Новый банк появился в Казахстане впервые за 15 лет

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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК выдало лицензию на проведение банковских операций АО "Коммерческий банк БиЭнКей".





Открытие зарубежного банка соответствует исполнению поручения главы государства по привлечению в страну надежных зарубежных банков и повышению конкуренции в банковском секторе", - отметили в АРРФР.





АРРФР





Там уточнили, что это первая банковская лицензия, выданная в Казахстане с 2010 года.





Данное событие подтверждает готовность финансовой системы Казахстана к открытию нового этапа - привлечению новых иностранных участников с высоким уровнем корпоративного управления и технологической зрелостью", - подчеркнули в агентстве.





Лицензию на осуществление банковских операций председателю BNK Capital господину Ким Сонг Джу торжественно вручила председатель агентства Мадина Абылкасымова.





АРРФР





Она отметила, что появление нового иностранного участника расширит конкуренцию в банковском секторе, даст импульс развитию новых банковских продуктов и росту кредитования малого и среднего бизнеса.





План развития банка в Казахстане состоит из трех этапов. На первом этапе финансовый институт планирует стабилизацию трансформации в банк, включая эффективный выход на рынок с использованием бизнес-структуры, создание базовой системы цифрового банкинга и надежной системы управления рисками. На втором этапе планируется расширение операционной деятельности, в том числе диверсификация продуктового портфеля, выход на рынок автолизинга и расширение цифровых продуктов. Кроме того, банк предусматривает диверсификацию активов путем формирования имиджа банка, ориентированного на МСП, углубления цифровой трансформации и создания базы для выхода на рынок СНГ", - пояснили в АРРФР.





Для справки





АО "Коммерческий банк БиЭнКей" ориентирован на развитие универсальных цифровых услуг, кредитование малого и среднего бизнеса и автокредитование.





Банк создан в результате преобразования ТОО "BNK Finance Kazakhstan", ранее действовавшего в статусе микрофинансовой организации. В июне 2024 года агентством выдано разрешение на конвертацию в банк второго уровня в рамках законодательства, предусматривающего возможность преобразования микрофинансовых организаций. 30 мая текущего года Агентством утвержден отчет о реализации мероприятий по преобразованию, после чего компания прошла государственную перерегистрацию в качестве банка.





Выданная лицензия предоставляет банку право осуществлять банковские операции, включая прием депозитов юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов, кассовые и переводные операции, предоставление кредитов и проведение операций с иностранной валютой. Осуществление операций с депозитами и банковскими счетами физических лиц будет возможно после присоединения к системе обязательного гарантирования депозитов.





На момент преобразования активы организации составили 25,8 млрд тенге, кредитный портфель - 21,8 млрд тенге. По итогам 2024 года организация занимала 15-е место среди микрофинансовых организаций по размеру активов.





АО "Коммерческий банк БиЭнКей" входит в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc. - международного финансового холдинга с активами свыше 103 млрд долларов США. В состав группы также входят банки Busan Bank и Kyongnam Bank, а также инвестиционные компании. Два корейских банка группы имеют международные рейтинги уровня "A2" и свыше 300 филиалов.