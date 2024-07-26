Новые залежи урана обнаружили в Туркестанской области

За пять месяцев импорт масла в РК сократился на 17,1%

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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-июнь в Казахстане произвели 374,4 тыс. тонн растительного масла - на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе 303,8 тыс. тонн пришлось на нерафинированное растительное масло, 70,6 тыс. тонн - на рафинированное, сообщает - За январь-июнь в Казахстане произвели 374,4 тыс. тонн растительного масла - на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе 303,8 тыс. тонн пришлось на нерафинированное растительное масло, 70,6 тыс. тонн - на рафинированное, сообщает energyprom.kz





В региональном разрезе больше всего растительного масла традиционно произвели в Восточно-Казахстанской области: 150,1 тыс. тонн, годовой рост - на 28,1%. В тройке регионов-лидеров также оказались Абайская и Акмолинская области: 70,8 тыс. и 38,9 тыс. тонн соответственно.





В разрезе видов 67,9% производства пришлось на производство нерафинированного подсолнечного масла: 254,3 тыс. тонн - сразу на 31,6% больше, чем в январе-июне 2023 года.





Кроме того, вырос выпуск рафинированного подсолнечного (на 10%, до 65,7 тыс. тонн) и хлопкового (на 5,3%, до 5,7 тыс. тонн) масла.





В стоимостном выражении в стране произвели масел и жиров на сумму 159,1 млрд тенге против 186,3 млрд тенге годом ранее.





По итогам января-мая 2024 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на растительное масло на 84,6% против 80,1% годом ранее.





За пять месяцев импорт масла в РК сократился на 17,1%, до 57,8 тыс. тонн. В то же время производство в этом периоде выросло на 13,1%, до 317,5 тыс. тонн.





Экспорт масла составил 236,6 тыс. тонн - на заметные 57,3% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 30,7%, до 138,8 тыс. тонн.





Спрос непосредственно на подсолнечное масло был обеспечен на 87,9% против 84,2% годом ранее. Импорт сократился на 2,5%, до 37,7 тыс. тонн, а производство, напротив, выросло на 32,6%, до 274,2 тыс. тонн. Экспорт подсолнечного масла достиг 201,4 тыс. тонн - сразу на 68% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 12%, до 110,5 тыс. тонн.





Средняя по стране цена литра подсолнечного масла в июне составляла 626 тенге. Самая высокая цена среди крупных городов страны была зафиксирована в Астане (726 тенге), самая низкая - в Актобе (548 тенге). А уже на 16 июля цена подсолнечного масла составила 621 тенге за литр - на 0,1% меньше, чем неделей ранее, на 0,9% меньше, чем в начале месяца, на 15% меньше, чем в начале года, и сразу на 21,2% меньше, чем год назад.





Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года каждый среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тыс. тенге, что на 6,7% больше, чем годом ранее.



