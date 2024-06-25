Нехватка и дороговизна сельхозсырья: в МСХ заявили о многолетнем искажении статистики

В результате проведенной работы по актуализации статистических данных в стране будет списано 2 млн голов скота и 3 млн тонн молока

Фото: Акорда

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе правительственного часа в мажилисе министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров озвучил проблемы, препятствующие развитию животноводства в Казахстане.





Одной из главных проблем развития сельхозотраслей министр назвал недостаточность и дороговизну сырья.





Он заявил, что данные статистики, свидетельствующие о достаточности сырья в животноводстве, не соответствуют реальному положению дел.





К примеру, ежегодно, по данным официальной статистики, производится порядка 6,5 млн тонн молока, при этом на 180 предприятиях перерабатывается всего 2,1 млн тонн. Парадокс: как при наличии такого объема молока имеется нехватка сырья для переработки? Данный факт объясняется наличием многолетней практики искажения статических данных как в животноводстве, так и в растениеводстве", - рассказал Сапаров.





В этой связи создана специальная рабочая группа по актуализации статистических данных. В результате проведенной работы комиссией будет списано 2 млн голов скота и 3 млн тонн молока. В растениеводстве работа продолжается.





Высокая доля импорта также тормозит развитие отечественного животноводства.





Если по цельному молоку и кисломолочной продукции собственное производство закрывает внутреннюю потребность и покупатель видит широкий ассортимент питьевых йогуртов, сметаны, кефира и другой молочной продукции. По ряду других наименований есть сложности. Высокую долю в импорте наряду с сухим молоком занимают сливки, сливочное масло, сыры и творог. Только за последний год импорт молочной продукции в пересчете на сырое молоко вырос с 580 тыс. тонн в 2022 до 800 тыс. тонн в 2023 году", - привел данные глава МСХ.





Помимо давящего дешевого импорта наблюдается высокая себестоимость собственной готовой продукции. Министр пояснил данную проблему на примере сливочного масла.





Себестоимость казахстанского масла порядка 3100 тенге за килограмм. При этом средняя цена импорта по данным статистики 1800-2300 тенге за килограмм. Конечно, здесь вопрос и в технических регламентах, и в неосведомленности потребителя о составе и качестве продукции, но такая конкуренция негативно сказывается на внутреннем производстве", - пояснил Сапаров.





По его словам, для решения вопроса низкокачественных продуктов необходима поддержка ответственных государственных органов. Также требуется большая разъяснительная работа с населением: о разнице между спредом и сливочным маслом, сыром и сырным продуктом и по всем другим позициям.





Третьим сдерживающим фактором развития отрасли переработки, по словам Сапарова, является отсутствие льготного финансирования как на основные, так и на оборотные средства.





Также имеет место высокая доля морально и физически устаревшего оборудования на отечественных перерабатывающих предприятиях, отсутствие высокотехнологичных производств.





Казахстанские производители мясной продукции неконкурентны перед иностранными коллегами, потому что не могут использовать все компоненты, такие как кровь, внутренности, конечности и прочие. По оценочным данным, на прочих компонентах туши кроме мяса казахстанские производители зарабатывают порядка 70 долл. США с 1 головы, при этом в соседних странах их стоимость составляет от 200 до 500 долларов США, что позволяет скупщикам давать более привлекательную цену", - добавил министр.