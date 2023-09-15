13.09.2023, 10:18 11611
Активы Нацфонда РК достигли $59,9 млрд
Рассказать друзьям
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые международные резервы на конец августа текущего года составили $93,5 млрд. Об этом сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов в ходе заседания правительства.
Золотовалютные резервы Нацбанка снизились с начала текущего года на 4,3%, до $33,6 млрд, за счет конвертации средств на валютные счета правительства в целях выплаты госдолга. Определенное влияние также оказало снижение средств БВУ на валютных счетах в НБРК на фоне дедолларизации вкладов.
Активы Нацфонда увеличились с начала года на 7,5%, или на $4,2 млрд, до $59,9 млрд. Основной рост произошел за счет инвестиционного дохода - 6,10%, или $3,4 млрд с начала текущего года.
Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 2,9 трлн тенге. Для их осуществления продано валютных активов Нацфонда на $4,9 млрд. Суммарные поступления в фонд с начала года составили 3,3 трлн тенге.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу сообщил, что ресурсы Нацфонда являются серьезной гарантией финансовой устойчивости в случае непредвиденных вызовов.
Вместе с тем часть средств фонда можно и нужно использовать уже сейчас с целью финансирования стратегических проектов, которые определят облик будущего Казахстана. Нацфонд уже финансирует ряд крупных проектов. Но нам не хватает системности при отборе проектов. Поэтому требуется обеспечить всестороннюю экспертизу поступающих предложений, чтобы каждый тенге из Нацфонда приносил ощутимую отдачу", - сказал он.
новости по теме
13.09.2023, 12:10 10511
Jusan Bank приобрел 9% простых акций Казахтелекома
Фото: yandex mapsl
Рассказать друзьям
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "First Heartland Jusan Bank" (Jusan Bank) приобрело на АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 983 тысячи простых акций АО "Казахтелеком", что составляет 9% от общего количества размещенных простых акций национального телекоммуникационного оператора, сообщили в банке.
Акции приобретены на открытых торгах. Цена приобретения - рыночная, сложившаяся на КАSE в момент покупки. Банк приобрел акции АО "Казахтелеком" в дополнение к уже принадлежащему ему пакету акций АО "Кселл" в рамках своей стратегии, направленной на построение финансового института с высокой цифровой составляющей в бизнесе", - говорится в сообщении банка.
АО "Казахтелеком" является национальным оператором связи с обширной клиентской базой, высоким уровнем проникновения услуг, в связи с чем банк рассматривает данную инвестицию как логичный шаг в рамках дальнейшей реализации стратегии развития розничного бизнеса.
Банк ранее успешно реализовал совместный проект в области banking as a service (OGO Банк) с АО "Кселл". Кроме того, в группу Jusan входит АО "Jusan Mobile" - ведущий оператор связи, предоставляющий широкий спектр услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий. Банк также ранее запустил виртуального мобильного оператора Jusan Mobile на базе сети Tele2/ALTEL.
Согласно своей существующей стратегии банк будет продолжать искать возможности по использованию синергии с компаниями телекоммуникационного сектора, в том числе в тех, в которых является акционером", - отметили в банке.
Ранее сообщалось, что Галимжан Есенов был избран председателем совета директоров банка.
12.09.2023, 11:55 15846
ЕСП создает имитацию участия в пенсионной системе - Жамишев
Рассказать друзьям
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Единый совокупный платеж (ЕСП) создает имитацию участия около миллиона казахстанцев в пенсионной системе. Об этом заявил председатель фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев в интервью YouTube-каналу ЕНПФ.
Он отметил, что нужно создавать возможности для участия в накопительной пенсионной системе всем.
ИП это большая категория граждан. Это порядка миллиона человек индивидуальных предпринимателей, те которые у нас сегодня пользуются режимом единого совокупного платежа. Понятно, что этот платеж был временно установлен, для того чтобы стимулировать деятельность ИП, уменьшив их обязательные платежи. Но я не уверен, что это было правильно по отношению к пенсионным взносам, потому что пенсионные взносы - это не платежи в пользу государства, это платежи на собственные счета. В ЕСП понятно, что мизерная часть приходится на пенсионные взносы, то есть происходит имитация участия в пенсионной системе целого миллиона человек. Соответственно, когда наступит время выплаты пенсии - что будет? Будет имитация выплаты из накопительного пенсионного фонда", - сказал Жамишев.
Он отметил, что эти правила игры задает государство, поэтому это вопрос не к предпринимателям, а к государству, которое устанавливает такие условия.
С 1 января уже не будет ЕСП, будут общеустановленные режимы, и выплата будет на уровне 7 тысяч тенге. Я посмотрел цифры, какая у нас минимальная сумма достаточности пенсионных накоплений. Так вот: если 40-летний индивидуальный предприниматель будет выплачивать по 7 тысяч тенге и в 40 лет у него будут достаточные пенсионные накопления, то через год, в 41 год, у него уже не будут достаточные пенсионные накопления. Потому что для того, чтобы их иметь, ему нужно выплачивать в год по 14 тысяч тенге. То есть устанавливаются правила, по которым ИП все равно выпадают из накопительной пенсионной системы. 7 тысяч тенге - это уже не имитация участия в пенсионной системе, но этого недостаточно для того, чтобы хотя бы иметь накопления на минимальном уровне, который правительство само определило", - отметил Болат Жамишев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане истекает срок действия ЕСП.
08.09.2023, 17:53 28226
Срок уплаты налога на имущество физических лиц истекает 2 октября - КГД
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан напоминает, что 1 октября текущего года истекает срок уплаты собственниками недвижимого имущества и земельных участков налога на имущество за 2022 год.
Вместе с тем, учитывая что 1 октября текущего года является нерабочим днем, то срок уплаты истекает 2 октября", - отметили в комитете.
Налоговым периодом для исчисления налога на имущество физических лиц является календарный год с 1 января по 31 декабря.
Налог исчисляется налоговыми органами в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, на основании стоимости, определяемой ежегодно Государственной корпорацией "Правительство для граждан", с учетом фактического срока владения имуществом на праве собственности.
Также необходимо отметить, что по имуществу, находящемуся:
- в общей совместной собственности, плательщиком налога является один из собственников имущества по согласованию между ними. В случае если сумма налога пришла всем собственникам, то уплату производит только один из собственников;
- в общей долевой собственности плательщиками налога являются все собственники имущества, соответственно их доле в этом имуществе.
Согласно налоговому законодательству уведомления по предстоящим к уплате суммам налога направлены собственникам в июле месяце текущего года электронным способом - в кабинет налогоплательщика, на портал "E-gov", на бумажном носителе - по почте заказным письмом, а также квитанциями - извещениями коммунальных служб ЕРЦ, АЛСЕКО и других. Кроме того, пользователям мобильных приложений АО "Каспи банк" и АО "Народный банк Казахстана" сведения о предстоящих платежах направлены в виде PUSH-уведомлений, отметили в ведомстве.
При этом сообщаем, что уплата налога производится только один раз через квитанцию коммунальных служб, либо с помощью мобильных приложений. Во избежание ошибочных платежей сумму фактически исчисленного налога с одновременной возможностью проведения оплаты по указанным реквизитам, можно увидеть в сервисе "Предстоящие платежи" kgd.gov.kz, в мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Kaspi.kz и Halykbank", - проинформировали в комитете.
Ранее сообщалось, что в рамках всеобщего декларирования декларацию о доходах можно подать через мобильное приложение.
06.09.2023, 20:11 38556
"Сбербанк" остановил переводы в Казахстан
Буквально во вторник, 5 сентября, стало известно, что клиентам "Сбера" стала доступна услуга по переводу денег в Казахстан по номеру карты
Рассказать друзьям
Москва. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сбербанк в среду, 6 сентября, прекратил переводы в Казахстан на карты платежных систем Visa и MasterCard и начал возвращать клиентам средства, переведенные на казахстанские карты, сообщает Frank Media.
Отметим, что буквально во вторник, 5 сентября, стало известно, что клиентам "Сбера" стала доступна услуга по переводу денег в Казахстан по номеру карты. Если раньше можно было переводить средства только на карты "дружественных" платежных систем ("Белкар", "Элкарт", "Корти Милли"), то теперь в "Сбербанке" стали доступны переводы на карты Visa и Mastercard. Минимальная сумма перевода составляет 1000 рублей.
Служба поддержки "Сбербанка" в среду сообщила, что переводы будут "возвращены с комиссией", а сроки возврата составляют пять рабочих дней. На вопрос о причине возврата специалист ответил, что перевод не принят банком-получателем, и посоветовал уточнить причину отклонения транзакции у этих банков. В службе поддержки "Сбера" добавили, что у них нет списка банков, которые принимают переводы из России и клиент должен сам уточнять у банка-получателя, могут ли они принять перевод из "Сбербанка".
Напомним, с 21 июля АО "Казпочта" приостановила прием/выдачу денежных переводов "Юнистрим" в связи с включением компании "Юнистрим" в санкционные списки.
05.09.2023, 08:13 46711
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "стабильный". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом чистый государственный долг находится на низком уровне, а состояние ликвидных внешних активов страны обеспечивает защиту от внешних шоков", - проинформировали в МНЭ.
В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны достаточны для управления рисками.
По мнению аналитиков, дефицит консолидированного бюджета сократится в среднем до 1,6% от ВВП в период 2023-2026 годы. При этом росту государственных доходов будут способствовать усилия по реформированию налоговой политики и администрирования.
Также аналитики отмечают проводимую правительством макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики.
В целом S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4% в 2023-2026 годы.
Правительство РК продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности", - отметили в министерстве.
Ранее прогноз социально-экономического развития Казахстана на пять лет озвучили в правительстве.
01.09.2023, 20:37 63441
В Казахстане продолжает расти закредитованность населения
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 августа активы банковского сектора составили 46,6 трлн тенге, незначительно уменьшившись за июль на 0,04%, или 20 млрд тенге (с начала 2023 года рост на 4,5%, или 2,0 трлн тенге), в основном за счет снижения ликвидных активов на 2,7%, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Высоколиквидные активы составили 14,0 трлн тенге, или 30,0% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за июль выросли на 1,9%, до 24,9 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 9,0%). Кредиты в национальной валюте увеличились на 2,2%, до 23,2 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте снизились на 2,2%, до 1,7 трлн тенге.
Кредиты юридическим лицам уменьшились за июль на 1,7%, до 8,6 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 0,4%), в основном в результате снижения кредитов субъектам крупного бизнеса по причине крупных погашений. Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, уменьшились за июль на 1,1%, до 9,9 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 2,9%). Займы субъектам МСБ незначительно уменьшились на 0,02%, до 6,4 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 6,9%), займы крупному бизнесу уменьшились на 3,0%, до 3,5 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 3,7%).
Кредиты физическим лицам составили 16,2 трлн тенге, увеличившись за июль на 3,9% (с начала 2023 года рост на 14,7%), за счет роста потребительских займов на 5,9%, до 9,0 трлн тенге.
Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 августа уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,4% от ссудного портфеля, или 889 млрд тенге (на 1 января 2023 года - 3,4%, или 815 млрд тенге).
В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил 2,9%, или 321 млрд тенге, в портфеле физических лиц - 3,8%, или 568 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 72,9% (на 01.01. 2023 г. - 76,9%).
Напомним, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило требования к выдаче беззалоговых потребительских микрокредитов.
10 июля председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов ответил на депутатский запрос относительно проблемы закредитованности населения, передает корреспондент агентства.
Национальным банком в аналитических целях на основе агрегированных данных проводится оценка долговой нагрузки по уже выданным банками займам и величине среднемесячной номинальной заработной платы. По результатам расчетов на 1 мая текущего года значение коэффициента долговой нагрузки оценивается на уровне ниже норматива (0,5)", - говорится в ответе главы Нацбанка на депзапрос.
01.09.2023, 18:31 64466
В рамках программы "7-20-25" выдано около 70 тысяч займов
В Астане выдано 25 102 займа на сумму 393,9 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 31 августа 2023 года выдан 69 891 заем на сумму 944,4 млрд тенге. Об этом сообщили в Нацбанке РК.
Сообщается, что в Астане выдано 25 102 займа на сумму 393,9 млрд тенге, в Алматы - 13 943 займа на 215,3 млрд тенге, в Шымкенте - 5283 займа на 65,2 млрд тенге.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.
24.08.2023, 19:27 91231
Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии проектов с Исламским банком развития
Было предложено активизировать сотрудничество в сфере инфраструктуры, продовольственной и водной безопасности
Рассказать друзьям
Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи министра нацэкономики, управляющего Исламским банком развития от Казахстана Алибека Куантырова с главой регионального офиса ИБР в Алматы Ибрагимом Шукри были обсуждены результаты работы и дальнейшие планы работы ИБР в Казахстане, а также предложения банка по развитию инфраструктуры и использования инструментов исламского финансирования в Казахстане, сообщает пресс-служба МНЭ РК.
Шукри отметил, что ИБР активно реализует проекты в Центральной Азии и готов к укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.
Центрально-Азиатский регион развивается динамично и обладает значительным потенциалом роста. Мы готовы и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с ИБР по самым важным направлениям", - подчеркнул глава МНЭ.
В этой связи было предложено активизировать сотрудничество в сфере инфраструктуры, продовольственной и водной безопасности.
В мае сообщалось, что Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен стать платформой для развития исламского финансирования в странах Центральной Азии.
Читаемое
15.09.2023, 09:35Акимат Алматы опубликовал список ЖК, где не рекомендуется покупать жилье 15.09.2023, 10:482866В Атырау проводят расследование в отношении застройщиков, привлекших 650 млн тенге дольщиков 15.09.2023, 09:462146Робот Ameca удивился своему отражению в зеркале 15.09.2023, 10:281861Жители Шымкента осуждены на пять лет за реализацию поддельных банкнот евро 15.09.2023, 11:251576Прокурор запросил шесть лет для Боранбаева 08.09.2023, 16:17152841Сейсмотренировки пройдут по всему Казахстану 11 сентября 08.09.2023, 20:51145356В Алматы наградили заступившуюся за пенсионера в автобусе девушку 08.09.2023, 15:04129216Жители Петропавловска в выходные останутся без воды 09.09.2023, 18:48119371Авиарейсы в Тель-Авив запустили из Алматы 08.09.2023, 13:22106836Перерасчет пенсии сделают некоторым военнослужащим и полицейским в Казахстане 21.08.2023, 15:01523171Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане 18.08.2023, 11:21508196С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий 24.08.2023, 17:31493201Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев 17.08.2023, 16:55466496В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей 25.08.2023, 10:41435076Учебный год для школьников завершится 25 мая
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?