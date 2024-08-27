Национальный инфраструктурный план до 2029 года утвердили в правительстве

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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана - Правительство Казахстана утвердило Национальный инфраструктурный план Республики Казахстан до 2029 года.





Национальный инфраструктурный план - оперативный план действий, направленный на создание устойчивого инфраструктурного каркаса страны для обеспечения потребностей населения и экономики", - говорится в документе.





Стратегической задачей плана является определение приоритетных проектов, целевых показателей и направлений инфраструктуры.





Проекты плана будут отбирать по следующим критериям:





Экономическая жизнеспособность - проект должен способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики, стимулировать создание качественных рабочих мест, оказывать мультипликативный эффект на другие отрасли экономики, применять новые технологические достижения в области эффективности использования ресурсов.

Улучшение внешней и межрегиональной связанности.

Экологическая ответственность - проект соответствует изменению климата и принципу предупреждения стихийных бедствий, ориентирован на восстановление окружающей среды и защиту биоразнообразия.

Увеличение доли внутристрановой ценности - проект обязан обеспечивать максимальное использование и развитие отечественных возможностей в области научно-технических разработок и производства или внутристрановую ценность.

Страновой масштаб.





Сейчас сформирован план из 204 проектов по 4 инфраструктурным направлениям:





энергетическая инфраструктура - 46 проектов;

транспортная инфраструктура - 59 проектов;

инфраструктура водоснабжения и водоотведения - 89 проектов;

цифровая инфраструктура -10 проектов.





В энергетическое отрасли предусмотрены проекты по внедрению новых мощностей с целью покрыть растущее потребление электроэнергии. В частности, до 2029 года планируется завершить реализацию крупных объектов ВИЭ и модернизировать теплосети. Ожидается, что реализация плана в энергетике приведет к снижению износа генерирующих мощностей и сетей теплоснабжения до 47 и 43% соответственно, а также - к исключению дефицита электрической мощности.





Также предусмотрен ряд проектов в железнодорожной и авиационной инфраструктуре, включая реконструкцию и модернизацию ключевых участков, строительство новых ж/д веток и т.д.





Кроме того, планируется реализовать 67 проектов по строительству и модернизации очистных сооружений, что будет способствовать сохранению качества водных ресурсов и поддержанию состояния окружающей среды. Также запланировано строительство 19 новых водохранилищ.





Потребность финансирования 204 проектов составляет 40,1 трлн тенге. Источники финансирования реализации проектов будут определены после получения соответствующих экспертиз и заключений в рамках инвестиционной фазы проектов.





Ожидаемые экономические эффекты плана:





общий эффект от вклада в валовую добавленную стоимость (ВДС) от реализации проектов плана оценивается в 24,6 трлн тенге;

вклад в рост ВВП ожидается в среднем на уровне 2,3% (в 2024 году - 1,6%);

создание порядка 150 тыс. рабочих мест, из них постоянных - 26 582, временных - 120 355.





В целом план направлен на надежность системы жизнеобеспечения населения и обеспечение экономического роста страны.