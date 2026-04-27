26.04.2026, 11:46 6781
С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34"
Фото: Роскосмос
Байконур. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня ночью в 01.22 с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34".
Корабль доставит на МКС 2518 кг грузов: топливо для дозаправки станции, продукты питания для экипажа, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства, сообщает корпорация "Роскосмос".
В багаже - 483 кг продовольствия для космонавтов: свежие фрукты, молочные продукты и готовые рационы питания. Также среди грузов - новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС" №8", - говорится в информации.
Кроме того, на орбиту отправлено оборудование и расходные материалы для экспериментов, в частности VR-очки и приборы, с помощью которых проверяют, как невесомость влияет на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве.
Прогресс МС-34" прибудет на МКС 28 апреля.
23.04.2026, 13:41 12816
Первую в мире утилизацию токсичных ядерных отходов в реакторе произвели в России
Фото: Росатом
Москва. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В "Росатоме" завершилась первая в мире программа эксплуатации ядерного топлива с минорными актинидами, сообщает пресс-служба ведомства.
Три опытных сборки с МОКС-топливом с добавлением америция-241 и нептуния-237 были загружены в активную зону четвертого блока Белоярской АЭС с реактором БН-800 летом 2024 года и успешно прошли цикл эксплуатации в течение трех топливных микрокампаний. После остывания в бассейне выдержки облученные сборки будут направлены на послереакторные исследования", - рассказали в "Росатоме".
Там пояснили, что подобная утилизация - это ключевой элемент в создании атомной энергетики четвертого поколения.
Нептуний, америций, кюрий занимают небольшую долю в массе облученного топлива, но вносят непропорционально весомый вклад в его радиоактивную токсичность и остаточное тепловыделение. Именно их наличие определяет сроки и условия изоляции отходов от окружающей среды", - говорится в информации.
Старший вице-президент по научно-технической деятельности "ТВЭЛ" Александр Угрюмов рассказал, что на следующем этапе ученые намерены увеличить содержание минорных актинидов в опытных сборках с МОКС-топливом.
Помимо этого, мы планируем добавлять минорные актиниды в нитридное СНУП-топливо для быстрых реакторов, а также опробовать гетерогенное выжигание "миноров". В этом случае минорные актиниды не "подмешиваются" в уран-плутониевое топливо, а помещаются в отдельные твэлы или отдельные сборки, которые будут устанавливаться в определенных зонах реактора", - пояснил специалист.
Напомним, ранее президент Казахстана утвердил стратегию развития атомной отрасли до 2050 года, согласно которой через 24 года в Казахстане будет действовать не менее трех атомных электростанций.
12.04.2026, 12:41 26646
День космонавтики отмечают сегодня в Казахстане
Фото: Ревизор.ru
Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 12 апреля, в Казахстане и во всем мире отмечается День космонавтики - памятная дата, посвященная первому полету человека в космос, сообщает пресс-служба правительства.
Всемирный статус праздник получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.
7 апреля 2011 года в честь пятидесятой годовщины полета человека в космос Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.
День космонавтики, отмечаемый ежегодно 12 апреля, - праздник для Казахстана особенный. Именно с казахстанской земли 65 лет назад полетел в космос первый космонавт Юрий Гагарин. Байконур стал главной гаванью, откуда уходили в космическое плавание советские, а затем российские и иностранные корабли.
Казахстанцы также могут по праву гордиться своими героями космонавтики.
Первый космонавт казахской национальности Токтар Аубакиров совершил полет в 1991 году и провел в космосе 7 дней 22 часа 13 минут. Аубакиров является не только космонавтом номер один, он также был одним из первых, кто участвовал в эксперименте, в котором впервые попробовал сублимированные блюда казахской национальной кухни, специально разработанными учеными для питания космонавтов: айран, иримшик и мясо по-казахски", - говорится в информации.
Талгат Мусабаев совершил три полета и провел в космосе 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду. Космонавт занесен в книгу рекордов Гиннесса: до него никто не находился в открытом космосе больше суток в течение одного полета.
Казахстанский космонавт Айдын Айымбетов - первый гражданин Республики Казахстан, совершивший полет в космос. Он провел в космическом пространстве со 2 по 12 сентября 2015 года в качестве бортинженера космического корабля "Союз ТМА-18М".
Напомним, в начале апреля этого года NASA успешно запустило с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету SLS с космическим кораблем Orion, который направился к Луне в рамках миссии Artemis II. Это первый пилотируемый полет к Луне со времен Apollo 17 в декабре 1972 года и первый - за пределы низкой околоземной орбиты более чем за полвека.
За 10 дней астронавты совершили облет Луны и уже 11 апреля успешно вернулись на Землю. Капсула села в Тихом океане у побережья Сан-Диего.
29.03.2026, 22:13 44466
Китай представил две лазерные системы для перехвата беспилотников
Системы предназначены для уничтожения низколетящих БПЛА
Пекин. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Китай представил две лазерные системы вооружения для перехвата беспилотных летательных аппаратов, сообщает NgheAn.
Системы предназначены для уничтожения низколетящих БПЛА, оптимизации затрат на перехват и преодоления "слепых зон" традиционных радаров. Они созданы на основе лазеров - Guangjian-11E и Guangjian-21A.
Сейчас низковысотные беспилотники представляют серьезную проблему для существующих традиционных радиолокационных сетей.
Системы успешно протестировали атаки на имитированные цели, такие как квадрокоптеры и планирующие снаряды.
Эти цели перемещались на высоте 50-80 метров, в зоне, которую военные эксперты считают "слепой зоной", где многие системы ПВО с трудом обнаруживают и точно отслеживают цели", - сообщает источник.
Первая система Гуанцзянь-11E нейтрализует цели без физического разрушения.
Это оружие сочетает в себе радиоэлектронную борьбу и технологию направленной энергии для подавления датчиков и передачи данных беспилотных летательных аппаратов. Этот метод нарушает навигационные возможности противника, значительно экономит энергию и минимизирует риск непреднамеренного ущерба на поле боя", - пишет сайт.
Обе системы используют фазированную антенную решетку в сочетании с инфракрасными датчиками.
В то время как радар отвечает за обнаружение и сопровождение целей на больших расстояниях, инфракрасные датчики помогают в пассивном позиционировании, минимизируя радиолокационную заметность и помогая системе избежать обнаружения противником. Эти устройства могут работать автономно или быть интегрированы в национальную сеть противовоздушной обороны посредством проводных и беспроводных соединений", - говорится в информации.
По данным Китайской корпорации авиационной промышленности, использование лазеров значительно сокращает время от обнаружения цели до ее уничтожения.
Стоимость одного лазерного удара после развертывания системы практически равна нулю, что обеспечивает существенное экономическое преимущество по сравнению с использованием дорогостоящих ракет для перехвата недорогих беспилотников", - подчеркивают авторы материала.
29.03.2026, 21:17 45346
Реалистичного человекоподобного робота создали в Китае
Фото: naked-science.ru/Yuhang Hu
Пекин. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае показали реалистичного человекоподобного робота, похожего на красивую, молодую девушку, сообщает naked-science.ru.
Человекоподобные роботы могут добиться успеха не за счет выполнения промышленных задач, а благодаря эмоциональному взаимодействию. Индустрия человекоподобной робототехники в Китае вступает в новую фазу: теперь ее внимание сосредоточено не только на мобильности и автоматизации, но и на том, что делает машину по-настоящему "человечной" - на лице", - пишет сайт.
По информации источника, недавние разработки гиперреалистичных лиц для человекоподобных роботов вызвали значительный интерес среди пользователей интернета и оживленные споры о том, станет ли правдоподобная внешность ключом к коммерческому успеху таких машин.
Дискуссия усилилась после того, как исследователь в области робототехники Юйхан Ху (Yuhang Hu), основатель компании Shouxing Technology, опубликовал новое видео в соцсети X. На нем человекоподобный робот-женщина демонстрирует поразительно реалистичную мимику: естественно моргает, осматривает помещение и реагирует на происходящее вокруг", - сообщает источник.
Разработка принадлежит компании AheadForm.
Эксперты считают, что роботы, способные выполнять задачи на производстве, уже существуют. Однако именно выразительная мимика и способность устанавливать эмоциональную связь с человеком считаются критически важными для их массового принятия.
Несколько китайских компаний уже продемонстрировали головы роботов с чрезвычайно реалистичной мимикой. В их основе - синтетическая кожа, микроприводы и системы искусственного интеллекта, позволяющие в реальном времени имитировать человеческие эмоции. Такие роботы умеют моргать, отслеживать лица собеседников и отвечать едва заметными изменениями выражения - благодаря чему общение с ними становится более естественным. Эти достижения указывают на то, что будущее человекоподобных роботов, возможно, будет зависеть не столько от механики движений, сколько от качества взаимодействия с человеком", - резюмирует источник.
22.03.2026, 18:53 64556
Космический грузовик "Прогресс МС-33" запустили с космодрома Байконур
Фото: Роскосмос
Кызылорда. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-33" состоялся на космодроме Байконур.
По данным Роскосмоса, пуск состоялся в штатном режиме. Космический грузовик доставит космонавтам на орбиту более 2,5 тонны груза.
По данным Kazinform, к запуску было приковано особое внимание, потому что он стал первым после реконструкции стартового комплекса № 31, который является одной из ключевых площадок российской космической программы.
На головном обтекателе ракеты была размещена официальная эмблема "Недели космоса", приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина. В основе эмблемы - символическая цифра 65, виток вокруг Земли и гагаринское "Поехали!", - пишет сайт.
21.03.2026, 18:33 69281
В Астане состоится первая в истории Международная олимпиада по ИИ
Фото: Depositphotos
Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Астана примет первую Международную олимпиаду по искусственному интеллекту в августе 2026 года, сообщил в Телеграм глава федерации спортивного программирования Багдат Мусин.
Сегодня мы подписали соглашение о проведении этого важного события. В нашей столице соберутся лучшие молодые интеллектуалы мира. "Когда приходит молодость, приходит и работа", - говорят наши люди, и эта инициатива является ярким доказательством того, что наша молодежь освоила знания и технологии и готова к международным соревнованиям. Как глава Федерации спортивного программирования, я вижу, как быстро растет уровень наших ребят. Уже сегодня они востребованы в глобальных технологических компаниях и вносят вклад в цифровую экономику", - написал Мусин.
Он напомнил, что в 2024 году Казахстан принял финал ICPC.
В 2025 году наша сборная заняла 4 место в мире в Китае. Это сильный и крутой результат, подтверждающий уровень страны", - подчеркнул глава федерации.
Напомним, в феврале этого года в Казахстане был создан Фонд искусственного интеллекта.
03.03.2026, 16:02 84211
На Байконуре восстановлена кабина обслуживания стартовой площадки
Началась подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС‑33", назначенному на 22 марта
Байконур. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Байконуре восстановлена кабина обслуживания 31-й стартовой площадки, с которой осуществляется российская пилотируемая программа, сообщили в российской госкорпорации "Роскосмос".
Более 150 работников "ЦЭНКИ" (входит в Роскосмос) и представители четырех подрядных организаций выполнили монтажные операции в кратчайшие сроки - чуть более чем за два месяца. Было подготовлено и покрашено 2350 квадратных метров конструкций, заменены все узлы креплений на новые, полностью заменено и отлажено электрооборудование, проведены ревизия и обслуживание узлов и механизмов кабины обслуживания, выполнено более 250 погонных метров сварных швов", - рассказали в компании.
Отмечается, что наиболее сложной задачей стал монтаж некоторых элементов кабины длиной 19 метров и массой порядка 17 тонн, которые устанавливались через огневой проем. Для этого была разработана специальная методика.
В пресс-службе также сообщили о начале подготовки к запуску грузового корабля "Прогресс МС‑33", назначенному на 22 марта.
Напомним, 27 ноября 2025 года пилотируемый корабль "Союз МС-28" стартовал с космодрома Байконур. В этот же день на месте запуска было обнаружено повреждение ряда элементов стартового стола.
10.02.2026, 13:36 94846
В Казахстане создан Фонд искусственного интеллекта
Фото: Depositphotos
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Создан Фонд искусственного интеллекта, который будет пополняться из средств Национального банка. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на расширенном заседании правительства с участием президента.
На сегодня прорабатывается механизм финансирования данного фонда. Фонд искусственного интеллекта будет поддерживать важнейшие цифровые проекты и образовательные инициативы", - отметил министр.
Кроме того, для развития искусственного интеллекта в гос- и квазигоссекторах планируется партнерство со специалистами мирового уровня.
Вами поддержано создание совместного предприятия с компанией 01.AI. СП будет создано в марте. Эта организация станет оператором Национальной платформы искусственного интеллекта, на базе которой будут создаваться ИИ-агенты. Такой подход даст Казахстану доступ к передовым технологиям для создания ИИ-агентов, которые позволят значительно повысить эффективность и скорость принятия управленческих решений", - доложил он главе государства.
