Объем взаимного товарооборота между Россией и Казахстаном вырос до $27,8 млрд

Рассказать друзьям

Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде предложил создать региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который может стать источником актуальной информации для предприятий и инвесторов о доступных месторождениях, технологиях и их разработке, сообщает - Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде предложил создать региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который может стать источником актуальной информации для предприятий и инвесторов о доступных месторождениях, технологиях и их разработке, сообщает Акорда





По его мнению, сотрудничество в области редкоземельных материалов - еще одно стратегически значимое направление взаимодействия.





Казахстан производит 19 из 34 видов сырья, необходимых для экономики Евросоюза, включая уран, титан, медь, литий, кобальт, вольфрам и многие другие. Кроме того, Казахстан совместно с ЕБРР реализует проекты в области геологоразведки и внедряет передовые и устойчивые практики в горнодобывающей отрасли.





Еще одним важным направлением сотрудничества президент назвал энергетику.





Казахстан остается надежным поставщиком углеводородов в Европу. На долю нашей страны приходится около 13% всего импорта нефти Европейского Союза, основная часть которого идет через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Мы высоко ценим поддержку Евросоюза, направленную на обеспечение стабильного и долгосрочного функционирования данного консорциума, и при этом развиваем альтернативные маршруты транспортировки сырья. Казахстан реализует проекты в сфере возобновляемой энергетики и экологически чистого топлива. Наращиваем мощности ветровой и солнечной энергетики, а также развиваем проекты по производству "зеленого" водорода совместно с нашими давними партнерами Total, Eni, Svevind и другими европейскими компаниями. Кроме того, Казахстан совместно с Узбекистаном и Азербайджаном приступает к работе над масштабным проектом строительства линии передачи "зеленой" энергии через Каспийское море с дальнейшим выходом на европейские рынки", - отметил президент.





Глава государства считает, что при наличии необходимой инфраструктуры и скоординированных действий государств региона Центральная Азия может стать процветающим транзитным узлом, обеспечивая эффективные цепочки поставок между Востоком и Западом. В прошлом году объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 62%, составив 4,5 млн тонн. Планируется увеличение грузопотока к 2027 году до 10 млн тонн.





В своем выступлении Токаев поддержал стратегию ЕС Global Gateway, которая способствует расширению устойчивых транспортных связей в регионе.



