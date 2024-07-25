24.07.2024, 17:10 86011
Поиском редкоземельных элементов на Акбулаке займется казахстанско-американское СП
До постановки запасов на баланс проект будет финансировать американская сторона
Фото: wikipedia.org
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Костанай. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Поиском редких и редкоземельных элементов на участке "Акбулак" в Костанайской области займется казахстанско-американское совместное предприятие, сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Қазына".
Соглашение о создании совместного предприятия подписали сегодня исполняющий обязанности генерального директора АО "Казгеология" Даурен Абуов и CEO американской инвестиционной компании Сove Kaz Capital Group LLC Пини Альтхаус", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что контракт на проведение геологоразведочных работ на участке "Акбулак" принадлежит АО "Казгеология".
До постановки запасов на баланс проект будет финансировать американская сторона, затем финансирование распределится пропорционально долям участия в СП. Как сообщалось ранее, АО "Казгеология" будет принадлежать 25% долей участия в СП, Cove Kaz Capital Group - 75%", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "Казатомпром" наращивает площадь по разведке редких металлов на месторождении Караджал.
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25.07.2024, 20:19 536
Китай является самым крупным рынком сбыта для казахстанской сельхозпродукции - Сапаров
Взаимная поставка сельхозтоваров между РК и КНР с каждым годом увеличивается
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что для казахстанского сельского хозяйства Китай является самым крупным рынком сбыта сельхозпродукции, сообщает пресс-служба МСХ.
Взаимная поставка сельхозтоваров между РК и КНР с каждым годом увеличивается и имеет положительную динамику. В 2023 году товарооборот продукцией АПК между РК и КНР составил 1,3 млрд долларов, что на 67% больше чем за аналогичный период 2022 года (2022 г. - 781 млн долларов, 2021 году - 412,2 млн долларов). В 2023 году объем экспорта сельхозпродукции в КНР вырос в 2 раза и составил 1 млрд долларов (2022 г. - 550 млн долларов). Объем импорта из КНР составил 290 млн долларов, что на уровне аналогичного периода прошлого года (2022 г. - 230 млн долларов)", - рассказал Айдарбек Сапаров.
Он добавил, что за 5 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 14% и составил около 540 млн долларов. Объем экспорта составил 380 млн долларов (в 2022 году 367 млн долларов - рост 3,2 %).
Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые и масличные культуры, масла различных видов, импортируем в свою очередь овощи и орехи.
Китайский рынок также представляет огромный интерес для экспорта казахстанского зерна. По итогам 2023 года в КНР экспортировано порядка 1,4 млн тонн зерна, тогда как в 2022 году экспортировано порядка 259 тыс. тонн зерна", - добавил глава МСХ.
На сегодняшний день Казахстан имеет подписанные протоколы с Китаем по экспорту на китайский рынок 27 видов продукции, в том числе 18 растениеводческой и 9 - животноводческой.
В настоящее время 9 компаний по экспорту продукции животноводства и 728 компаний по экспорту продукции растениеводства ожидают включения в реестр импортеров КНР. В целом, в реестр КНР включены 1948 предприятий по растениеводству и 40 предприятий по животноводству", - сообщил министр.
По его словам, для расширения экспорта животноводческой продукции в Китай прорабатывается возможность согласования ветеринарных требований на экспорт в Китай еще десяти видов продукции АПК, включая шкуры КРС, сухое кобылье молоко, замороженное мясо птицы и птицеводческой продукции, конину, субпродукты, полученные при убое животных, мясную продукцию, прошедшую высокую термообработку, а также охлажденную говядину, баранину.
25.07.2024, 16:34 10511
Новые залежи урана обнаружили в Туркестанской области
Фото: kazatomprom.kz
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Туркестан. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках государственного геологического изучения недр на участке "Восточный" месторождения Жалпак были проведены поисковые работы за счет собственных средств "Казатомпрома", в результате которых выявлены ресурсы урана по категориям Р1 и Р2, сообщает пресс-служба АО "НК "Казатомпром".
Как рассказали в нацкомпании, по предварительным оценкам, прогнозные ресурсы достигают до 30 тысяч тонн урана. Подтверждена целесообразность дальнейших разведочных работ для перевода ресурсов урана в запасы категорий С2 и С1, по результатам которых будут получены уточненные запасы урана на участке.
В рамках программы поисковых работ по восполнению минерально-сырьевой базы урана "Казатомпром" планирует проводить разведочные работы в течение 6 лет с последующей постановкой подсчитанных запасов урана на государственный баланс", - рассказали в "Казатомпроме".
Напомним, поиском редких и редкоземельных элементов на участке "Акбулак" в Костанайской области займется казахстанско-американское совместное предприятие.
24.07.2024, 18:54 78896
Цены на растительное масло снизились на 21% за год
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-июнь в Казахстане произвели 374,4 тыс. тонн растительного масла - на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе 303,8 тыс. тонн пришлось на нерафинированное растительное масло, 70,6 тыс. тонн - на рафинированное, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе больше всего растительного масла традиционно произвели в Восточно-Казахстанской области: 150,1 тыс. тонн, годовой рост - на 28,1%. В тройке регионов-лидеров также оказались Абайская и Акмолинская области: 70,8 тыс. и 38,9 тыс. тонн соответственно.
В разрезе видов 67,9% производства пришлось на производство нерафинированного подсолнечного масла: 254,3 тыс. тонн - сразу на 31,6% больше, чем в январе-июне 2023 года.
Кроме того, вырос выпуск рафинированного подсолнечного (на 10%, до 65,7 тыс. тонн) и хлопкового (на 5,3%, до 5,7 тыс. тонн) масла.
В стоимостном выражении в стране произвели масел и жиров на сумму 159,1 млрд тенге против 186,3 млрд тенге годом ранее.
По итогам января-мая 2024 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на растительное масло на 84,6% против 80,1% годом ранее.
За пять месяцев импорт масла в РК сократился на 17,1%, до 57,8 тыс. тонн. В то же время производство в этом периоде выросло на 13,1%, до 317,5 тыс. тонн.
Экспорт масла составил 236,6 тыс. тонн - на заметные 57,3% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 30,7%, до 138,8 тыс. тонн.
Спрос непосредственно на подсолнечное масло был обеспечен на 87,9% против 84,2% годом ранее. Импорт сократился на 2,5%, до 37,7 тыс. тонн, а производство, напротив, выросло на 32,6%, до 274,2 тыс. тонн. Экспорт подсолнечного масла достиг 201,4 тыс. тонн - сразу на 68% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 12%, до 110,5 тыс. тонн.
Средняя по стране цена литра подсолнечного масла в июне составляла 626 тенге. Самая высокая цена среди крупных городов страны была зафиксирована в Астане (726 тенге), самая низкая - в Актобе (548 тенге). А уже на 16 июля цена подсолнечного масла составила 621 тенге за литр - на 0,1% меньше, чем неделей ранее, на 0,9% меньше, чем в начале месяца, на 15% меньше, чем в начале года, и сразу на 21,2% меньше, чем год назад.
Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года каждый среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тыс. тенге, что на 6,7% больше, чем годом ранее.
В Казахстане по итогам полугодия зафиксировано снижение цен на социально значимые продукты. По итогам полугодия отмечается устойчивая дефляция цен на СЗПТ: в июне средний индекс цен снизился на 0,3%, в целом с начала года - на 0,2%. Тенденция снижения цен продолжается.
24.07.2024, 16:24 88611
Правительство выделило 4,9 млрд тенге на реконструкцию тепломагистралей в Уральске
Фото: primeminister.kz
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Уральск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 4,9 млрд тенге выделено из резерва правительства акимату Западно-Казахстанской области для обеспечения бесперебойного прохождения следующего отопительного сезона, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Средства выделяются на реконструкцию двух тепломагистралей в городе Уральске. Они входят в перечень 19 теплоисточников из "красной зоны" риска.
По информации пресс-службы кабмина, ТМ-5 в Уральске протяженностью 1,6 км была введена в эксплуатацию в 1987 году, ее износ составляет 80%. На ремонтные работы выделено почти 574 млн тенге.
Второй проект включает реконструкцию 4 километров тепломагистрали ТМ-2, уровень изношенности которой составляет 75%. Предусмотрено финансирование в размере 4,3 млрд тенге. Капитальный ремонт на обоих участках не проводился ни разу.
Выделение финансовых средств поможет обеспечить бесперебойное теплоснабжение 106 многоэтажных домов и порядка 20 социальных объектов: это 24 тыс. абонентов, детсады, школы, колледжи, больницы и поликлиники", - добавили в правительстве.
Ранее правительство выделило 9 млрд тенге на реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу.
24.07.2024, 08:41 104386
Российско-китайское энергетическое сотрудничество укрепляется вопреки внешнему давлению
Фото: Роснефть
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Москва. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве открылся VI российско-китайский энергетический бизнес-форум, где с докладом выступил глава ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Форум, проводимый ежегодно с 2018 года, является важной площадкой для укрепления энергетического партнерства между Россией и Китаем.
По словам Игоря Сечина, российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти достигло беспрецедентного уровня на евразийском пространстве. Это заявление было сделано в контексте недавних переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых были поставлены цели по дальнейшему укреплению стратегического партнерства в энергетической сфере.
Глава "Роснефти" подчеркнул, что попытки западных стран оказать давление на экономики России и Китая оказались неэффективными. Напротив, по его словам, эти усилия приводят к обратному результату. В подтверждение своих слов Сечин привел данные о темпах роста ВВП Китая (5,2% в 2023 году) и России (3,6% в 2023 году), которые значительно превышают показатели западных стран и среднемировые значения.
Особое внимание в выступлении главы "Роснефти" было уделено вопросу перестройки логистических маршрутов на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению Сечина, именно эта перестройка наряду со стабильным нефтяным экспортом сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости российской экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления.
Говоря о перспективах сотрудничества, Игорь Сечин выразил ожидание роста поставок энергоресурсов в Китай. Он привел прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году. "Российские компании готовы внести свой вклад в обеспечение энергобезопасности и потребления энергии Китая", - заявил глава "Роснефти".
Сечин также отметил привлекательность российских энергопроектов для китайских инвестиций. Он подчеркнул безопасность и надежность поставок российской нефти в КНР, особенно выделив роль нефтепровода ВСТО. По словам Сечина, в текущей геополитической ситуации этот маршрут является более надежным по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал.
Российско-китайский энергетический бизнес-форум, проходящий под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и государственного энергетического управления КНР, в очередной раз продемонстрировал прочность и перспективность энергетического партнерства двух стран. Несмотря на внешние вызовы, Россия и Китай продолжают укреплять свое сотрудничество в энергетической сфере, что, по мнению экспертов, будет способствовать дальнейшему экономическому росту обеих стран.
24.07.2024, 08:35 105131
На строительство автодорожного путепровода в Петропавловске выделено 2,9 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
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Петропавловск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Принято постановление правительства о выделении 2,9 млрд тенге на завершение строительства аварийного путепровода в городе Петропавловске, сообщила пресс-служба правительства.
Проект является жизненно важным для города, так как существующий путепровод, построенный в 1961 году, находится в аварийном состоянии, отметили в правительстве.
Сообщается, что железнодорожная магистраль разделяет город на две части и автодорожный путепровод по улице Караванная ежедневно обслуживает около 16 тыс. автомобилей, обеспечивая транспортно-пешеходную связь между районами и областным центром. Проведение ремонтных работ на данном путепроводе без ограничения движения невозможно из-за его маленьких габаритов и высокой интенсивности транспортного потока, что может создать неудобства для жителей города.
В этой связи было принято решение о строительстве нового путепровода по улице Универсальная, который будет возводиться параллельно с существующим. Общая стоимость проекта составляет 5,9 млрд тенге, часть из которых была выделена из местного бюджета.
23.07.2024, 18:28 132541
Минфин Казахстана стал владельцем части акций "Казатомпрома"
Фото: kazatomprom.kz
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан стало владельцем части акций национальной атомной компании "Казатомпром", сообщает пресс-служба компании.
Завершена внебиржевая сделка между Нацбанком Республики Казахстан и АО "Самрук-Қазына" по покупке акций "Казатомпрома" в Национальный фонд РК. В результате данной транзакции доля АО "Самрук-Қазына" снизилась с 75% до 62,99336549%. По официальным данным Центрального депозитария ценных бумаг Республики Казахстан, реализованная АО "Самрук-Қазына" доля в размере 12,00663451% перешла во владение Министерства финансов Республики Казахстан", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее Нацбанк Казахстана сообщил, что в целях финансирования республиканского бюджета было принято решение о приобретении акций "Казатомпрома" в Национальный фонд.
23.07.2024, 14:28 138946
"КазМунайГаз" оштрафовали за дискриминационные условия для покупателей нефтепродуктов
Компания выплатила штраф на сумму 539,4 млн тенге
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В деятельности АО "НК "КазМунайГаз" за 2023 год выявлены нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана.
По итогам проверки в действиях нацкомпании установлены факты злоупотребления своим доминирующим положением в части ограничения реализации нефтепродуктов.
Общество в период с января по апрель 2023 года игнорировало поданные заявки на реализацию нефтепродуктов, а в некоторых случаях создавало дискриминационные условия путем сокращения объемов нефтепродуктов с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности реализации нефтепродуктов", - рассказали в АЗРК.
Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны от 27 июня 2024 года КМГ привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 539,4 млн тенге.
На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме.
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