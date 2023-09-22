Ограничение на использование денег из Нацфонда планируют ввести в Казахстане
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничение на использование целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан только на критическую инфраструктуру введено в проекте нового Бюджетного кодекса, сообщил в ходе заседания правительства министр Национальной экономики Алибек Куантыров.
В ходе заседания глава ведомства представил проект нового Бюджетного кодекса.
В раздел по управлению государственными финансами включены главы по Национальному фонду и по внебюджетным фондам. Введено ограничение на использование целевого трансферта из Нацфонда только на критическую инфраструктуру, введены соответствующие критерии", - сообщил Алибек Куантыров.
По его словам, к критически важным объектам будут относиться строительство, например, завода, который даст рабочие места и дополнительные налоги.
Или жизнеобеспечивающая инфраструктура. К общестрановым - такие, как проект "Комфортные школы", когда одновременно строятся одинаковые объекты на территории нескольких областей. Отдельной статьей включены положения по "Нацфонду детям". Согласно концепции управления государственными финансами до 2030 года это будут целевые требования, ежегодно начисляемые детям до достижения ими 18 лет", - проинформировал министр.
Также в новом Бюджетном кодексе появился новый раздел "Управление государственными финансами".
Даны определения бюджетной политике, госфинансам, устойчивости госфинансов, определен уполномоченный орган. Данный раздел создает базу для анализа состояния государственных финансов и определения налогово-бюджетной политики", - отметил Алибек Куантыров.
Кроме того, предусмотрены инструменты управления госфинансами - это в первую очередь бюджетные правила и их соблюдение.
По заимствованию обеспечена консолидация всех долговых обязательств - государственного долга, гарантированного государством долга, гарантий по поддержке экспорта, обязательств по ГЧП, поручительств и долга СКС. Это сделано для их учета и управления ими", - заявил он.
Также для прозрачности и подотчетности деятельности субъектов квазигоссектора в управлении средствами, выделенными им из бюджета, включается блок норм по их участию в бюджетном процессе. Как на стадии планирования, так и исполнения и отчетности.
Консолидирован их долг, даны определение, структура, ограничения, мониторинг и контроль по долгу субъектов квазигоссектора", - подчеркнул министр.
В целом, отметил он, в новом Бюджетном кодексе усилена транспарентность и подотчетность участников бюджетного процесса.
Основным критерием подотчетности является ответственность за качество проводимой работы и результаты деятельности. Подотчетность участниками бюджетного процесса осуществляется через заслушивание должностных лиц в представительных органах при защите проекта бюджета и отчета о его исполнении; публикацию и обсуждение документов; проведение госаудита; установление ответственности должностных лиц", - добавил глава министерства.
Также, по его словам, для субъектов квазигоссектора предусмотрена обязанность публиковать информацию о своих займах и усилена ответственность за использование средств займа.
Напомним, активы Нацфонда РК достигли $59,9 млрд.