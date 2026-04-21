20.04.2026, 18:54 48946
В Казахстане рассматривают маломодульные реакторы для строительства АЭС
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Асет Махамбетов прокомментировал планы строительства атомных электростанций в Казахстане.
Напомним, указом президента РК от 15 апреля 2026 года № 1233 утверждена стратегия развития атомной отрасли до 2050 года. Согласно стратегии, к 2050 году в Казахстане будет действовать не менее трех атомных электростанций.
Как сообщает Zakon.kz, по словам зампредседателя, для одной из АЭС рассматривается возможность применения маломодульных реакторов, а также реакторов малой и средней мощности.
Где будут строиться третья и четвертая АЭС, пока сказать не могу. Все будет зависеть от той потребности, которая будет складываться в перспективе", - цитирует издание спикер.
Асета Махамбетов напомнил, что в Жамбылском районе Алматинской области с августа 2025 года ведутся инженерные изыскания в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ совместно с "Росатомом". Размещение второй АЭС рассматривается в этом же районе. Там также продолжаются работы.
Ранее в селе Улькен Алматинской области прошли публичные слушания, посвященные обсуждению района строительства второй атомной электростанции. Как отметил директор департамента казахстанского содержания Агентства РК по атомной энергии Данияр Джансейтов, строительство второй АЭС обеспечит существенное развитие локального производства, создаст условия для развития малого и среднего бизнеса региона.
новости по теме
21.04.2026, 15:57 6051
Единый налоговый сбор для трудовых мигрантов планируют внедрить в Казахстане
После уплаты единого сбора иностранцы смогут официально работать как у физических, так и у юридических лиц
Рассказать друзьям
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют для трудовых мигрантов внедрить единый налоговый сбор, сообщил на брифинге в правительстве министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев.
Речь идет об иностранцах, которые не подпадают под упрощенный порядок трудоустройства, то есть не являются гражданами стран ЕАЭС, инвесторами или специалистами из перечня востребованных профессий. Сейчас для таких работников действуют две отдельные квоты: одна - для юридических лиц, другая - для физических лиц, пояснил Ертаев.
По словам министра, существующая система создает возможности для злоупотреблений. Например, некоторые компании оформляют иностранных работников по квоте для физлиц, где налог ниже (7 МРП), хотя фактически те работают в организациях. Новая модель должна устранить такие случаи.
Планируется объединить квоты и установить единые налоговые ставки для всех категорий работодателей. После уплаты единого сбора иностранцы смогут официально работать как у физических, так и у юридических лиц без необходимости менять статус.
Напомним, что с 10 апреля 2026 года в Казахстане вступили в силу новые подходы к регулированию приема иностранных граждан на постоянное проживание: страна сохраняет открытую миграционную политику для инвесторов и востребованных специалистов, но вводит более строгие критерии отбора, включая скоринговую систему и требования к квалификации и интеграции.
21.04.2026, 12:32 14066
Ерболат Досаев исключен из состава совета директоров холдинга "Байтерек"
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ерболат Досаев исключен из состава совета директоров АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек". Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Решение об изменении в составе совета директоров нацхолдинга было принято единственным акционером в лице правительства 7 апреля 2026 года.
С учетом внесенного изменения совет директоров холдинга "Байтерек" состоит из девяти человек. В него входят: Олжас Бектенов, Рустам Карайгошин, Серик Жумангарин, Мади Такиев, Роман Скляр, Нагаспаев Ерсайын, Дэниель А. Витт, Мэри-Елен Берар, Манфред Грундке.
Ранее, в начале апреля, стало известно о том, что Ерболат Досаев исключен из состава совета директоров фонда "Самрук-Қазына".
Напомним, 25 марта 2026 года указом главы государства Ерболат Досаев был освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента РК.
В разные годы 54-летний Ерболат Досаев возглавлял ключевые государственные ведомства. С 2022 по 2025 год он занимал пост акима города Алматы, ранее являлся председателем Национального банка РК (2019-2022) и заместителем премьер-министра (2017-2019). В структуре НУХ "Байтерек" он уже работал в качестве председателя правления в 2016-2017 годах.
21.04.2026, 11:02 18126
Президент Монголии прибыл в Казахстан
Фото: пресс-служба президента Монголии
Рассказать друзьям
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вчера прибыл в Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. В аэропорту Астаны монгольского лидера встречал министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев, а также посол Монголии в Казахстане Гунаажавын Батжаргал. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Монголии.
В настоящее время в Акорде проходит церемония встречи президента Монголии.
В рамках визита главы государств проведут встречу в узком составе и официальные переговоры, после чего выступят с заявлениями для представителей СМИ.
Также запланированы встречи президента Монголии со спикером парламента и премьер-министром Казахстана, в ходе которых стороны обсудят вопросы развития двусторонних отношений и сотрудничества.
Ожидается, что в рамках визита будут подписаны межправительственные и межведомственные документы, направленные на укрепление сотрудничества между двумя странами.
Кроме того, Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в региональном саммите высокого уровня по экологическим вопросам, который пройдет в Астане.
Напомним, Ухнаагийн Хурэлсух будет находиться с государственным визитом в Казахстане до 23 апреля. Это первый визит лидера Монголии в республику за последние 20 лет. Последняя встреча глав Казахстана и Монголии состоялась в рамках государственного визита Токаева в Улан-Батор в октябре 2024 года.
20.04.2026, 15:03 64036
Тысячи погибших и миллионы нарушений: МВД назвало основные причины ДТП в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, на котором рассмотрены меры по обеспечению дорожной безопасности, сообщили в пресс-службе правительства.
По данным МВД, ежегодно в ДТП травмируются порядка 40 тыс. граждан, а число погибших составляет около 2,5 тыс. человек. В 2025 году смертность на дорогах страны снизилась на 10%, с начала 2026 года - на 4%.
Ержан Саденов сообщил, что основными причинами аварийности являются низкая транспортная дисциплина, состояние дорожной инфраструктуры, особенно в зимнее время, и техническое состояние автотранспорта. Имеются проблемы с недостаточным охватом систем контроля средней скорости. Высокой остается доля ДТП в населенных пунктах - 84% всех аварий. В части дисциплины водителей подчеркнуто, что до 90% ДТП происходят по их вине. С начала года выявлено более 3 млн нарушений ПДД, задержаны 5,5 тыс. водителей в состоянии опьянения.
В целях снижения аварийности и повышения безопасности дорожного движения в Казахстане внедряются цифровые решения. На дорогах республики действует порядка 30 тыс. камер, фиксирующих более 60% нарушений. Внедряются системы контроля средней скорости и расширяется сеть видеонаблюдения. Кроме того, развивается "скрытое" патрулирование. Дополнительно усиливается контроль за техническим состоянием транспорта и прохождением техосмотра.
МВД предлагается усилить требования к проверке транспорта с газобаллонным оборудованием, а также запретить допуск к техосмотру грузового и пассажирского транспорта без обязательной светоотражающей маркировки. Проводится работа по обновлению дорожной инфраструктуры: разметки, знаков, освещения и пешеходных переходов. На загородных трассах внедряются лазерные системы, повышающие видимость в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях - такие решения уже применяются в 11 регионах на 22 участках. Министр внутренних дел сообщил, что с 1 июля 2026 года вводятся дополнительные требования к использованию электросамокатов, включая обязательное страхование ответственности и ужесточение требований к кикшеринговым компаниям.
Глава правительства Олжас Бектенов поручил акиматам в кратчайшие сроки определить места для стоянки электросамокатов и обеспечить создание соответствующей инфраструктуры - установить запретные зоны для движения с соответствующими дорожными знаками, предусмотреть развитие велодорожек в региональных планах.
Премьер-министр также обратил внимание на резонансное ДТП в Алматы на проспекте Аль-Фараби, в результате которого погибли трое молодых людей, и поручил акиму города Дархану Сатыбалды принять дополнительные меры по снижению аварийности. В Алматы на сегодня расширяется автоматическая фиксация нарушений и внедряются интеллектуальные системы управления трафиком, в том числе, реализуются проекты светофорных объектов и регулируемых пешеходных переходов.
Вместе с тем, премьер-министр акцентировал внимание на усилении контроля за регулированием вождения электровелосипедов и мопедов в связи с поступающими от граждан жалобами. По данным МВД, водителей данных транспортных средств обязали соблюдать ПДД и иметь водительские права.
Напомним, сразу четыре человека погибли при лобовом столкновении на трассе в Костанайской области, а в Карагандинской области насмерть разбились два мотоциклиста.
В Алматы 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека. Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Экспертиза показала, что водитель ZEEKR был пьян. После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
20.04.2026, 11:41 72081
В Казахстане появился новый праздник - День казахского тазы и тобета
Рассказать друзьям
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Казахстана в перечень праздничных дат внесен День казахского тазы и тобета. Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 11-1 следующего содержания: "11-1. День казахского тазы и тобета - 3 сентября", - говорится в документе.
Стоит отметить, что решение о введении Дня казахского тазы и тобета принято на фоне продолжающейся в стране острой дискуссии о регулировании численности бездомных животных. Общество активно обсуждает поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые предусматривают возможность эвтаназии бродячих собак. Инициатива вызвала резкую реакцию зоозащитников: они запустили петицию против массового усыпления животных и призывают вернуться к программе стерилизации и возврата в прежнюю среду обитания (ОСВВ).
Проблема безнадзорных животных в Казахстане остается одной из самых чувствительных социальных тем уже много лет, поскольку связана как с безопасностью людей, так и с вопросами гуманного отношения к животным. В различных регионах регулярно фиксируются случаи нападений бродячих собак, а также сообщения о жестоком обращении, отравлениях и отстрелах животных. При этом волонтеры и зоозащитные организации часто помогают животным за собственный счет.
Государство ежегодно выделяет значительные средства на отлов и содержание бездомных животных, однако эффективность этих мер нередко ставится под сомнение. К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных животных из местного бюджета предусмотрено 834,3 млн тенге. По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы, после чего возвращены в прежние места обитания.
Между тем мажилис уже одобрил законопроект о внесении изменений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии. Один из инициаторов поправок, депутат мажилиса Едил Жанбыршин, заявил, что такой подход позволит существенно сократить расходы бюджета. По его словам, содержание одной собаки обходится примерно в 5,5 тыс. тенге, отлов и выпуск с учетом стерилизации и десятидневного содержания - около 74 тыс. тенге, тогда как эвтаназия стоит примерно 11 тыс. тенге.
По оценкам депутата, в стране насчитывается около 270 тыс. бродячих собак. Если продолжать практику отлова, стерилизации и выпуска, расходы могут составить порядка 14-15 млрд тенге, тогда как применение эвтаназии потребует примерно в семь раз меньше средств.
Однако такие предложения вызвали волну критики со стороны зоозащитников и общественных активистов. Они считают, что попытка решить проблему одной мерой - будь то стерилизация или эвтаназия - не даст устойчивого результата и требуют комплексной реформы системы обращения с безнадзорными животными.
Обсуждение инициативы активно продолжается и в социальных сетях. Под публикациями СМИ пользователи оставляют сотни комментариев, многие из которых выступают против умерщвления животных. Пока же одобренные мажилисом поправки готовятся к рассмотрению в сенате.
20.04.2026, 09:33 78246
В Павлодаре выявили фиктивные медуслуги на более чем 100 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Павлодар. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Павлодара выявила нарушения при расходовании средств, выделенных на медицинскую помощь населению через систему социального медицинского страхования. В ходе проверки установлены факты оказания фиктивных медицинских услуг, в том числе "приемы" врачей умерших пациентов и консультации гинеколога мужчинам. Общий ущерб государству превысил 100 млн тенге, по отдельным фактам расследуются уголовные дела.
К примеру, приемы невропатолога, кардиолога, хирурга, психолога и других узких специалистов "проведены" умершим лицам. Консультации врача акушер-гинеколога "оказаны" лицам мужского пола. Зафиксированы случаи двойной оплаты за дублирование лечебных услуг. Также установлены факты оказания медицинской помощи населению без соответствующих сертификатов специалистов и разрешений", - проинформировали в прокуратуре.
По данным ведомства, проведена работа по устранению нарушений, виновные лица привлечены к ответственности. Принятыми мерами обеспечено возмещение ущерба на сумму более 100 млн тенге.
На рассмотрении в суде два уголовных дела по фактам хищения государственных средств на 62 млн и причинения государству ущерба на 41 млн посредством осуществления незаконного предпринимательства в сфере медицины", - отметили в прокуратуре.
Напомним, ранее многомиллионные хищения средств соцмедстрахования выявили в Туркестанской области.
18.04.2026, 12:35 209031
Казахстанские миротворцы подтвердили готовность к миссии ООН на Голанских высотах
Фото: МО РК
Рассказать друзьям
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра обороны РК генерал-майор Аскар Мустабеков в ходе рабочей поездки в Алматинский гарнизон оценил готовность третьего национального миротворческого контингента к выполнению задач в миссии ООН на Голанских высотах, сообщили в пресс-службе министерства.
В учебном центре "Бітімгер" Центра миротворческих операций Министерства обороны РК ему представили полный цикл подготовки военнослужащих. Программа включает тактическую, специальную, медицинскую и языковую подготовку, а также обучение действиям в многонациональной среде в соответствии с международными стандартами.
Особое внимание в обучении уделяется работе в условиях повышенной ответственности и взаимодействию с иностранными контингентами.
В ходе визита генерал-майор Аскар Мустабеков ознакомился с учебно-материальной базой центра, оценил условия службы и организацию учебного процесса. Также ему продемонстрировали современную экипировку миротворцев и действующие нормы обеспечения личного состава, направляемого в миссии ООН.
По итогам посещения замминистра отметил высокий уровень подготовки военнослужащих и качество проводимых занятий", - проинформировали в Минобороны.
Завершился визит торжественным построением личного состава третьего миротворческого контингента. Заместитель министра поблагодарил военнослужащих за службу и готовность к выполнению международных задач, подчеркнув значимость вклада Казахстана в поддержание глобальной безопасности. От имени оборонного ведомства личному составу был вручен ценный подарок.
В ведомстве напомнили, что миссия ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах действует с 1974 года. Казахстан участвует в ней в формате самостоятельного национального контингента с 2024 года.
17.04.2026, 21:16 259946
В Казахстане планируют построить не менее трех АЭС к 2050 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан от 15 апреля 2026 года № 1233 утверждена стратегия развития атомной отрасли Республики Казахстан до 2050 года, сообщили в Агентстве РК по атомной энергии.
Стратегия представляет собой долгосрочный программный документ, определяющий цели, подходы и приоритетные направления государственной политики в области мирного использования атомной энергии, уточнили в агентстве. Документ направлен на обеспечение энергетической безопасности страны и устойчивого экономического роста, выполнение международных климатических обязательств, а также развитие высокотехнологичных производств и укрепление позиций Казахстана в глобальной ядерной отрасли.
Согласно стратегии, к 2050 году в Казахстане будет действовать не менее трех атомных электростанций. При этом реализация проекта первой АЭС уже начата, строительство второй станции находится на стадии рассмотрения, а для третьей АЭС в качестве перспективного направления изучается возможность применения технологий малых модульных реакторов.
Ожидается, что документ станет важным элементом обеспечения энергетической и технологической независимости страны, а также создаст основу для долгосрочного развития атомной отрасли и повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Ранее сообщалось, что известно о проекте и параметрах второй атомной электростанции.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?