2024, 15:39 101791
До пяти дней сократятся сроки прохождения грузов между Казахстаном и Турцией
Депутаты мажилиса ратифицировали соответствующее соглашение
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал межправительственное казахстанско-турецкое соглашение о международных комбинированных перевозках грузов, цель которого заключается в дальнейшем развитии транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между республиками, сообщили в нижней палате парламента Казахстана.
Соглашение, подписанное в мае 2022 года, направлено на увеличение грузопотока через Транскаспийский международный транспортный маршрут (с использованием железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, портов Каспийского моря и международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай) и, соответственно, увеличение товарооборота между Казахстаном и Турцией, уточнили в мажилисе.
Отмечается, что ратификация соглашения позволит сократить сроки прохождения грузов до 5 дней. В 2022 году прохождение этого маршрута занимало 13-15 дней.
Вместо двух транспортных накладных при комбинированной перевозке по ж/д и морскому пути внедряется единый цифровой документ, который можно будет оформить посредством автоматизированной цифровой платформы.
Кроме того, на сегодняшнем заседании депутаты мажилиса ратифицировали соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, подписанное 26 мая 2022 года в Бишкеке.
Страны договорились наладить сотрудничество между своими поисково-спасательными службами для поиска и спасания пассажиров и экипажей, а также воздушных судов, терпящих либо потерпевших бедствие. Операции будут проводиться в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО)", - отметили в пресс-службе мажилиса.
Кроме того, в задачи соглашения входят:
- взаимное оповещение об авиационных происшествиях и незамедлительное принятие всех необходимых мер по поиску и спасанию пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов;
- проведение совместных учений поисково-спасательных служб двух сторон, обмен информацией и опытом;
- оказание взаимной помощи по запросу одной из сторон при проведении поисково-спасательных операций, в том числе на трансграничной территории (авиационная и наземная поддержка поисково-спасательными силами).
21.02.2024, 13:39 69286
Qazaq Air возобновляет авиарейсы из Актобе в Казань
Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю
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Актобе. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Qazaq Air сообщает о возобновлении полетов из Актобе в Казань с 1 апреля 2024 года.
Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время):
- IQ 507 Актобе 17.00 - Казань 16.40;
- IQ 508 Казань 17.40 - Актобе 21.20.
Также предусмотрены следующие транзитные маршруты из нижеперечисленных городов:
- Астана - Актобе - Казань;
- Атырау - Актобе - Казань.
Запуск регулярных рейсов будет способствовать развитию сферы образования, туристического, культурного и делового сотрудничества между Казахстаном и Россией", - отметили в пресс-службе авиакомпании.
Ранее сообщалось, что Qazaq Air увеличила количество рейсов в Новосибирск.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?