19.07.2024, 19:36 19731
"Казатомпром" наращивает площадь по разведке редких металлов на месторождении Караджал
Изучение недр определит будущие перспективы освоения месторождения
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Дочернее предприятие АО "НАК "Казатомпром", АО "Ульбинский металлургический завод" (УМЗ), получило еще одну лицензию на разведку твердых полезных ископаемых на дополнительных участках месторождения Караджал в Абайской области, сообщает пресс-служба нацкомпании.
Лицензия значительно расширяет область геологоразведочных работ УМЗ с целью оценки и подтверждения запасов редких металлов, таких как тантал, ниобий и бериллий. Результаты геологического изучения недр определят будущие перспективы освоения месторождения.
Получение лицензии на разведку твердых полезных ископаемых на новых участках месторождения Караджал открывает дополнительные перспективы, увеличивая наши шансы на успех и позволяя рассчитывать на потенциальное расширение ресурсной базы редких металлов. Этот проект не только способен обеспечить Ульбинский металлургический завод собственной минерально-сырьевой базой, но также укрепит наше присутствие в регионах, продолжая вносить существенный вклад в социально-экономическое развитие региона", - подчеркнул Меиржан Юсупов, председатель правления АО "НАК "Казатомпром".
Напомним, в акции "Казатомпрома" разрешили вкладывать средства Нацфонда. Ранее средства Нацфонда в размере 1,3 трлн тенге были направлены на покупку акций АО "НК "КазМунайГаз".
Почему инвестиции Национального фонда в "Казатомпром" считаются выгодными, рассказал в кулуарах мажилиса председатель Национального банка Республики Казахстан Тимур Сулейменов.
Правительством Казахстана в целях финансирования республиканского бюджета было принято решение о приобретении акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд (НФ) на общую сумму 467,4 млрд тенге.
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19.07.2024, 17:54 22551
Казахстан, Иран, Туркменистан и Россия подписали дорожную карту по развитию коридора Север - Юг
Реализация документа к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 15 млн тонн в год
Фото: gov.kz
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Актау. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, Иран, Туркменистан и Россия в ходе транспортного торгово-экспортного форума "Север - Юг" в Актау подписали дорожную карту по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг на 2024-2025 годы, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
Казахстан намерен продолжить активное участие в развитии восточной ветки МТК Север - Юг, которая обладает наиболее высоким потенциалом роста грузопотоков до 2030 года и представляется наиболее безопасной для кратчайшего транзита к Индийскому океану. Поэтому необходимо приступить к практической реализации подписываемой сегодня дорожной карты по синхронному развитию потенциала восточного маршрута МТК Север - Юг, проходящего по территориям Казахстана, России, Туркменистана и Ирана", - отметил глава Министерства транспорта Марат Карабаев.
Подчеркивается, что реализация данного документа к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 15 млн тонн в год, а к 2030 году - до 20 млн тонн.
Ранее Казахстан и Россия договорились на KazanForum синхронизировать прокладку дорог для развития транспортного коридора Север - Юг.
19.07.2024, 17:26 24846
На Тенгизском месторождении в августе проведут ремонтные работы
Фото: Depositphotos
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Атырау. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Тенгизшевройл" планирует провести ремонтные работы на Тенгизском месторождении в августе 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
В работах будут задействованы две из шести технологических ниток ТШО на Тенгизе", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что капитальные ремонтные работы направлены на поддержание надежности и безопасности оборудования завода в соответствии с законодательством Казахстана и международными нефтегазовыми стандартами.
Напомним, осенью прошлого года стало известно, что на месторождении Тенгиз планируют увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год.
19.07.2024, 11:44 32676
Свыше 2 млн тонн зерна экспортирует Казахстан в Китай в 2024 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Традиционными рынками сбыта казахстанских зерновых культур являются страны Средней Азии, Афганистан и Иран. В последние годы также наблюдается растущий спрос у китайских грузополучателей на казахстанское зерно и продукты перемола. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании "Казахстан темiр жолы".
На совещании в правительстве 16 июля управляющий директор КТЖ Бауыржан Урынбасаров отметил, что казахстанские железные дороги готовы отправить в текущем году более 2 млн тонн зерна на экспорт в Китай при равномерном распределении поездов среди отправителей.
В рамках двустороннего сотрудничества между железными дорогами РК и КНР достигнута договоренность об организации маршрутных отправок по принципу "один отправитель - один получатель" для обеспечения выгрузки на бондовой зоне станции Алашанькоу. В направлении этой станции в июне начат прием зерновозов и крытых вагонов с зерновыми грузами.
В сезон 2023-2024 года экспорт зерна в КНР по сравнению с предыдущим сезоном вырос на 21%, продуктов перемола - на 24%. В первом полугодии КТЖ уже отправлено 757 тыс. тонн зерна.
Для организации перевозки зерна нового урожая КТЖ усиливает работу зерновых штабов в регионах и на центральном уровне. Также будут разработаны нитки графиков для формирования прямых сборных поездов Костанай - Галаба, Кокшетау - Галаба, Костанай - Ташкентский узел", - отметили в нацкомпании.
18.07.2024, 16:40 52566
Когда в Казахстане запустят три новые ТЭЦ Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали.
Сроки достаточно жесткие, то есть мы ожидаем завершения всех трех проектов в 2028 году", - заявил министр.
По его словам, сейчас три ТЭЦ находятся на разных стадиях строительства.
Что касается Кокшетау, то там уже завершено ТЭО. Уже на завершающий стадии (...) уже в этом году в ближайшее время созданные совместные предприятия приступят к проектированию, то есть к разработке ПСД, а также параллельно начнутся работы по благоустройству, подготовке площадки под строительство", - проинформировал Алмасадам Саткалиев.
Он также сообщил, что по теплоэлектроцентрали Семея ТЭО находится в достаточно глубокой стадии проработки.
До конца года ожидаем завершения ТЭО и потом по разработанному алгоритму (...) По Усть-Каменогорску еще пока работы по разработке ТЭО не начались", - добавил глава Минэнерго.
Дополнено 18.07.2024, 17.30
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе пресс-конференции рассказал о строительстве ТЭЦ-3 в Астане.
На 2024 год по проекту ТЭЦ-3 будут выполнены работы, связанные с угольной частью и благоустройством. Завершение проекта ожидается в 2025 году. Ввод дополнительных 480 Гкал тепловых мощностей, позволит обеспечить теплом растущую потребность столицы в тепловых мощностях", - сообщил министр.
Напомним, в начале ноября прошлого стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной этого года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ.
18.07.2024, 16:30 53871
Новую ГЭС намерены построить в Казахстане на реке Иртыш
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции заявил, что в Казахстане намерены построить новую гидроэлектростанцию на реке Иртыш.
Давно в Республики Казахстан обсуждается необходимость строительства ГЭС на реке Иртыш - так называемого контррегулятора Шульбинской ГЭС", - заявил министр.
Он подчеркнул, что это самостоятельная станция, которая позволит увеличить мощность всего Иртышского каскада.
Данная река, как вы знаете, является приграничной, поэтому привлечение опыта наших российских коллег видится вполне логичным действием (...) Нужно отметить, что окончательное решение по выбору партнеров относится к прямой компетенции фонда "Самрук-Казына". Я думаю, они должны провести эти переговоры и с российскими компаниями, должны провести переговоры с другими альтернативными поставщиками услуг и принять решение исходя из интересов государства", - добавил Алмасадам Саткалиев.
Ранее сообщалось, что крупные гидротехнические сооружения планируют построить в Казахстане иранские компании.
18.07.2024, 14:07 58266
О поставке в Китай мяса и скота на $75 млн договорился Казахстан
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские производители мясной продукции подписали три контракта с компаниями КНР на экспорт мяса и поставку живого скота на $75 млн, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Документы были подписаны на встрече министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова и казахстанских производителей с руководством китайских компаний CITIC Construction и Beijing Capital Agro.
Представители китайских компаний выразили свою заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Казахстаном.
Министр подчеркнул важность казахстанско-китайского партнерства в сфере сельского хозяйства.
Китай входит в тройку наших крупнейших торговых партнеров в сфере сельского хозяйства. В 2023 году товарооборот продукции АПК между РК и КНР составил 1,3 млрд долларов США, что на 67% больше, чем в 2022 году. Объем экспорта сельхозпродукции в КНР вырос в 2 раза и достиг 1 млрд долларов США. Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые и масличные культуры, масла различных видов, но мы видим большой потенциал для увеличения объемов экспорта за счет продукции животноводства", - отметил министр.
Сапаров подчеркнул, что в Казахстане созданы все условия для эффективного использования и развития экспортного потенциала, производства экологически чистой продукции и производства кормов. Рассматривается вопрос об экспорте еще 10 видов продукции АПК.
Мы открыты к сотрудничеству и реализации совместных инвестпроектов в сфере АПК. Тем более что положительный опыт в этом направлении имеется: работают предприятия по переработке масличных культур, производству сухого молока, запланировано строительство заводов по глубокой переработке пшеницы, кукурузы, животноводческого комплекса и другие совместные проекты", - добавил министр.
В частности, компания Beijing Capital Agro до 2030 года намерена инвестировать в отрасль животноводства более 600 млн долларов. В рамках проекта будут создаваться откормочные площадки, более 600 фермерских хозяйств и действующих откормплощадок будут привлечены в якорное партнерство. Ожидается создание более 3500 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что Китай заинтересован в импорте свинины из Казахстана. Страна готова экспортировать 20 тысяч тонн свинины в год.
В июне Казахстан после двухлетнего перерыва возобновил экспорт говядины в Китай. Позже глава Минсельхоза заявил, что страна готова нарастить экспорт говядины до 500 тыс. тонн.
16.07.2024, 18:40 111641
В ЕНПФ прокомментировали информацию о досрочном изъятии пенсионных накоплений
В фонде отметили, что изъятия не должны носить постоянный характер
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается обсуждение предложений группы казахстанских экспертов по повышению финансовой устойчивости и адекватности пенсионной системы Казахстана, сообщает пресс-служба ЕНПФ.
Предложения разработаны экспертами при информационно-аналитической поддержке ЕНПФ. Расчеты проведены с использованием демографических и иных данных, а также всесторонней, откалиброванной модели ЕНПФ, ранее разработанной совместно с британскими актуариями.
При этом стала появляться недостоверная информация и искаженная интерпретация комплексных предложений экспертов, в частности по вопросам изъятия пенсионных накоплений", - сообщили в фонде.
В ЕНПФ подчеркнули, что в отношении вопроса использования части пенсионных накоплений на жилье и лечение, вызвавшего наибольшее обсуждение, предложения экспертов не содержат рекомендаций по установлению какого-либо запрета.
При этом такие изъятия не должны носить постоянный характер и приводить к тому, что не решается основная задача - формирование пенсионных накоплений для пенсионного обеспечения в старости", - отметили в фонде.
В ЕНПФ считают, что в рамках решения ключевой задачи по обеспечению адекватности пенсий следует разумно ограничить постоянное изъятие накоплений.
На сегодня, по информации фонда, объем изъятий превысил и продолжает превышать объем пенсионных выплат.
Эксперты предлагают сохранить право граждан на использование части своих пенсионных накоплений. При этом реализовать такое право может тот, кто обеспечил себя адекватной пожизненной пенсией с размерами выплат не менее определенного социального стандарта, поэтапно повышаемого до международных стандартов пенсионного обеспечения", - сообщили в ЕНПФ.
В ЕНПФ обратили внимание, что предложения разработаны экспертами и опираются на обширный международный опыт и долгосрочные экономические расчеты.
16.07.2024, 17:10 103486
В каких областях Казахстана ожидается распространение саранчи
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в ходе брифинга службы центральных коммуникаций рассказал, в каких областях Казахстана ожидается распространение саранчи.
В 2024 году на территории Республики Казахстан прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га. При этом наибольшее распространение ожидается в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях", - проинформировал Ермек Кенжеханулы.
Он подчеркнул, что для борьбы со стадными саранчовыми выделено 8,1 млрд тенге.
На сегодняшний день на выявление очагов распространения стадных саранчовых обследовано 15,1 млн га, или 88,4% от плана 17,1 млн га. Площадь, подлежащая к обработке, составила 2,5 млн га. Химические обработки проведены на 2,4 млн га, или 98,3% от прогнозируемого объема обработок", - заявил вице-министр.
По его словам, полностью завершили защитные мероприятия против стадных саранчовых в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Улытауской, Северо-Казахстанской, Жетысуской и Туркестанской областях.
Завершены химические обработки против мароккской саранчи в Жамбылской области, а также по азиатской саранче завершила Алматинская область. По итальянскому прусу завершили Абайская, Атырауская, Жамбылская и Западно-Казахстанская области", - добавил Ермек Кенжеханулы.
Ранее сообщалось, что на 2024 год приходится естественный пик распространения саранчи. Рост территории их присутствия наблюдался и в 2023 году. Тогда было охвачено 1,5 млн га.
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