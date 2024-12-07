Мажилис принял соглашения ЕАЭС с Ираном и Сингапуром о свободной торговле

Рассказать друзьям

Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса Казахстана ратифицировал соглашение о свободной торговле и рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны, и Республикой Сингапур - с другой стороны, совершенные 1 октября 2019 года в городе Ереване.





Основная цель соглашения - расширение торгово-экономического сотрудничества, а также создание благоприятных условий для продвижения товаров на рынок партнера и привлечения инвестиций в страны ЕАЭС. Соглашение позволит облегчить выход казахстанской продукции на зарубежные рынки и увеличить объемы экспорта.





По итогам 2023 года товарооборот между Казахстаном и Сингапуром составил 1,8 млрд долларов США. Основные товары, экспортируемые из Казахстана в Сингапур: сырая нефть - 1,7 млрд долларов США, медь и медные катоды - 1,8 млн долларов США. При этом объем импорта из Сингапура в Казахстан составил 81 млн долларов США. Это летательные аппараты, ортопедические устройства и протезы, приборы для физического и химического анализа, лекарственные средства, телефонные аппараты, арматура для трубопроводов", - проинформировали в мажилисе.





В рамках переговоров стороны договорились, что во взаимной торговле будут постепенно отменены таможенные пошлины. С момента вступления соглашения в силу ЕАЭС предоставит беспошлинный режим сначала для 40% номенклатуры товаров с последующим повышением показателя до 88%.





Также мажилис ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны, и Исламской Республикой Иран - с другой стороны. Документ был подписан 25 декабря 2023 года в городе Санкт-Петербурге.





Цель соглашения заключается в расширении торгово-экономического сотрудничества, создании благоприятных условий для продвижения товаров на рынки партнеров и создании зоны свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном. Ратификация позволит улучшить условия доступа на рынок Ирана для казахстанских товаров, а также диверсифицировать структуру казахстанского экспорта. Кроме того, будут регулироваться нетарифные меры, что сформирует стабильные и предсказуемые правила торговли с Ираном.