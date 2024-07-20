"Казатомпром" наращивает площадь по разведке редких металлов на месторождении Караджал

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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Традиционными рынками сбыта казахстанских зерновых культур являются страны Средней Азии, Афганистан и Иран. В последние годы также наблюдается растущий спрос у китайских грузополучателей на казахстанское зерно и продукты перемола. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании "Казахстан темiр жолы".





На совещании в правительстве 16 июля управляющий директор КТЖ Бауыржан Урынбасаров отметил, что казахстанские железные дороги готовы отправить в текущем году более 2 млн тонн зерна на экспорт в Китай при равномерном распределении поездов среди отправителей.





В рамках двустороннего сотрудничества между железными дорогами РК и КНР достигнута договоренность об организации маршрутных отправок по принципу "один отправитель - один получатель" для обеспечения выгрузки на бондовой зоне станции Алашанькоу. В направлении этой станции в июне начат прием зерновозов и крытых вагонов с зерновыми грузами.





В сезон 2023-2024 года экспорт зерна в КНР по сравнению с предыдущим сезоном вырос на 21%, продуктов перемола - на 24%. В первом полугодии КТЖ уже отправлено 757 тыс. тонн зерна.





Для организации перевозки зерна нового урожая КТЖ усиливает работу зерновых штабов в регионах и на центральном уровне. Также будут разработаны нитки графиков для формирования прямых сборных поездов Костанай - Галаба, Кокшетау - Галаба, Костанай - Ташкентский узел", - отметили в нацкомпании.