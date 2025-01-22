21.01.2025, 12:47 3596

Казахстан экспортировал IT-услуги на 471 млн долларов

Экспорт вырос на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года
Казахстан экспортировал IT-услуги на 471 млн долларов
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт казахстанских IT-услуг в 2024 году составил 471 миллион долларов США, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

IT-экспорт Казахстана показывает положительную динамику. За 9 месяцев 2024 года он составил 471 миллион долларов США. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По нашим прогнозам, к концу 2024 года данный показатель будет порядка 700 миллионов долларов США", - доложил Мадиев.


Он подчеркнул, что основную роль в продвижении экспорта информационных технологий Казахстана играет Astana Hub. Количество резидентов в нем превысило 1,5 тысячи компаний, в том числе 400 международных. Их общая выручка составила 620 миллиардов тенге в 2024 году. При этом доход от экспорта оценивается в 227 миллиардов тенге.

География экспорта резидентов Astana Hub охватывает более 90 стран. Помимо резидентов Astana Hub на экспорт впервые вышли GovTech продукты АО "Национальные информационные технологии". Среди таких решений - это платформы Smart Data Ukimet, Smart Bridge и конструктор веб-сайтов ЕПИР", - сказал министр.

 

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16.01.2025, 08:53 12806

Производство высокотехнологичных дронов запустят в Казахстане

Производство высокотехнологичных дронов запустят в Казахстане
Фото: KAZAKH INVEST
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская компания Yesil Technology Company наладит производство промышленных дронов в Казахстане. Общий объем инвестиций составит порядка $12 млн. Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также рынки стран Центральной Азии, сообщили в пресс-службе нацкомпании KAZAKH INVEST.

Проект подразумевает строительство производственной и научно-исследовательской зоны площадью 50 000 квадратных метров. Зона будет включать цех по производству аккумуляторов, научно-исследовательский центр инновационных технологий, хранение полного цикла машин, испытательную площадку для летательных аппаратов и другое", - проинформировали в пресс-службе.


Ожидается, что запуск производства создаст 500 рабочих мест.

Yesil Technology не только сосредоточена на обновлении и улучшении продукции, но и берет на себя важную миссию по подготовке местных кадров в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с научными организациями и компаниями для разработки программ обучения, чтобы технологии укрепились, а кадры повышали свою квалификацию", - подчеркнул глава Yesil Technology Юннин Хуэй.


Согласно Всемирной федерации беспилотных летательных аппаратов в 2024 году объем мирового рынка экономики малых высот составил $318,64 млрд, а к 2050 году этот показатель превысит $8,8 трлн. В Китае, например, объем рынка экономики малых высот в 2023 году составил $68,65 млрд, в 2024 году - $79 млрд, а в течение следующих пяти лет прогнозируется среднегодовой рост на уровне 16,03%. За этими впечатляющими цифрами стоит широкое и глубокое применение беспилотных летательных аппаратов в самых разных областях.

Компания Yesil Technology, дочерняя организация китайской Shaanxi Kaizhuo Electronic Technology Co., Ltd, создана в марте 2024 года. Будучи лидером в сфере умных решений для дронов низковысотных отраслей, деятельность компании сосредоточена на разработке коммуникационных связей для беспилотных летательных аппаратов и производстве готовых устройств. Компания стремится к глубокой интеграции передовых технологий БПЛА в мониторинг сельского хозяйства, защиту окружающей среды, охрану специальных объектов, аварийно-спасательные работы, противодействие БПЛА и другие области применения.
 
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Теги:ПроизводствоДронКитайKAZAKH INVEST
10.01.2025, 13:03 26006

Известного китайского предпринимателя и эксперта в области ИИ принял Токаев

Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке ИИ в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу.

В ходе встречи с президентом Института искусственного интеллекта Sinovation Venture доктором Ли Кай-Фу глава государства подчеркнул стратегическую важность внедрения передовых технологий и отметил, что обмен опытом с ведущими мировыми экспертами способствует достижению амбициозных целей в сфере цифровой трансформации. Собеседники обменялись мнениями по вопросам интеграции искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества, включая образование, здравоохранение, энергетику и другие", - сообщает Акорда.


Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке программных продуктов и искусственного интеллекта в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы.

Ранее в интервью газете Ana tili президент сообщил, что, согласно рейтингу ООН, Казахстан по развитию e-government занял 24-е место в мире.

Отрадно, что увеличивается экспорт IT-услуг из Казахстана. Успешно функционирует Astana Hub, этот технопарк объединяет свыше полутора тысяч участников, почти треть из которых - зарубежные компании. Казахстан становится все более привлекательным для глобальных цифровых номадов. Задача превратить Казахстан в один из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве вполне осуществима. Для этого нам надо развивать технологии искусственного интеллекта. Перспективные проекты уже появились", - заявил президент.

 
02.12.2024, 13:37 68126

Китайские ученые научились удалять микропластик из воды

Специалисты из КНР создали биоразлагаемую пену, которая может впитывать частицы пластика из жидкости, при этом использовать новый состав можно многократно
Китайские ученые научились удалять микропластик из воды
Фото: iso.org
Пекин. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские ученые создали биоразлагаемую пену, которая может впитывать частицы пластика из жидкости, сообщает Big Asia.

Использовать новый состав можно многократно. Его эффективность при первом применении - почти 100%, но даже после пяти циклов она сохраняется на уровне 95%", - пишет источник.


Пену изготовили из хитина, добытого из костей кальмара и хлопковой целлюлозы.

Пористая структура материала захватывает микрочастицы пластика, который обычно встречается в электронике, упаковке, текстиле и других промышленных изделиях. Эффективность пены оценивали на образцах воды из естественных источников, в том числе из моря, озера и пруда, чтобы убедиться, что она будет работать в реальных условиях", - отмечают авторы материала.


При этом способность материала впитывать вредоносные частицы практически не страдает от влияния неорганических частиц, тяжелых металлов, органических загрязнителей и микроорганизмов, содержащихся в воде.

Сейчас пластик составляет 80% всего загрязнения морской среды. Ежегодно в океан попадают от 8 до 10 млн тонн пластика, сообщает RG.ru.

Исследования утверждают, что к 2050 году вес пластика в море будет больше, чем рыбы. Уже сейчас ученые насчитывают пять крупных скоплений мусора, так называемые "мусорные острова", хотя их скорее можно сравнить с пластиковым супом. По два таких объекта находятся в Атлантическом и Тихом океанах и один - в Индийском океане", - пишет источник.


15 ноября 2022 года Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек. По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия людям необходимо все больше ресурсов - пищи, сырья, материалов. Серьезной становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Так в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку.
 
28.11.2024, 12:36 76571

Казахстанцы смогут проверить историю автомобиля в eGov Mobile

Для использования сервиса достаточно ввести в приложении государственный номер автомобиля и номер техпаспорта
Казахстанцы смогут проверить историю автомобиля в eGov Mobile
Фото: НИТ
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь смогут проверить историю автомобиля в приложении eGov Mobile, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".

Сервис позволяет проверить полную информацию о транспортном средстве, такую как дата первичной регистрации авто на территории РК, наличие залога или обременения, а также общее количество предыдущих владельцев. Персональные данные предыдущих владельцев при этом остаются конфиденциальными", - проинформировали в пресс-службе.


Уточняется, что для использования сервиса достаточно ввести в приложении государственный номер автомобиля и номер техпаспорта.

После этого пользователю предоставляются подробные данные о транспортном средстве, включая марку, год выпуска, объем двигателя, цвет кузова и наличие дополнительного оборудования", - добавили в НИТ.


Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

  • авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Вождение и транспорт", выбрать "История владения авто";
  • указать государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • нажать на кнопку "Поиск";
  • получить подробные данные о транспортном средстве.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут получать данные о воинской службе через eGov Mobile.
 
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Теги:АвтоПроверкаРКДанные
20.11.2024, 11:46 88776

Крупные предприятия профинансируют 11 научно-технических проектов в Казахстане

Среди них: безопасные методы переработки металлургического шлака, безопасные методы переработки ископаемых, автоматизация процесса обогащения руды с использованием технологий ИИ и т.д.
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование 11 научно-технических проектов проектов одобрила Высшая научно-техническая комиссия, сообщил на заседании правительства министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.

Всего на 2025-2027 годы из 653 предложенных научно-технических заданий комиссия одобрила выделение средств на проведение 113 по приоритетным для экономики направлениям. Среди них: экология, окружающая среда и рациональное природопользование; энергия, передовые материалы и транспорт; передовое производство, цифровые и космические технологии; биологическая безопасность, агропром и др.

Поддержка оказывается через гранты, программно-целевое финансирование и привлечение частных инвесторов в соответствии с нормами принятого в текущем году закона "О науке и технологической политике".

В ходе заседания также были представлены результаты совместной работы отечественных ученых с корпорацией "Казахмыс", ERG, НАК "Казатомпром".

На сегодняшний день проведено 6 крупных хакатонов со всеми крупными предприятиями горно-металлургической отрасли. Приняли участие порядка 200 ученых почти из 30 научно-исследовательских институтов и вузов. По итогам сформулировано порядка 80 научно-технических заданий. На заседание комиссии мы выносим 11 конкретных проектов. Таким образом 10% всех научно-технических заданий в этом году - это уже по итогам реальной работы с крупными предприятиями. Очень важно, что в работу включается обновленная Национальная академия наук при президенте. Анализ и экспертизу научно-технического задания также проводит Академия наук. Все эти задания прошли очень строгий отбор", - доложил министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.


По аналогии ведутся работы с портфельными компаниями АО "Самрук-Казына".

Казахмыс" профинансирует 4 проекта: по очистке шахтных вод с целью их использования на производстве, в сельском хозяйстве; разработке инновационных и экологически безопасных методов переработки металлургического шлака; повышению доизвлечения свободного золота и золотосодержащих минералов из медных руд; автоматизации и оптимизации процесса обогащения руды с использованием технологий ИИ.


АО "НАК "Казатомпром" отобрало 2 проекта для совместной реализации: по разработке экологически устойчивых методов повышения эффективности извлечения и подземного скважинного выщелачивания урана.

ERG готовы профинансировать реализацию 5 научно-технических задач, среди которых разработка и испытание комплекса технологий для эффективного извлечения скандия и других ценных компонентов из глубокозалегающих бокситовых руд; инновационные и экологически безопасные методы переработки ископаемых; разработка эффективных и экономически целесообразных технологий снижения влажности бокситов на этапе добычи; разработка влагоудерживающих материалов для решения проблем избыточной влаги бокситовых руд и их транспортировки в условиях высокой влажности воздуха", - сообщил министр.


Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что нужно решать практические задачи и выходить на конкретные решения, позволяющие поднять производительность отраслей, эффективность экономики.

Это ключевые направления, над которыми нужно работать. Необходимо поддерживать научно-инновационную деятельность малого и среднего бизнеса с привязкой к якорным проектам крупных предприятий. Ряд наших крупных предприятий заинтересовались таким видом сотрудничества и совместно с Министерством науки провели качественную работу по разработке научно-технических заданий. Мы должны видеть практические результаты применения научных исследований", - заявил премьер.


Он обратил внимание бизнеса на расширение взаимодействия с казахстанскими учеными в рамках проектов, реализуемых с привлечением зарубежных институтов. Обмен опытом важен для дальнейшего развития отечественной научной отрасли.

Отраслевым министерствам совместно с крупным бизнесом поручено определить технологические задачи для развития прикладной науки на отраслевых научно-технологических советах. Министерствам национальной экономики, финансов, науки и Агентству по стратегическому планированию - разработать индикаторы региональных показателей выпуска продукции с научным содержанием. Министерству науки совместно с НПП "Атамекен" - усилить работу по внедрению новых механизмов взаимодействия науки и бизнеса.
 
15.11.2024, 11:10 97631

Казахстанцы смогут получать данные о воинской службе через eGov Mobile

Гражданин теперь сможет отправить свои данные самостоятельно
Казахстанцы смогут получать данные о воинской службе через eGov Mobile
Фото: НИТ
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".

Теперь пользователи могут просматривать и делиться информацией о своем статусе воинской обязанности и призыве на воинскую службу прямо со смартфона. Новые функции делают доступ к данным еще удобнее и проще", - проинформировали в НИТ.


В частности, в обновленной версии приложения стали доступны два новых цифровых сведения:

  • информация о призыве на срочную воинскую службу - данные о призывном статусе гражданина, а также подробности о сроках призыва;
  • сведения об отношении к воинской службе - актуальная информация о статусе воинской обязанности гражданина.

Кроме того, сообщается, что гражданин теперь сможет отправить свои данные самостоятельно, указав ИИН, БИН компании или номер телефона получателя, зарегистрированный в базе мобильных граждан.

Также данные можно передать непосредственно по прямому запросу работодателя - для этого он отправляет запрос по ИИН или номеру телефона пользователя. После чего пользователь получит уведомление и сможет подтвердить или отклонить запрос. Стоит отметить, что данные можно отправить через мессенджеры или почту по прямой ссылке на приложение eGov Mobile", - добавили в пресс-службе.


Ранее в Казахстане военные билеты перевели в цифровой формат.
 
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Теги:РКЦифровизацияДокумент
01.11.2024, 17:25 119046

Основатель Telegram анонсировал превращение мессенджера в видеоплатформу

Серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи
Париж. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал превращение мессенджера в видеоплатформу.

Telegram сделал свой первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой. До сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и загружать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения", - написал Дуров в своем Telegram-канале.


По его словам, в результате просмотр видео в Telegram стал намного удобнее.

Ранее Никита Лактюшин в своей статье на hi-tech.mail.ru писал, что разработчиков со всего мира попросили придумать идеальный видеоплеер для мессенджера.

На первом этапе видеоплеер планируется добавить в мобильную версию для iOS. После чего он перекочует на Android и десктопную версию мессенджера. Плеер будет воспроизводить как ролики, так и аудио", - сообщается в материале.

 
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Теги:видеообновлениеTelegram
31.10.2024, 19:20 124286

В Астане откроют офис Telegram

Офис регистрируют на базе МФЦА
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 31 октября, во время заседания сената глава МЦРИАП Жаслан Мадиев сообщил, что в ближайшее время в Астане откроется офис Telegram.

Регистрируем офис на базе МФЦА, и в Astana Hub уже будет представлен офис Telegram. Уже выделено конкретное лицо, которое отвечает за модерацию контента. Если есть нарушения нашего законодательства, призыв к насилию, сообщения, связанные с наркотрафиком, то компания Telegram сейчас довольно оперативно рассматривает наши просьбы и помогает с блокировкой и удалением данных каналов", - рассказал Жаслан Мадиев.


Напомним, у мессенджера Telegram более 8 миллионов активных пользователей в Казахстане. В 2023 году приложение стало топовым по числу скачиваний среди всех мессенджеров. В августе сообщалось, что казахстанские специалисты совместно с коллегами из Telegram завершили необходимые работы и установили прямое физическое соединение с сетью Telegram.
 
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Теги:АстанаTelegramОфис

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      Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма? 

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