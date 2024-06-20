В акции "Казатомпрома" разрешили вкладывать средства Нацфонда

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Алматы. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области к концу этого года полностью запустят в эксплуатацию горно-обогатительный комплекс на Богутинском месторождении вольфрамовой руды, передает корреспондент агентства.









Полностью завод будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года. Большая часть уже закончена. Дробильная установка была построена за 6 месяцев. Основной объем работы заняла установка конвейерной ленты", - сообщил главный инженер проекта Богутинского месторождения Чжан Шань Бай в ходе пресс-тура, организованного главным изданием Китая “Жэньминь Жибао”.













По словам главного инженера, строительные работы на месторождении были начаты в мае 2022 года.





Производительность фабрики составит 10 тысяч тонн руды в день, такова проектная мощность. Вольфрам будет использоваться как для внутреннего рынка, так и экспортироваться", - проинформировал он.





Богутинское месторождение вольфрамовой руды расположено на южных склонах горного хребта Улькен Богуты в Енбекшиказахском районе Алматинской области, не более чем в 200 километрах от Алматы и Хоргоса.









Открытый карьер, где добывают вольфрамовую руду, находится в 100 метрах от производственного комплекса. На предварительную дробильную установку горные тела привозят автотранспортом. После первого этапа обработки руда транспортируется конвейерной лентой протяженностью 2 километра внутри горного тоннеля. Потом руда проходит вторичное измельчение и сортировку до стандартных размеров. Полный комплекс подготовки вольфрамовой руды до формы мелких гранул завершается на обогатительной фабрике.









Строительство и бурение конвейера внутри горы представляло для нас большую техническую сложность. Так как в Казахстане таких проектов мало, мы сталкивались с большими затруднениями", - поделился Чжан Шань Бай.









В подрядной компании China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) рассказали, что при строительстве крупнейшего в мире месторождения вольфрамовой руды в Богутах применяется ведущее мировое горное оборудование и технологии, позволяющие максимально рационально использовать ресурсы.





Ожидается, что после завершения строительства и ввода в эксплуатацию производство вольфрамового концентрата превысит 10 процентов от мирового объема, а годовой объем промышленной продукции составит более 150 млн долларов США и создаст около 1000 новых рабочих мест", - прокомментировали в компании.





Кроме того, за счет предприятия ежегодно, а иногда и ежеквартально рабочих отправляют на повышение квалификации. Обучение проводят на строительных объектах, операторов оборудования производства стажировали в Китае.









Стоит отметить, что вольфрам применяется в металлургической, электротехнической, машиностроительной, авиастроительной, космической, химической и военной отраслях. К примеру, в быту вольфрамовую проволоку можно обнаружить в лампах.





В промышленном производстве вольфрам является стратегически полезным ископаемым. Промышленной детали вольфрам добавляет прочность и твердость. Например, из руды изготавливают буры.





Экологическая составляющая









Для нас очень важна экология. Так как по соседству с нами Чарынский национальный парк каньон, мы строго подходим к защите окружающей среды. С начала строительства у нас не было ни одного нарушения", - рассказал исполнительный заместитель руководителя проекта Юэ Вэй.









Компания CCECC предусмотрела оросительную систему для снижения распыляемости грязи везде, где проходит строительство, бетонные и земляные работы.





У нас есть местный инженер-эколог, который контролирует параметры нашего оборудования, чтобы показатели не превысили нормы законодательства РК. Также мы заключили договор с местной компанией, у которой есть разрешение на утилизацию, на вывоз бытовых и строительных отходов", - пояснил Юэ Вэй.





China Civil Engineering Construction Corporation является дочерней компанией CRCC, одной из 500 крупнейших компаний в мире, в настоящее время CCECC имеет филиалы в 107 странах и регионах.









Наша компания придает большое значение инициативе "Один пояс, один путь" и активно поддерживает ее, а с 2017 года вышла на рынок Казахстана, где в настоящее время ведется строительство четырех объектов. Богуты стал контрактным проектом второго саммита международного сотрудничества "Пояс и путь" и получил решительную поддержку со стороны правительств Казахстана и Китая", - подчеркнули в CCECC.





На предприятии заверили, что проект позволит подготовить большое количество высококвалифицированных технических работников и управленческих кадров, будет способствовать развитию ряда периферийных отраслей промышленности и коммунального строительства, значительно улучшит местную экономику и жизнеобеспечение населения, обеспечит взаимовыгодное совместное развитие, создаст модель сотрудничества производственных мощностей между Китаем и Казахстаном.