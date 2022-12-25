24.12.2022, 17:36 4441
Оборудование Жамбылской ГРЭС изношено на 82% - Минэнерго
Фото: Министерство энергетики РК
Тараз. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Оборудование Жамбылской ГРЭС изношено на 82%, сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе своего выступления на встрече с населением Жамбылской области.
В области основным источником электрической энергии является АО "Жамбылская ГРЭС имени Батурова", установленная электрическая мощность которой равна 1230 мегаватт, физический износ оборудования составляет 82,3%", - проинформировали в Минэнерго.
Отмечается, что за 11 месяцев 2022 года объем производства электрической энергии в регионе составил 4,2 млрд киловатт-часов. При этом потребление региона составляет 4,5 млрд киловатт-часов.
Основным источником тепла в регионе является АО "Таразэнергоцентр" (ТЭЦ-4) установленной тепловой мощностью 685 гигакалорий, физический износ оборудования составляет 92%.
По данным ведомства, региональной энергопередающей компанией в области является ТОО "Жамбылские Электрические Сети", имеющее в своих активах 13,4 тысячи километров кабельных и воздушных линий электропередачи и порядка 2,8 тысячи подстанций. Износ сетей составляет 68,2%.
С целью снижения высокого износа будет принята программа "Тариф в обмен на инвестиции", которая позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энерго- и теплопроизводящих организаций", - сообщили в министерстве.
Также ожидается принятие закона "О теплоэнергетике", который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов.
В рамках закона предполагается переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени. Данные меры позволят снизить дисбалансы в энергосистеме и нивелировать влияние высоких тарифов от новых источников энергии", - отметили в Минэнерго.
Также будет усилена роль Комитета энергонадзора в части обеспечения жесткого контроля ремонтных кампаний и инвестиционных программ.
В I квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ страны, что позволит выявить проблемы и текущее их техническое состояние", - добавили в пресс-службе.
Напомним, средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год.
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24.12.2022, 17:49 3796
В Казахстане с начала года социально значимые продтовары подорожали на 22%
Смаилов поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года социально значимые продовольственные товары подорожали на 22,3%, по итогам недели - на 0,2%, сообщил в ходе совещание по вопросам сдерживания цен на СЗПТ первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
В частности, цены на лук выросли на 1,7%, капусту - на 0,9%, рис - на 0,8%, творог - на 0,7%, яйца и молоко - 0,5%. Наибольший рост цен на СЗПТ с начала года отмечается в Улытауской области (31,4%) и Астане (25%)", - информирует пресс-служба премьер-министра Казахстана.
В настоящее время систематизирована работа региональных комиссий по борьбе с посредническими схемами по всей цепочке ценообразования, их составы усилены.
Арман Шаккалиев отметил, что из-за деятельности непродуктивных посредников через "4-5 колен" цены на розничную продукцию вырастают практически на 60%. В этой связи региональные комиссии ориентированы на анализ схем оптовых поставок, логистики и складских цепочек, а также на принятие мер реагирования.
Кроме того, усилена работа с магазинами "у дома" в части контроля допустимой торговой надбавки (15%) и совершенствуется система прослеживаемости товаров на территории республики для обеспечения прозрачности рынка.
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о проводимой работе по обеспечению внутреннего рынка страны собственными продуктами питания, форвардному финансированию производства овощей, контролю исполнения встречных обязательств со стороны товаропроизводителей, получающих господдержку.
Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов доложил о принятых мерах антимонопольного реагирования на факты необоснованного роста цен на продукты питания.
Назначено пять расследований из-за злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентных согласованных действий в отношении ряда птицефабрик, на рынках СЗТП вынесено 90 уведомлений оптовым поставщикам сахара, мяса курицы и молочной продукции, назначено 19 расследований в отношении производителей яиц, сахара, молочной продукции и торговых рынков", - заявили в пресс-службе.
Премьер-министр отметил, что для повышения эффективности сдерживания цен была переформатирована работа основных государственных механизмов. В частности, пересмотрены подходы по оборотной схеме: финансирование теперь направлено преимущественно на поддержку производителей, а не торговых сетей. Кроме того, перестроена и усилена работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем, с бизнесом согласованы правила по утверждению предельно допустимых розничных цен, которые не будут ущемлять права производителей.
До регионов доведены разнарядки по заключению контрактов как по овощам, так и по другим товарным позициям, наиболее подверженным колебаниям цен. Вместе с тем из-за формального подхода и неисполнения некоторыми регионами запланированных мер отмечается рост цен", - заявил Алихан Смаилов.
Он поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен, чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии Нового года, а также в месячный срок проработать вопросы строительства дополнительных современных овощехранилищ.
Высокие темпы инфляции не дают поступательно развиваться экономике и сказываются на социальном благополучии граждан. В этой связи работа по ее снижению в 2 раза в следующем году - это уже вопрос, можно сказать, национальной безопасности. Формализма в этой работе быть не должно", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Ранее сообщалось, что объем финансирования для закупа социально значимых продтоваров будет доведен до 140 млрд тенге.
23.12.2022, 18:15 10131
В РК льготное автокредитование возобновят в январе 2023 года
Фото: Depositphotos
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Программа льготного автокредитования возобновится во второй половине января 2023 года, сообщает пресс-служба Банка развития Казахстана.
В настоящее время банками второго уровня, участвующими в программах, осуществляется процесс накопления платежей, поступающих от погашения действующих кредитов. Начало выдачи льготных займов на основе револьверного механизма ожидается во второй половине января 2023 года", - заявили в банке.
Подчеркивается, что на дату запуска объем накопленных средств по двум программам составит порядка 13 млрд тенге, что позволит выдать не менее 1300 новых автокредитов.
В дальнейшем распределение средств, накопленных револьверным методом, планируется проводить ежемесячно.
Для удобства граждан, обеспечения равных условий и большего охвата населения будут применены лучшие опции двух действующих программ. Кроме того, это позволит объединить потоки средств, предлагая казахстанцам больше средств для приобретения новых автомобилей отечественного производства по единым и прозрачным правилам", - проинформировали в пресс-службе.
Также для обеспечения централизованного контроля в дальнейшем предполагается оставить только одного оператора средств по программе в лице Банка развития Казахстана.
Ранее на вопросы об автостраховании для участников программы льготного автокредитования ответили в АРРФР.
23.12.2022, 16:38 11106
В Нацбанке продлили ипотечную программу "7-20-25"
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана продлил программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", сообщает пресс-служба Нацбанка.
Для кредитования по программе в 2023 году планируется выделить до 100 млрд тенге. Предполагается, что фактический объем ежегодного кредитования по программе будет зависеть от наличия и развития рыночных ипотечных продуктов банков", - заявили в Нацбанке.
Также в целях охвата льготным кредитованием большего количества граждан были пересмотрены отдельные условия реализации программы.
В частности, предусмотрено участие одного заемщика в программе не более одного раза", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках программы, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов и другое).
По состоянию на 22 декабря 2022 года выдано 64 146 льготных займов на сумму 852,2 млрд тенге", - добавили в Нацбанке.
В пресс-службе напомнили, что программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.
Ранее сообщалось, что "Отбасы банк" предоставит льготную ипотеку для жителей моногородов.
23.12.2022, 16:05 11601
QazaqGaz наращивает сотрудничество с Узбекистаном
Фото: Depositphotos
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная компания QazaqGaz наращивает сотрудничество с Узбекистаном, сообщает пресс-служба компании.
Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов и министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков подписали меморандум о взаимопонимании с представителями министерства энергетики Республики Узбекистан, государственным комитетом РУ по геологии и минеральным ресурсам, а также Узбекнефтегаз", - сообщили в пресс-службе.
Документ был подписан в рамках государственного визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан.
По данным пресс-службы, подписанный документ позволит реализовывать совместные проекты по проведению геологоразведочных работ в Казахстане и Узбекистане.
Помимо этого, стороны планируют обмениваться опытом в сфере организации газопереработки, распределения и учета газа, развития рынка и отрасли газомоторного топлива. В рамках нового научно-технического центра "QazaqGaz НТЦ" ожидается обмен опытом и данными.
Вместе с тем глава национальной компании Санжар Жаркешов принял участие в межрегиональном бизнес-форуме с участием предпринимателей Казахстана и Узбекистана.
Ранее сообщалось, что QazaqGaz подписал меморандум с Honeywell в рамках визита Токаева в Нью-Йорк.
22.12.2022, 12:48 17126
В Казахстане налог на роскошь хотят ввести с 2024 года
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах сената прокомментировал сроки введения налога на роскошь в Казахстане.
Планируется с 2024 года. Мы в следующем году хотим активно поработать над новым Налоговым кодексом. Завершить его. Внести его в парламент к осени. И дальше уже там будут многие вещи зависеть от парламента. Там будем активно обсуждать. Пока предварительно предполагаем, что введется налог на роскошь и в целом новый Налоговый кодекс примерно с 2024 года", - цитирует zakon.kz министра.
Он отметил, что сейчас ведомство рассматривает разные предложения, включая и введение дополнительного налога на недвижимость в случае наличия нескольких домов или квартир у гражданина, информирует sputnik.kz.
Первый вариант - это на количество объектов недвижимости. То есть на превышение определенного количества. Если много объектов недвижимости у одного физлица, то можно будет дополнительный налог на недвижимость налагать. Либо еще от стоимости будет зависеть. Мы разные варианты смотрим. Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, которые имеют возможность платить данный налог", - заявил Алибек Куантыров.
Министр подчеркнул, что налог на роскошь будет касаться также дорогих автомобилей и других предметов роскоши, включая антиквариат.
Напомним, анонсируя новый Налоговый кодекс на 2023 год, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность введения налога на роскошь
Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс", - пояснил Токаев.
22.12.2022, 10:56 18266
"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,3 млрд тенге за налоговые нарушения
Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Занижение суммы авансовых платежей выявлено департаментом государственных доходов по Карагандинской области у АО "АрселорМиттал Темиртау" в рамках проводимого налогового администрирования в отношении крупных налогоплательщиков.
При проведении камерального мониторинга за 2017 год установлено занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу над фактически исчисленным налогом, сообщает издание E-Karaganda.
В этой связи составлен административный материал по пункту 3 статьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере 1,3 миллиарда тенге. Материалы были переданы в административный суд.
21 декабря 2022 года в рамках рассмотрения апелляционной жалобы АО "АрселорМиттал Темиртау" Карагандинским областным судом поддержаны доводы департамента государственных доходов по Карагандинской области и административный штраф был оставлен в силе.
Ранее за нарушение экологического законодательства на "АрселорМиталл Темиртау" был наложен штраф в почти 6 млрд тенге.
Напомним, после чреды несчастных случаев повлекших гибель работников на "АрселорМиттал Темиртау" работу предприятия могут запретить на территории Казахстана.
3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.
8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" погиб работник.
По словам президента Касым-Жомарта Токаева с 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 граждан страны.
Премьер-министр РК указал на серьезные упущения "АрселорМиттал Темиртау" в сфере промышленной безопасности.
21.12.2022, 20:40 22041
В Казахстане планируют продлить госрегулирование цен на бензин
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется продление предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
Министерством планируется продление приказа "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен".
Согласно проекту приказа, предельные цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 - 89 тенге за литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют - 187 тенге за литр, в других областях Казахстана - 182 тенге за литр, цена на дизельное топливо - 450 тенге за литр.
На дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, - в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов - при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет - 300 литров по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона.
Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр", - добавили в пресс-службе.
Проект приказа доступен на портале "Открытые НПА" для онлайн-обсуждения до 3 января 2023 года
Напомним, в январе президент РК поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и продукты.
21.12.2022, 14:37 23806
Конференция по развитию ВИЭ в Казахстане завершилась полным успехом
Китай и Казахстан являются пионерами в сокращении выбросов углерода в мире и достижении углеродной нейтральности и находятся перед лицом общей миссии по развитию "зеленой" энергетики
Фото: dknews.kz
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 8 декабря в столице Казахстана Астане и столице Поднебесной Пекине одновременно состоялась конференция по развитию в Казахстане возобновляемых источников энергии.
Мероприятие, совместно организованное Ассоциацией возобновляемой энергетики Казахстана (AREK) и ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция" при Китайской государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC), в поиске путей для совершения "зеленой" и низкоуглеродной трансформации энергетики, а также рассмотрении широких перспектив китайско-казахстанского сотрудничества в отрасли "зеленой" энергетики в будущем", - сообщили организаторы.
В конференции принял участие и выступил с речью Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо. В онлайн-формате на мероприятии присутствовали генеральный директор компании China Power International Development Limited (CPID) Гао Пин и заместитель генерального директора компании China Power International Holding Limited (CPIH) Жайнагуль Торди.
На встрече в общей сложности собралось почти сто гостей, в том числе представители министерств иностранных дел и энергетики РК, парламента РК, международной торговой палаты Китая при Китайском комитете содействия развитию международной торговли, ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция", а также других китайских предприятий в Казахстане.
Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо поздравил с организацией конференции и отметил, что за 30 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, две страны на протяжении всего времени придерживаются духа взаимного равенства, взаимного уважения, добрососедства, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, установив уникальные и неизменные отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Как отметил посол, SPIC является ведущим предприятием в энергетической отрасли Китая. Крупнейший действующий ветроэнергетический проект в Центральной Азии - ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция", который был введен в эксплуатацию в 2021 году, внес выдающийся вклад в увеличение доли возобновляемых источников энергии /ВИЭ/ в производстве энергии в Казахстане и оказал помощь в достижении "двух углеродных целей", а именно целей по выходу на пик по углеродным выбросам и достижению углеродной нейтральности", - говорится в информации.
Чжан Сяо выразил надежду на то, что Китай и Казахстан будут и дальше придерживаться концепции "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования результатов", углубят сотрудничество в области ВИЭ и продолжат совместную работу по строительству "Зеленого шелкового пути".
В свою очередь гендиректор CPID Гао Пин заявил, что Китай и Казахстан оба являются пионерами в сокращении выбросов углерода в мире и достижении углеродной нейтральности и находятся перед лицом общей миссии по развитию "зеленой" энергетики. Страны обладают взаимодополняющими преимуществами и взаимовыгодной основой сотрудничества в развитии "зеленых" источников энергии. Это обеспечивает мощный импульс и благоприятную среду для взаимодействия предприятий двух сторон, а также выступает источником уверенности CPID в ее укоренении в Казахстане и посвящению себя "зеленой" энергетике. Проект ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция", управляемый компанией CPID, выступает образцом сотрудничества китайского предприятия с выдающимся казахстанским предприятием Visor Investments Cooperative.
По словам Пина, в будущем обе стороны будут рассматривать ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция" в качестве отправной точки для ускорения углубления и дальнейшего развития сотрудничества в сфере "зеленой" и низкоуглеродной энергетики и совместно изучат модель развития "ВИЭ+", чтобы помочь двум странам реализовать "две углеродные цели" и "зеленую" трансформацию экономик.
На конференции с речью также выступили заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров, депутат мажилиса Елдос Абаканов, казахстанский акционер ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция", генеральный директор Visor Investments Cooperative и известный казахстанский экономист Алмас Чукин. Они сердечно поблагодарили SPIC, а также ее дочерние компании CPID и CPIH за их длительную поддержку развития ВИЭ в Казахстане, выразив надежду на дальнейшее углубление сотрудничества с китайскими предприятиями в реализации большего числа проектов по экологически чистым ВИЭ, которые принесут пользу народам двух стран и придадут новый импульс развитию сотрудничества в сфере производственных мощностей Китая и Казахстана.
При свидетельстве всех участников Министерство иностранных дел Республики Казахстан и представитель SPIC в Казахстане подписали Меморандум о сотрудничестве в области ВИЭ. В будущем две стороны будут с учетом собственных преимуществ продвигать содержательное сотрудничество в сферах ветроэнергетики, солнечной энергии и их аккумуляции", - сообщают организаторы.
В рамках конференции был обнародован отраслевой исследовательский доклад о перспективах сотрудничества Китая и Казахстана в сфере "зеленой" энергетики. В докладе систематически рассматривается история развития сектора "зеленой" энергетики Казахстана и китайско-казахстанского сотрудничества, начиная от развития "зеленых" источников энергии в РК и заканчивая преимуществами технологий "зеленой" энергетики Китая и его инвестиционного опыта. Кроме того, в документе освещаются широкие перспективы китайско-казахстанского сотрудничества в отрасли "зеленой" энергетики в будущем.
Перед конференцией замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров пригласил посла Китая в Казахстане Чжана Сяо на встречу, посвященную содействию развитию ВИЭ в Казахстане предприятиями с участием китайского капитала, представленными SPIC, CPID и CPIH, и предоставлению соответствующей политической поддержки для проведения исследований и обменов.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?