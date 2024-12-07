Ограничение использования средств Нацфонда, подотчетность доходов квазигоссектора парламенту и обществу: мажилис принял новый Бюджетный кодекс

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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял новый Бюджетный кодекс Казахстана и направил его на рассмотрение в сенат, - Мажилис принял новый Бюджетный кодекс Казахстана и направил его на рассмотрение в сенат, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.





Новым Бюджетным кодексом РК регламентирована деятельность субъектов квазигосударственного сектора во взаимоотношениях с бюджетом. В частности, утверждена норма по зачислению в бюджет не менее 50% от дивидендов, полученных от портфельных компаний Фонда национального благосостояния и не менее 70% от суммы чистого дохода остальных субъектов квазигосударственного сектора.





Также установлено ограничение использования средств Национального фонда только на объекты критической инфраструктуры и общестранового значения.





Кроме того, предусмотрено информирование парламента о проводимых корректировках республиканского бюджета и в целом усиление парламентского контроля за бюджетом. В том числе усилен парламентский контроль за деятельностью субъектов квазигосударственного сектора через отчеты об использовании чистой прибыли, оставшейся после выплаты дивидендов, и установление в законе о республиканском бюджете лимита их внешних заимствований.





Помимо того, в рамках нового Бюджетного кодекса с республиканского на местный уровень передаются плата за цифровой майнинг, сбор за проезд автотранспортных средств по территории республики, сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного спектра (теле- и радиовещание), налог на игорный бизнес, государственные пошлины и штрафы. В итоге сумма передаваемых поступлений на местный уровень составит порядка 95,1 млрд тенге (на базе данных 2023 года).





Корпоративный подоходный налог от малого и среднего бизнеса и индивидуальный подоходный налог передаются на районный уровень. В результате доля бюджетов третьего уровня (районных) к поступлениям местного бюджета по 17 областям увеличится с 35% до 47%, без учета городов республиканского значения.





Ранее мажилис принял соглашения ЕАЭС с Ираном и Сингапуром о свободной торговле.







