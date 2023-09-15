Активы Нацфонда РК достигли $59,9 млрд

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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые международные резервы на конец августа текущего года составили $93,5 млрд. Об этом сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов в ходе заседания правительства.





Золотовалютные резервы Нацбанка снизились с начала текущего года на 4,3%, до $33,6 млрд, за счет конвертации средств на валютные счета правительства в целях выплаты госдолга. Определенное влияние также оказало снижение средств БВУ на валютных счетах в НБРК на фоне дедолларизации вкладов.





Активы Нацфонда увеличились с начала года на 7,5%, или на $4,2 млрд, до $59,9 млрд. Основной рост произошел за счет инвестиционного дохода - 6,10%, или $3,4 млрд с начала текущего года.





Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 2,9 трлн тенге. Для их осуществления продано валютных активов Нацфонда на $4,9 млрд. Суммарные поступления в фонд с начала года составили 3,3 трлн тенге.





Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу сообщил, что ресурсы Нацфонда являются серьезной гарантией финансовой устойчивости в случае непредвиденных вызовов.





Вместе с тем часть средств фонда можно и нужно использовать уже сейчас с целью финансирования стратегических проектов, которые определят облик будущего Казахстана. Нацфонд уже финансирует ряд крупных проектов. Но нам не хватает системности при отборе проектов. Поэтому требуется обеспечить всестороннюю экспертизу поступающих предложений, чтобы каждый тенге из Нацфонда приносил ощутимую отдачу", - сказал он.