Новая платформа для недропользователей запускается в Казахстане

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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел рабочее совещание с участием отдельных министров и акимов регионов, руководства НУХ "Байтерек", АО "Банка развития Казахстана", НПП "Атамекен", а также представителей бизнеса по ряду отраслей, - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел рабочее совещание с участием отдельных министров и акимов регионов, руководства НУХ "Байтерек", АО "Банка развития Казахстана", НПП "Атамекен", а также представителей бизнеса по ряду отраслей, сообщили в правительстве.





Рассмотрены новые подходы холдинга "Байтерек" к реализации пилотных проектов в различных секторах экономики. Их суть заключается в упрощении и унификации требований при рассмотрении инвестпроектов, сопровождения бизнес-инициатив от подачи заявки до выхода на проектную мощность.





На первом этапе рассмотрен ряд проектов по производству продуктов питания, металлургической продукции высокого передела и другие.





Внедрение холдингом "Байтерек" единого и упрощенного регламента рассмотрения заявок на финансирование проектов позволит повысить прозрачность и эффективность оказываемых государством мер поддержки бизнеса, а также обеспечит положительную динамику роста отечественной продукции на внутреннем рынке и расширит экспортные возможности.





Премьер-министр подчеркнул необходимость сокращения административных издержек для эффективности оказываемых бизнесу мер поддержки.





Всем государственным органам и институтам развития нужно работать с бизнесом в режиме максимального благоприятствования, проактивно искать эффективных предпринимателей, готовых развивать нужные для страны экспортоориентированные производства", - отметил Олжас Бектенов.





Руководитель правительства обозначил важность тесной работы крупных предприятий с малым и средним бизнесом. Отмечена необходимость своевременного заключения офтейк-контрактов на приобретение товаров, работ и услуг отечественных производителей. Таким образом, меры поддержки должны оказывать положительное влияние не только на конкретных предпринимателей, а в целом на казахстанское производство.





Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, акиматами регионов, холдингом "Байтерек" и Нацпалатой "Атамекен" поручено в срочном порядке обеспечить переход на новый проактивный формат работы.